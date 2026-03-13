Лапшин - Беседы о Посланиях апостола Павла - том 3

Книга священника Владимира Лапшина «Беседы о Посланиях апостола Павла – 3», изданная в Риге Международным Благотворительным Обществом имени Александра Меня, завершает глубокий цикл разборов павлова наследия. В этом томе автор обращается к «посланиям из уз» — текстам, написанным апостолом во время его первого римского заключения. Основная идея книги заключается в раскрытии опыта духовной радости и полноты жизни во Христе, которые сохраняются даже в условиях физического несвободы. Через экзегезу текстов отец Владимир показывает, как личные отношения апостола с основанными им общинами перерастают в универсальные уроки любви, прощения и церковного единства.

Содержательная часть тома охватывает четыре ключевых послания: к Филиппийцам, Колоссянам, Филимону и Ефесянам. Автор начинает с Послания к Филиппийцам, подчеркивая особую, теплую связь Павла с этой первой европейской общиной, которая была единственной, чью материальную помощь апостол принимал. В беседах подробно рассматриваются исторические обстоятельства основания церквей, географическое значение таких центров, как Филиппы, и психологическое состояние Павла, балансирующего между надеждой на освобождение и готовностью к мученичеству. Особое внимание уделяется Посланию к Филимону как уникальному примеру христианской этики в вопросах человеческой свободы и Посланию к Ефесянам, раскрывающему мистическую природу Церкви как Тела Христова.

Текст бесед выдержан в лучших традициях открытого, интеллигентного православия, характерного для школы протоиерея Александра Меня. Священник Владимир Лапшин мастерски соединяет библеистику с пастырским наставлением, делая древние тексты живыми собеседниками для современного человека. Автор избегает сухого академизма, фокусируясь на том, как слова Павла о смирении, радости и преодолении разделений могут быть применены в повседневной жизни каждого христианина. Эта работа является ценным ресурсом для тех, кто ищет не просто знаний о Библии, но живой встречи с духом апостольской веры, пронесенным сквозь века.

Рига, 2011, ФиАМ

Международное Благотворительное Общество имени Александра Меня (Рига, Латвия)

ISBN 978-9934-8090-1-9

Священник Владимир Лапшин - Беседы о Посланиях апостола Павла - 3 - Содержание

Послание к Филиппийцам

Послание к Колоссянам

Послание к Филимону

Послание к Ефесянам

Священник Владимир Лапшин - Беседы о Посланиях апостола Павла - 3 - БЕСЕДА 143-я Флп 1:1-2

Церковь в Филиппах была основана ап. Павлом во время его второго путешествия, в период с 49-го по 52-й год. Эта община была первым насаждением Павла в Европе, до этого он проповедовал, в основном, в Малой Азии. Филиппы, город в Македонии, был важным стратегическим пунктом, он господствовал над дорогой, идущей из Европы в Азию и поэтому имел большое значение для распространения христианства. В первый раз, когда апостол пришёл в Филиппы в сопровождении Силы, Тимофея и Луки, он смог пробыть там недолго. Из-за гонений он вынужден был удалиться из города, оставив там на некоторое время Тимофея и Луку.

Община, основанная Павлом в Филиппах, первоначально была немногочисленной и состояла в основном из язычников, т.к. иудеев в Филиппах было немного. Позже апостол ещё дважды бывал в Филиппах, но тоже ненадолго. Однако, несмотря на краткость общения Павла с филиппийскими христианами, они навсегда остались в его сердце. Его отношение к ним было особенно теплым. В свое время мы говорили, что средства для пропитания себя и своих сотрудников ап. Павел всегда зарабатывал своими руками, не требуя и не принимая ни от кого материальной поддержки. И вот только от одних филиппийцев он не отказывался принимать денежные пособия на дела проповеди, которые они присылали ему в Фессалонику, в Коринф и в Рим.

Мы уже сказали, что послание, по всей вероятности, написано во время первых римских уз. На это есть косвенные указания в тексте послания. Об этом свидетельствует и настроение ап. Павла. Он пишет, что надеется на скорое освобождение, а такую надежду на освобождение он мог обрести только в Риме, ибо во время пребывания в кесарийском заключении его судьба ещё не могла быть решена.