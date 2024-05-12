Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Лангер – Mindfulness

Лангер, Эллен – Mindfulness - Главная книга о том, как осознанность помогает улучшить все сферы жизни
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology
Мне не нравится идея цельности, я предпочитаю игру калейдоскопа: вы встряхиваете его — и маленькие кусочки цветного стекла образуют новый узор.
Ролан Барт. Зерно голоса
Однажды в штате Коннектикут жителям дома престарелых предложили выбрать комнатные растения, за которыми они хотели бы ухаживать, а также решить, каким будет распорядок дня. Полтора года спустя эти люди оказались более жизнерадостными, активными и внимательными, чем постояльцы данного учреждения из аналогичной группы, не делавшие подобного выбора. Да и просто живых среди них осталось гораздо больше — из тех, кто сам выбрал распорядок дня и ухаживал за растениями, ушли из жизни почти в два раза меньше людей, чем во второй группе. Этот эксперимент положил начало более чем десятилетнему исследованию огромного влияния того, что мы с коллегами стали называть майндфулнесс, или осознанность, а также ее обратной стороны — столь же мощного, но деструктивного состояния неосознанности.
В отличие от экзотических измененных состояний сознания, о которых так много говорят, осознанность и неосознанность настолько обыденны, что мало кто ценит их важность или использует их силу, чтобы изменить свою жизнь . Эта книга о цене, которую платят наши душа и тело за преобладающую неосознанность, и, что более важно, о преимуществах более высокой степени контроля, о богатстве выбора и возможности преодоления барьеров — о том, что может дать нам осознанность.
Хотя результаты данного исследования уже опубликованы в ряде научных статей, я давно хотела представить их более широкой аудитории: выгоды от повышения осознанности кажутся слишком ценными, чтобы скрыть их в архивах социальной психологии. Каждый раз, когда получаю запрос на публикацию моей статьи от руководителя компании или журналиста, я сожалею, что не могу пропустить ее через некую машину мгновенного перевода, которая удалила бы ненужные профессиональный жаргон и статистику, чтобы выявить главные практические результаты. Эта книга, хотя и не была создана мгновенно, представляет собой именно итог данных более пятидесяти экспериментов и попытку продемонстрировать их значение за пределами лаборатории — как в литературе, так и в повседневной жизни.
Первый раз я столкнулась с серьезным риском, который несет в себе неосознанность, когда училась в магистратуре. Моя бабушка жаловалась врачам на змею, которая ползала у нее в черепе и вызывала головные боли . Ее описания были яркими и образными, не буквальными — просто она так говорила. Однако молодые лечащие врачи не обращали особого внимания на слова этой очень пожилой дамы из другого культурного поколения .

Лангер, Эллен – Mindfulness - Главная книга о том, как осознанность помогает улучшить все сферы жизни

Пер. с англ. А. Феоктистовой. — Москва : МИФ, 2024. — 224 c. — (Психология для устойчивого развития).
ISBN 978­5­00214­458­7

Лангер, Эллен – Mindfulness – Содержание

Предисловие к юбилею первого издания
  • Глава 1 . Вступление .
Часть первая. Неосознанность
  • Глава 2 . Когда горит свет, а в доме никого
    • В ловушке категорий
    • Автоматическое поведение
    • Единственно возможная перспектива
  • Глава 3 . Корни неосознанности
    • Неосознанное мастерство
    • Кощунственный пудель
    • Неосознанность и бессознательное
    • Вера в ограниченность ресурсов
    • Энтропия и линейное время как ограничивающие установки
    • Образование, нацеленное на результат
    • Власть контекста
  • Глава 4 . Цена неосознанности
    • Узкое самосознание
    • Неумышленная жестокость
    • Потеря контроля
    • Приобретенная беспомощность
    • Ограниченный потенциал
Часть вторая. Осознанность
  • Глава 5 . Природа осознанности
    • Создание новых категорий
    • Навстречу новому знанию
    • Более одной точки зрения
    • Любитель птиц из Алькатраса, или Как контролировать контекст
    • Процесс, предшествующий результату
    • Осознанность в странах Востока и Запада
  • Глава 6 . Осознанное старение
    • Контроль и выживание
    • Устранить потерю памяти
    • Избавиться от вредных установок
    • Расширить границы возраста
    • Суть старения
    • Старение в разных контекстах: эксперимент
  • Глава 7 . Творческая неопределенность
    • Осознанность и интуиция
    • Творчество и обучение относительным истинам
    • Различия и аналогии
  • Глава 8 . Осознанность на работе
    • Готовность к трудностям
    • Второе дыхание
    • Инновации
    • Сила неопределенности для менеджеров
    • Выгорание и контроль над ситуацией
  • Глава 9 . Борьба с предрассудками через дискриминацию
    • Пациент под другим названием
    • Раскрашенный гипс
    • Осознанно другие
    • Отключение установок
    • Дискриминация без предрассудков
  • Глава 10 . Игры разума: осознанность и здоровье
    • Дуализм: опасное мышление
    • Влияние контекста на тело человека
    • Влияние контекста на зависимости
    • Традиционное плацебо: как обмануть свой разум
    • Активное плацебо: вовлечение разума
Эпилог . За пределами осознанности
Комментарии
Благодарности
Об авторе
Views 406
Rating 5.0 / 5
Added 12.05.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (2 comments)

V
viktor_bn 2 years ago
Спасибо
Y
yara182008 2 years ago

Большое спасибо!

Related Books

All Books