Девять глав книги — девять символических врат, через которые читатель входит в сокровенные залы хасидской мистики. Лангер собирает воедино легенды о Бааль-Шем-Тове, Магиде из Межирича и других цадиках, показывая их не как абстрактных философов, а как чудотворцев, повелевающих силами природы и видящих насквозь человеческие души.

Для читателя, интересующегося глубинной психологией, эта книга — бесценный материал по изучению архетипов, феномена коллективного религиозного транса и роли «святого человека» как посредника между мирами. Это пространство, где сон и реальность перетекают друг в друга, создавая уникальную ткань сакрального опыта.

Иржи Лангер - Девять врат: Таинства хасидов

Текст, Книжники, Москва 2011 г. – 381 с.

ISBN 978-5-7516-0990-0, 978-5-9953-0133-2

Иржи Лангер - Девять врат: Таинства хасидов – Содержание

Девять врат Таинства хасидов

Приход Пражский юноша среди хасидов

Врата первые

Врата вторые

Врата третьи

Врата четвертые

Врата пятые

Врата шестые

Врата седьмые

Врата восьмые

Врата девятые

Город мудрости

Примечания