Лаплан - Брат Роже из Тэзе
Вы держите в руках книгу о жизни необычного человека -брата Роже Шютца, основателя монашеской общины Тэзе во Франции. Община родилась в 1940 году, сейчас в ней более 100 братьев из 25 разных стран - католиков и протестантов. Братья приглашают молодых людей со всего мира на встречи в самом Тэзе и других местах мира.
Данная книга поможет читателю лучше узнать и понять духовный поиск, стремления, непростой путь брата Роже.
Первые две главы книги рассказывают о ветвистом семейном древе, обстановке и обстоятельствах, в которых появился на свет и рос Роже Шютц. В этом напоминающем древние саги повествовании читатель познакомится с родными и близкими семьи Шютц, а также теми людьми, которые так или иначе оставят след в жизни героя этой книги, повлияют на его призыв и служение будущего основателя общины. Порой непросто уследить за всеми связями и упомянутыми именами, но через описание семьи и множества людей, с которыми встречался настоятель общины Тэзе, автор настойчиво прочерчивает путь формирования и развития неповторимой личности брата Роже начиная с детских лет, через юность и зрелые годы до самых последних дней его жизни. Ведь те события и люди, которых мы встречаем на пути, неизменно влияют на нас и наше мировоззрение. Бог обращается к нам через наши повседневные обстоятельства, не требуя какой-либо отвлеченной духовности.
Сабина Лаплан - Брат Роже из Тэзе. «Не имея почти ничего...»
(Серия «Религиозные мыслители»)
М.: Издательство ББИ, 2023. - xxii + 491 с. : ил.
ISBN 978-5-89647-403-6
Сабина Лаплан - Брат Роже из Тэзе. «Не имея почти ничего...» - Содержание
Предисловие к русскому изданию
Предисловие
- Глава I. Из старинного протестантского рода
- Глава II. Пасторальное детство
- Глава III. Пуританская юность
- Глава IV. Прорастание
- Глава V. Смелые решения
- Глава VI. Лаборатория общинной жизни
- Глава VII. Притча со светом и тенью
- Глава VIII. Требования сегодняшнего дня
- Глава IX. Предчувствуя завтрашний день
- Глава X. Динамика временного
- Глава XI. Великая суббота
- Глава XII. Навстречу новому творению
- Глава XIII. Тэзе в Риме, Рим в Тэзе
- Глава XIV. От начала к началу
Примечания
Сокращения
Общий указатель
Родословие Роже Шютца
Книги брата Роже
Благодарности
Спасибо. Человек, повлиявший на меня