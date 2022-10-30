Вы держите в руках книгу о жизни необычного человека -брата Роже Шютца, основателя монашеской общины Тэзе во Франции. Община родилась в 1940 году, сейчас в ней более 100 братьев из 25 разных стран - католиков и протестантов. Братья приглашают молодых людей со всего мира на встречи в самом Тэзе и других местах мира.

Данная книга поможет читателю лучше узнать и понять духовный поиск, стремления, непростой путь брата Роже.

Первые две главы книги рассказывают о ветвистом семейном древе, обстановке и обстоятельствах, в которых появился на свет и рос Роже Шютц. В этом напоминающем древние саги повествовании читатель познакомится с родными и близкими семьи Шютц, а также теми людьми, которые так или иначе оставят след в жизни героя этой книги, повлияют на его призыв и служение будущего основателя общины. Порой непросто уследить за всеми связями и упомянутыми именами, но через описание семьи и множества людей, с которыми встречался настоятель общины Тэзе, автор настойчиво прочерчивает путь формирования и развития неповторимой личности брата Роже начиная с детских лет, через юность и зрелые годы до самых последних дней его жизни. Ведь те события и люди, которых мы встречаем на пути, неизменно влияют на нас и наше мировоззрение. Бог обращается к нам через наши повседневные обстоятельства, не требуя какой-либо отвлеченной духовности.

Сабина Лаплан - Брат Роже из Тэзе. «Не имея почти ничего...»

(Серия «Религиозные мыслители»)

М.: Издательство ББИ, 2023. - xxii + 491 с. : ил.

ISBN 978-5-89647-403-6

Сабина Лаплан - Брат Роже из Тэзе. «Не имея почти ничего...» - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие

Глава I. Из старинного протестантского рода

Глава II. Пасторальное детство

Глава III. Пуританская юность

Глава IV. Прорастание

Глава V. Смелые решения

Глава VI. Лаборатория общинной жизни

Глава VII. Притча со светом и тенью

Глава VIII. Требования сегодняшнего дня

Глава IX. Предчувствуя завтрашний день

Глава X. Динамика временного

Глава XI. Великая суббота

Глава XII. Навстречу новому творению

Глава XIII. Тэзе в Риме, Рим в Тэзе

Глава XIV. От начала к началу

Примечания

Сокращения

Общий указатель

Родословие Роже Шютца

Книги брата Роже

Благодарности