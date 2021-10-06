Иоахим Лангхаммер - Жизнь в победе

В первых двух главах нашего размышления о победной жизни верующего мы обратимся вначале к одному центральному спасительно-историческому событию из Ветхого Завета, которое нам, как вступление в нашу тему, может стать большой помощью. При этом мы увидим, насколько глубоко обоснованные духовные истины сокрыты даже в таких повествованиях Библии, которые на первый взгляд, собственно, больше сообщают об исторических событиях. Но особым образом перед нашими глазами возникает картина того, что все Священное Писание представляет собой инспирированное Духом Святым единое целое. Все, что Бог предсказал через пророков в Ветхом Завете, исполнилось в Новом Завете во Христе или же еще исполнится при Втором пришествии Иисуса Христа. Следовательно, тени будущих благ и все прообразное спасительное событие в Ветхом Завете полностью исполнились в Новом Завете через Господа Иисуса Христа и через Его дело искупления не только для нас, но и в нас.

Этот факт, что в Иисусе Христе весь закон Ветхого Завета полностью исполнен, подчеркивается в Рим. 10,4 и Мтф. 5,17. Итак, Библия говорит дословно: ״А все, что писано было прежде, написано нам в наставление...“ (Рим. 15,4). Это подтверждает и Первое Послание к Коринфянам словами: ״Все это происходило с ними (с Израильтянами тогда), как образы; а (сегодня) описано в наставление нам, достигшим последних веков“ (ІКор. 10,11). Из этих двух мест Писания становится ясно, что Ветхий Завет и для нас, новозаветных верующих, не потерял своей актуальности. Напротив! Как раз Ветхий Завет дает изобилие наглядного материала, который нам помогает лучше понять события духовной жизни. Итак, если мы вначале обратимся к описанному в книге Иисуса Навина переходу народа Израильского через Иордан, то прежде всего потому, что и это историческое сообщение из Ветхого Завета содержит глубокие духовные истины, которые исполнились в Сыне Божием.

Не без основания Апостол Павел ссылается на это в Новом Завете (сравн. Рим. 6,3.4), потому что как сама книга Иисуса Навина, так и Послание к Римлянам (особенно в Рим. 5,12 - 8,39) содержат великую и славную весть о тайне победной жизни. Эта весть является темой нашей книги. А так как лежащий в основе истинной победной жизни принцип можно так выразительно объяснить именно на примере перехода народа Израильского через ״Иордан смерти“, то мы прежде всего поближе ознакомимся с важнейшими деталями этого исторического сообщения. В 3 и 4 главах книги И. Нав. описывается о Том, как избранный народ вошел в страну победы и обетования. Но прежде, нежели это могло произойти, сыны Израилевы должны были перейти Иордан, который лежал между ними и обетованной землей. Таким образом эта река представляла собой границу, которую Израиль на пути в новую жизнь вначале должен был пересечь, она стала, некоторым образом, ״пограничной рекой“ между (старой) жизнью в пустыне и новой жизнью в победе и в изобилии в обетованной земле. Поэтому Иордан в нашей книге назван ״Иорданом смерти“.

Чтобы лучше постичь лежащий в основе наших размышлений библейский текст, мы рассмотрим его по частям: Пеоеход Израиля через Иордан совершался по плану спасения и по Слову Божьему (И. Нав. 1,2) Он Сам, всемогущий Бог, повел Свой народ на воcточную сторону Иордана на поля Моава и повелел оттуда Израилю войти через Иордан в страну Ханаан- скую (И. Нав. 1,2-6.11; 2,9-11.24; 3,17). Это произошло, с географической точки зрения, в середине страны, а именно - прямо по направлению к Иерусалиму. Здесь, в Иерусалиме, 1500 лет спустя Сын Божий должен был на холме Голгофы совершить спасение мира и одержать победу над грехом, смертью и диаволом. Поэтому переход Израиля через Иордан и вход во Святую землю произошли прямо напротив Голгофы. Это был Божий план спасения с Израилем тогда. И это является смыслом победы над грехом, смертью и диаволом в Новом׳ Завете для нас. Согласно Рим. 6, победа над грехом совершается только лишь через со распятие со Христом, ибо победа Иисуса Христа на кресте Голгофы одержана только для нас! Так как мы, как дети Божии, живем в вере, то, следовательно, победная жизнь над грехом возможна исключительно с позиции веры, если мы ежедневно считаем себя со- распятыми со Христом и умершими для греха (Рим. 6,1-11). Так, Слово Божие в Ветхом Завете показывает нам не только план Божия спасения с Израилем при переходе народа через Иордан в направлении Иерусалима, но одновременно открывает нам в своем ново- заветном исполнении великую победу нашего Господа Иисуса Христа в центре всех Божественных событий спасения на кресте Голгофы. Ибо Голгофа является центром мира. Здесь был распят наш Господь, и здесь Он победил для нас грех и сатану. Поэтому лишь сораспятие с Ним, как центр нашей жизни веры, является истинной гарантией для полной победы над грехом, смертью, диаволом и миром!

Иоахим Лангхаммер - Жизнь в победе

printed by GRAFO S.A. THESSALONIKI

русского издания 2001 132стр

Иоахим Лангхаммер - Жизнь в победе - Содержание

Тайна победной жизни

Встреча с Победителем на Голгофе

Искупление от власти греха

Позиция христианина по отношению к греховному миру

Борьба между плотью и духом

Ложное и истинное обращение

Возрастание в вере

Новорожденный в вере

Младенец в вере

Дитя в вере

Юноша в вере

Сын/дочь в вере

Возраст мужа в вере

Отец в вере

Препятствия в росте

Препятствия к покаянию