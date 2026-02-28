Лангер - Девять врат

Лангер - Девять врат
Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Biblical Studies, Philosophy, History, **Jewish History, Cultural Studies Art, Philology Literature
Series Чейсовская коллекция (38 books)

Девять глав книги — девять символических врат, через которые читатель входит в сокровенные залы хасидской мистики. Лангер собирает воедино легенды о Бааль-Шем-Тове, Магиде из Межирича и других цадиках, показывая их не как абстрактных философов, а как чудотворцев, повелевающих силами природы и видящих насквозь человеческие души.

Для читателя, интересующегося глубинной психологией, эта книга — бесценный материал по изучению архетипов, феномена коллективного религиозного транса и роли «святого человека» как посредника между мирами. Это пространство, где сон и реальность перетекают друг в друга, создавая уникальную ткань сакрального опыта.

Иржи Лангер - Девять врат: Таинства хасидов

Текст, Книжники, Москва 2011 г. – 381 с.

ISBN 978-5-7516-0990-0, 978-5-9953-0133-2

Иржи Лангер - Девять врат: Таинства хасидов – Содержание

Девять врат Таинства хасидов

  • Приход Пражский юноша среди хасидов

  • Врата первые

  • Врата вторые

  • Врата третьи

  • Врата четвертые

  • Врата пятые

  • Врата шестые

  • Врата седьмые

  • Врата восьмые

  • Врата девятые

  • Город мудрости

Примечания

Related Books

All Books