Ларкин - Книга Даниила

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Eschatology

Книга «Книга Даниила» за авторством Кларенса Ларкина — это классический труд в области библейского пророчества и диспенсационализма. Ларкин, будучи не только пастором, но и талантливым инженером-чертежником, перенёс свой дар структурирования сложных систем на изучение Священного Писания. Его толкование считается «венцом трудов» автора, завершенным незадолго до его ухода из жизни.

Основная ценность книги заключается в уникальном методе визуализации библейских пророчеств. Ларкин мастерски переводит сложные эсхатологические видения Даниила — от истукана Навуходоносора до «семидесяти седмин» — в наглядные графические схемы и диаграммы. Автор придерживается премилленаристского взгляда, подробно анализируя «времена язычников» и Божий план искупления человечества, представленный через исторические и пророческие главы книги пророка Даниила.

Данное издание (Киев, 2002) является русскоязычным переводом, подготовленным Библейской Баптистской Церковью, и сохраняет оригинальный дух тщательного исследования «Слова истины».

Кларенс Ларкин — Книга Даниила

Киев: Библейская Баптистская Церковь, 2002. — 220 с.
Пер. с англ.: Эдвард Кио

Кларенс Ларкин — Книга Даниила - Содержание

Раздел Ключевые темы Исторический (гл. 1–6) Начало господства язычников, сон об истукане, падение Вавилона, Даниил в львином рву. Пророческий (гл. 7–12) Четыре зверя, Овен и Козел, пророчество о 70 седминах, история царей севера и юга.

Перечень знаковых схем Ларкина в книге

  • Пророческие дни Писания: Хронологический разбор периодов.

  • Сопоставление Даниила и Откровения: Сравнительный анализ двух апокалиптических книг.

  • Семьдесят седмин Даниила: Детальная схема исчисления времени до прихода Мессии и конца времен.

Added 12.02.2026
Author brat Vadim
Comments (1 comment)

zalservik 2 months ago
Благодарю.

Related Books

All Books