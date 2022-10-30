Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Лаплан - Брат Роже из Тэзе

Сабина Лаплан - Брат Роже из Тэзе
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History
Series Религиозные мыслители (9 books)
Вы держите в руках книгу о жизни необычного человека -брата Роже Шютца, основателя монашеской общины Тэзе во Франции. Община родилась в 1940 году, сейчас в ней более 100 братьев из 25 разных стран - католиков и протестантов. Братья приглашают молодых людей со всего мира на встречи в самом Тэзе и других местах мира.
Данная книга поможет читателю лучше узнать и понять духовный поиск, стремления, непростой путь брата Роже.
Первые две главы книги рассказывают о ветвистом семейном древе, обстановке и обстоятельствах, в которых появился на свет и рос Роже Шютц. В этом напоминающем древние саги повествовании читатель познакомится с родными и близкими семьи Шютц, а также теми людьми, которые так или иначе оставят след в жизни героя этой книги, повлияют на его призыв и служение будущего основателя общины. Порой непросто уследить за всеми связями и упомянутыми именами, но через описание семьи и множества людей, с которыми встречался настоятель общины Тэзе, автор настойчиво прочерчивает путь формирования и развития неповторимой личности брата Роже начиная с детских лет, через юность и зрелые годы до самых последних дней его жизни. Ведь те события и люди, которых мы встречаем на пути, неизменно влияют на нас и наше мировоззрение. Бог обращается к нам через наши повседневные обстоятельства, не требуя какой-либо отвлеченной духовности.

Сабина Лаплан - Брат Роже из Тэзе. «Не имея почти ничего...»

(Серия «Религиозные мыслители»)
М.: Издательство ББИ, 2023. - xxii + 491 с. : ил.
ISBN 978-5-89647-403-6

Сабина Лаплан - Брат Роже из Тэзе. «Не имея почти ничего...» - Содержание

Предисловие к русскому изданию
Предисловие
  • Глава I. Из старинного протестантского рода
  • Глава II. Пасторальное детство
  • Глава III. Пуританская юность
  • Глава IV. Прорастание
  • Глава V. Смелые решения
  • Глава VI. Лаборатория общинной жизни
  • Глава VII. Притча со светом и тенью
  • Глава VIII. Требования сегодняшнего дня
  • Глава IX. Предчувствуя завтрашний день
  • Глава X. Динамика временного
  • Глава XI. Великая суббота
  • Глава XII. Навстречу новому творению
  • Глава XIII. Тэзе в Риме, Рим в Тэзе
  • Глава XIV. От начала к началу
Примечания
Сокращения
Общий указатель
Родословие Роже Шютца
Книги брата Роже
Благодарности
Views 469
Rating 5.0 / 5
Added 30.10.2022
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (2 comments)

D
diakdim 2 weeks ago
Пишет, что контент удален. А где можно сейчас скачать книгу?
B
brat christifid 3 years ago

Спасибо. Человек, повлиявший на меня

Related Books

All Books