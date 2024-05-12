Лангер, Эллен – Mindfulness - Главная книга о том, как осознанность помогает улучшить все сферы жизни

Мне не нравится идея цельности, я предпочитаю игру калейдоскопа: вы встряхиваете его — и маленькие кусочки цветного стекла образуют новый узор.

Ролан Барт. Зерно голоса

Однажды в штате Коннектикут жителям дома престарелых предложили выбрать комнатные растения, за которыми они хотели бы ухаживать, а также решить, каким будет распорядок дня. Полтора года спустя эти люди оказались более жизнерадостными, активными и внимательными, чем постояльцы данного учреждения из аналогичной группы, не делавшие подобного выбора. Да и просто живых среди них осталось гораздо больше — из тех, кто сам выбрал распорядок дня и ухаживал за растениями, ушли из жизни почти в два раза меньше людей, чем во второй группе. Этот эксперимент положил начало более чем десятилетнему исследованию огромного влияния того, что мы с коллегами стали называть майндфулнесс, или осознанность, а также ее обратной стороны — столь же мощного, но деструктивного состояния неосознанности.

В отличие от экзотических измененных состояний сознания, о которых так много говорят, осознанность и неосознанность настолько обыденны, что мало кто ценит их важность или использует их силу, чтобы изменить свою жизнь . Эта книга о цене, которую платят наши душа и тело за преобладающую неосознанность, и, что более важно, о преимуществах более высокой степени контроля, о богатстве выбора и возможности преодоления барьеров — о том, что может дать нам осознанность.

Хотя результаты данного исследования уже опубликованы в ряде научных статей, я давно хотела представить их более широкой аудитории: выгоды от повышения осознанности кажутся слишком ценными, чтобы скрыть их в архивах социальной психологии. Каждый раз, когда получаю запрос на публикацию моей статьи от руководителя компании или журналиста, я сожалею, что не могу пропустить ее через некую машину мгновенного перевода, которая удалила бы ненужные профессиональный жаргон и статистику, чтобы выявить главные практические результаты. Эта книга, хотя и не была создана мгновенно, представляет собой именно итог данных более пятидесяти экспериментов и попытку продемонстрировать их значение за пределами лаборатории — как в литературе, так и в повседневной жизни.

Первый раз я столкнулась с серьезным риском, который несет в себе неосознанность, когда училась в магистратуре. Моя бабушка жаловалась врачам на змею, которая ползала у нее в черепе и вызывала головные боли . Ее описания были яркими и образными, не буквальными — просто она так говорила. Однако молодые лечащие врачи не обращали особого внимания на слова этой очень пожилой дамы из другого культурного поколения .

Лангер, Эллен – Mindfulness - Главная книга о том, как осознанность помогает улучшить все сферы жизни

Пер. с англ. А. Феоктистовой. — Москва : МИФ, 2024. — 224 c. — (Психология для устойчивого развития).

ISBN 978­5­00214­458­7

Лангер, Эллен – Mindfulness – Содержание

Предисловие к юбилею первого издания

Глава 1 . Вступление .

Часть первая. Неосознанность

Глава 2 . Когда горит свет, а в доме никого В ловушке категорий Автоматическое поведение Единственно возможная перспектива

Глава 3 . Корни неосознанности Неосознанное мастерство Кощунственный пудель Неосознанность и бессознательное Вера в ограниченность ресурсов Энтропия и линейное время как ограничивающие установки Образование, нацеленное на результат Власть контекста

Глава 4 . Цена неосознанности Узкое самосознание Неумышленная жестокость Потеря контроля Приобретенная беспомощность Ограниченный потенциал



Часть вторая. Осознанность

Глава 5 . Природа осознанности Создание новых категорий Навстречу новому знанию Более одной точки зрения Любитель птиц из Алькатраса, или Как контролировать контекст Процесс, предшествующий результату Осознанность в странах Востока и Запада

Глава 6 . Осознанное старение Контроль и выживание Устранить потерю памяти Избавиться от вредных установок Расширить границы возраста Суть старения Старение в разных контекстах: эксперимент

Глава 7 . Творческая неопределенность Осознанность и интуиция Творчество и обучение относительным истинам Различия и аналогии

Глава 8 . Осознанность на работе Готовность к трудностям Второе дыхание Инновации Сила неопределенности для менеджеров Выгорание и контроль над ситуацией

Глава 9 . Борьба с предрассудками через дискриминацию Пациент под другим названием Раскрашенный гипс Осознанно другие Отключение установок Дискриминация без предрассудков

Глава 10 . Игры разума: осознанность и здоровье Дуализм: опасное мышление Влияние контекста на тело человека Влияние контекста на зависимости Традиционное плацебо: как обмануть свой разум Активное плацебо: вовлечение разума



Эпилог . За пределами осознанности

Комментарии

Благодарности

Об авторе