Лангер, Эллен – Mindfulness - Главная книга о том, как осознанность помогает улучшить все сферы жизни

Лангер – Mindfulness
Мне не нравится идея цельности, я предпочитаю игру калейдоскопа: вы встряхиваете его — и маленькие кусочки цветного стекла образуют новый узор.
Ролан Барт. Зерно голоса
Однажды в штате Коннектикут жителям дома престарелых предложили выбрать комнатные растения, за которыми они хотели бы ухаживать, а также решить, каким будет распорядок дня. Полтора года спустя эти люди оказались более жизнерадостными, активными и внимательными, чем постояльцы данного учреждения из аналогичной группы, не делавшие подобного выбора. Да и просто живых среди них осталось гораздо больше — из тех, кто сам выбрал распорядок дня и ухаживал за растениями, ушли из жизни почти в два раза меньше людей, чем во второй группе. Этот эксперимент положил начало более чем десятилетнему исследованию огромного влияния того, что мы с коллегами стали называть майндфулнесс, или осознанность, а также ее обратной стороны — столь же мощного, но деструктивного состояния неосознанности.
В отличие от экзотических измененных состояний сознания, о которых так много говорят, осознанность и неосознанность настолько обыденны, что мало кто ценит их важность или использует их силу, чтобы изменить свою жизнь . Эта книга о цене, которую платят наши душа и тело за преобладающую неосознанность, и, что более важно, о преимуществах более высокой степени контроля, о богатстве выбора и возможности преодоления барьеров — о том, что может дать нам осознанность.
Хотя результаты данного исследования уже опубликованы в ряде научных статей, я давно хотела представить их более широкой аудитории: выгоды от повышения осознанности кажутся слишком ценными, чтобы скрыть их в архивах социальной психологии. Каждый раз, когда получаю запрос на публикацию моей статьи от руководителя компании или журналиста, я сожалею, что не могу пропустить ее через некую машину мгновенного перевода, которая удалила бы ненужные профессиональный жаргон и статистику, чтобы выявить главные практические результаты. Эта книга, хотя и не была создана мгновенно, представляет собой именно итог данных более пятидесяти экспериментов и попытку продемонстрировать их значение за пределами лаборатории — как в литературе, так и в повседневной жизни.
Первый раз я столкнулась с серьезным риском, который несет в себе неосознанность, когда училась в магистратуре. Моя бабушка жаловалась врачам на змею, которая ползала у нее в черепе и вызывала головные боли . Ее описания были яркими и образными, не буквальными — просто она так говорила. Однако молодые лечащие врачи не обращали особого внимания на слова этой очень пожилой дамы из другого культурного поколения .
Лангер, Эллен – Mindfulness - Главная книга о том, как осознанность помогает улучшить все сферы жизни
Пер. с англ. А. Феоктистовой. — Москва : МИФ, 2024. — 224 c. — (Психология для устойчивого развития).
ISBN 9785002144587
Лангер, Эллен – Mindfulness – Содержание
Предисловие к юбилею первого издания
- Глава 1 . Вступление .
Часть первая. Неосознанность
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Глава 2 . Когда горит свет, а в доме никого
- В ловушке категорий
- Автоматическое поведение
- Единственно возможная перспектива
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Глава 3 . Корни неосознанности
- Неосознанное мастерство
- Кощунственный пудель
- Неосознанность и бессознательное
- Вера в ограниченность ресурсов
- Энтропия и линейное время как ограничивающие установки
- Образование, нацеленное на результат
- Власть контекста
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Глава 4 . Цена неосознанности
- Узкое самосознание
- Неумышленная жестокость
- Потеря контроля
- Приобретенная беспомощность
- Ограниченный потенциал
Часть вторая. Осознанность
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Глава 5 . Природа осознанности
- Создание новых категорий
- Навстречу новому знанию
- Более одной точки зрения
- Любитель птиц из Алькатраса, или Как контролировать контекст
- Процесс, предшествующий результату
- Осознанность в странах Востока и Запада
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Глава 6 . Осознанное старение
- Контроль и выживание
- Устранить потерю памяти
- Избавиться от вредных установок
- Расширить границы возраста
- Суть старения
- Старение в разных контекстах: эксперимент
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Глава 7 . Творческая неопределенность
- Осознанность и интуиция
- Творчество и обучение относительным истинам
- Различия и аналогии
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Глава 8 . Осознанность на работе
- Готовность к трудностям
- Второе дыхание
- Инновации
- Сила неопределенности для менеджеров
- Выгорание и контроль над ситуацией
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Глава 9 . Борьба с предрассудками через дискриминацию
- Пациент под другим названием
- Раскрашенный гипс
- Осознанно другие
- Отключение установок
- Дискриминация без предрассудков
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Глава 10 . Игры разума: осознанность и здоровье
- Дуализм: опасное мышление
- Влияние контекста на тело человека
- Влияние контекста на зависимости
- Традиционное плацебо: как обмануть свой разум
- Активное плацебо: вовлечение разума
Эпилог . За пределами осознанности
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