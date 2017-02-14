Ланж - Иудаизм
Новое сканирование клуба - 2017
Эта книга предназначена для людей, изучающих религию в целом или иудаизм в частности. Как ясно из заглавия, она носит вводный характер. Краткие рекомендации для дальнейшего чтения приведены в конце. Надеюсь, что мне удалось рассказать о самом важном, не увязая в деталях. Не буду, однако, извиняться за то, что включил ряд цитат (из молитвенников и других источников), поскольку иудаизм основан на текстах. Описывать иудейские верования и обряды, не приводя тексты, значит, упустить слишком многое.
Обстоятельнее всего я рассказываю об иудаизме наших дней. Даже исторические экскурсы построены с оглядкой на современность. Истории иудаизма посвящено множество книг, я же хочу объяснить, как прошлое воспринимается сейчас, как оно влияет на современных верующих.
Как мы увидим, нынешний иудаизм чрезвычайно многообразен. Я постарался отдать должное различным направлениям, пропорционально их численности. Если я не вполне справедлив к секулярному иудаизму, то лишь потому, что он имеет не столь ясную идентичность, сколь остальные направления иудаизма.
Основные центры современного иудаизма — Соединенные Штаты Америки и Израиль. Я постарался отразить этот факт в книге, хотя говорю и об иудаизме в Европе, причем не только довоенном, но и наших дней. Хотя золотые дни европейского иудаизма остались позади, его не стоит списывать на свалку истории.
Главы книги можно читать в любой последовательности. Чтобы читателю было легче, я пошел местами на повторы и включил перекрестные ссылки. Тем не менее, своя логика в построении книги имеется, поэтому я рекомендую «начинать с начала».
Я признаю, что мои попытки уйти от сексистского языка не вполне последовательны. Я старался найти золотую середину между точностью и элегантностью, но, видимо, не всегда успешно. Когда пишешь об иудаизме, полностью избежать сексизма невозможно, поскольку он пронизывает источники. Надеюсь, впрочем, что когда я говорю о Боге — «Он», то не создаю впечатления, что у Бога есть пол.
Мне помогали многие. Хочу поблагодарить Институт имени Вейцмана в Реховоте, который обеспечил пристанище во время работы над израильской проблематикой, а также Оксфордский центр гебраистики и иудаики в Ярнтоне, который оказал аналогичное гостеприимство. И там, и там меня обогатили как светские, так и научные разговоры с замечательными людьми. Я также признателен студентам в Кембридже и в Свободном университете в Берлине, которые позволили опробовать на них некоторые идеи и поделились собственными мыслями. Я благодарен друзьям, которые давали советы и предложения. И, наконец, огромное спасибо моей маме и детям. Они не позволяли мне слишком сильно оторваться от реальности и помогли уточнить множество деталей.
Николаc де Ланж - Иудаизм - Древнейшая мировая религия
Пер. с англ. Г. Г. Ястребова]
М.: Эксмо, 2012. — 336 с: ил.
Религия. Иудаизм)
ISBN 978-5-699-56122-3 (оф. 1)
ISBN 978-5-699-57407-0 (оф. 2)
Николаc де Ланж - Иудаизм - Древнейшая мировая религия - Содержание
Предисловие ко второму изданию
Хронология
I. Евреи в современном мире
Кто такие евреи?
Факты и числа
Природные жители или иммигранты?
евреи в раЗныХ странаХ
Северная Америка
Израиль
Европейский союз
Страны бывшего советского блока
Латинская Америка
Факты и числа
Природные жители или иммигранты?
евреи в раЗныХ странаХ
Северная Америка
Израиль
Европейский союз
Страны бывшего советского блока
Латинская Америка
II. Еврейский народ и его прошлое
Еврейская нация
Враги нации
Универсализм
Ассимиляция
Индивидуализм
Рассеяние
Фрагментация
Геноцид
Враги нации
Универсализм
Ассимиляция
Индивидуализм
Рассеяние
Фрагментация
Геноцид
III. Еврейские книги
Библия
Молитвенник
Талмуд
Трактаты Талмуда
Шульхан Арух
«Зогар»
«Путеводитель колеблющихся»
Молитвенник
Талмуд
Трактаты Талмуда
Шульхан Арух
«Зогар»
«Путеводитель колеблющихся»
IV. Еврейская религия
Традиционный иудаизм
Модернистская реформа
Радикальная альтернатива
Модернистская реформа
Радикальная альтернатива
V. Семья
Еврейский дом: пространство
Еврейский дом: время
Ритуалы перехода
Еврейский дом: время
Ритуалы перехода
VI. Община
Еврейская община и как она устроена
Синагога
Синагогальное богослужение
Религиозные службы
Годичный цикл
Моменты жи зни
Другие общинные институты
Синагога
Синагогальное богослужение
Религиозные службы
Годичный цикл
Моменты жи зни
Другие общинные институты
VII. Бог и еврейский народ
Евреи и Бог
Источники еврейской теологии
Библия
Мидраш и Агада
Философы
Мистические подходы
Богослужение как источник теологии
Бог в ХХ веке
Герман Коген и его наследие
Еврейская теология в Америке
Бог и Шоа
Новые рубежи
Источники еврейской теологии
Библия
Мидраш и Агада
Философы
Мистические подходы
Богослужение как источник теологии
Бог в ХХ веке
Герман Коген и его наследие
Еврейская теология в Америке
Бог и Шоа
Новые рубежи
VIII. Цели
Святость
Послушание
Праведность
Вера
Страх
Любовь
Приведение Мессии
Исправление Мира
Миротворчество
Посмертие
Послушание
Праведность
Вера
Страх
Любовь
Приведение Мессии
Исправление Мира
Миротворчество
Посмертие
IX. Иудаизм и будущее
Внешние факторы
Демографические тенденции
Политические факторы
Социальные аспекты
Религиозный плюрализм
Межрелигиозный диалог
Богословские тенденции
Демографические тенденции
Политические факторы
Социальные аспекты
Религиозный плюрализм
Межрелигиозный диалог
Богословские тенденции
Литература для дальнейшего чтения
Справочные издания
I. Евреи в современном мире
II. Еврейский народ и его прошлое
III. Еврейские книги
IV. Еврейская религия
V. Семья
VI. Община
VII. Бог и еврейский народ
VIII. Цели
IX. Иудаизм и будущее
I. Евреи в современном мире
II. Еврейский народ и его прошлое
III. Еврейские книги
IV. Еврейская религия
V. Семья
VI. Община
VII. Бог и еврейский народ
VIII. Цели
IX. Иудаизм и будущее
Николаc де Ланж - Иудаизм - Древнейшая мировая религия - Хронология
ок. 1225 до н.э. Исход израильтян из Египта (согласно наиболее распространенной датировке).
ок. 1000 до н.э. Царство Давида и Соломона.
ок. 950 до н.э. Первый Храм.
722 до н.э. Саргон ассирийский завоевывает царство Израильское.
586 до н.э. Первый Храм разрушен вавилонянами. Вавилонский плен. Возникновение восточной диаспоры.
ок. 520 до н.э. Второй Храм.
333‑323 до н.э. Завоевания Александра Македонского.
167 до н.э. Восстание Маккавеев (Хасмонеев) против селевкидского владычества.
164 до н.э. Хасмонеи завоевывают Иерусалим. Хасмонейская династия.
40‑4 до н.э. Ирод Великий, царь Иудеи.
66‑74 н.э. Великое восстание; разрушение Иерусалима римлянами (70 н.э.)
77‑78 Иосиф Флавий, «Иудейская война».
115‑117 Восстание в диаспоре.
132‑135 Восстание Бар Кохбы.
ок. 220 Закончено составление Мишны.
313 Император Константин вводит терпимость к христианству; начало христианского господства.
ок. 415 Закончено составление Иерусалимского Талмуда.
589 Начало периода гаонов; составление Вавилонского Талмуда.
VIII век Возникновение караимства.
1040‑1105 Раши.
1096 Крестоносцы убивают евреев между Рейном и Дунаем.
1138‑1204 Маймонид.
ок. 1275 Составлена книга «Зохар».
1488 Первое печатное издание Еврейской Библии.
1492 Некрещеные евреи изгнаны из Испании.
1534‑1572 Исаак Лурия.
1565 Опубликован «Шульхан Арух».
1626‑1676 Саббатай Цви.
1654 Евреи появляются в Новом Амстердаме.
1698‑1760 Бааль Шем Тов, основатель хасидизма.
1720‑1797 Элияху из Вильны («виленский гаон»).
1729‑1786 Моисей Мендельсон.
1730 Первая публичная синагога в Нью‑Йорке.
1791 Возникновение черты оседлости в Российской империи; эмансипация евреев Франции.
1817 Первая реформистская конгрегация в Гамбурге.
1873 Союз американских еврейских конгрегаций.
с 1881 Погромы в России; усиление антисемитских настроений; миграции.
1882‑1903 Первая алия (сионистская иммиграция в Израиль).
1885 Кодификация реформистского иудаизма («Питтсбургская платформа»).
1886 Еврейская богословская семинария Америки.
1894‑1899 «Дело Дрейфуса» во Франции.
1897 Первый сионистский конгресс; основан «Бунд» (Всеобщий союз еврейских рабочих).
1917 Эмансипация евреев в России после Октябрьской революции; декларация Бальфура.
1920‑1948 Британский мандат в Палестине.
1925 Основан Еврейский университет в Иерусалиме.
1933‑1945 Нацистские гонения на евреев; Холокост.
1934 Биробиджан объявлен Еврейской автономной областью.
1936 Основан Всемирный еврейский конгресс.
1937 «Колумбусская платформа».
1948 Основано государство Израиль.
1967 Шестидневная война.
1973 Война Судного дня.
1976 «Взгляд сто лет спустя».
2000 «Дабру Эмет».
25/09/2012
Спасибо