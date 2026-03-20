Книга «Соборные Послания. Беседы на радио» священника Владимира Лапшина представляет собой цикл живых и доступных размышлений над текстами Нового Завета. Издание родилось из серии радиопередач, выходивших в эфир в конце 90-х годов, что определило его особый стиль — доверительный, проповеднический, ориентированный на современного слушателя (и читателя), ищущего ответы на вечные вопросы в контексте сегодняшнего дня.

Автор намеренно избегает сухого академизма, однако опирается на глубокую богословскую традицию. Книга служит своего рода мостом между сложным миром библеистики и повседневным духовным опытом христианина, помогая понять не только букву, но и дух апостольских наставлений.

Священник Владимир Лапшин - Соборные Послания. Беседы на радио - Книга 1

Москва: Путь, 2002. — 100 с.

ISBN: 5-86748-005-4

Священник Владимир Лапшин - Соборные Послания. Беседы на радио - Книга 1 - Содержание

В первой беседе автор раскрывает специфику этого раздела Нового Завета, объясняя само название «Соборные» (или «Кафолические»):

Адресация: В отличие от посланий ап. Павла, направленных конкретным общинам (например, Римлянам или Коринфянам), эти письма предназначались «собору церквей» — всем христианам вообще.

Состав: В канон входят семь посланий: Иакова, два Петра, три Иоанна и Иуды.

История канона: О. Владимир честно говорит о «трудном пути» этих текстов в канонический список, упоминая, что вплоть до IV века подлинность некоторых из них (включая Послание Иакова) вызывала сомнения у древних авторов, таких как Евсевий Кесарийский.

Вторая часть книги «Соборные Послания. Беседы по радио» священника Владимира Лапшина логически завершает цикл размышлений над каноническими письмами апостолов. Как и в первом томе, автор перекладывает тексты Нового Завета на язык, понятный современнику, сохраняя при этом живую интонацию радиоэфира. Эта книга — не сухая лекция, а приглашение к совместному поиску духовных истин.

Во второй части о. Владимир концентрируется на самых загадочных и глубоких текстах: Послании Иуды и Посланиях Иоанна Богослова. Несмотря на «проповеднический» стиль, автор детально разбирает вопросы каноничности и исторического контекста, которые часто остаются за рамками обычных церковных поучений.

Священник Владимир Лапшин - Соборные Послания. Беседы по радио. Часть вторая

Москва: Путь, 2004. — 104 с.

ISBN: 5-86748-005-4

Священник Владимир Лапшин - Соборные Послания. Беседы по радио. Часть вторая - Содержание

В 52-й беседе автор поднимает острый вопрос: почему это короткое послание так долго прокладывало путь в Библию? Основная причина — использование автором апокрифов.