Книга «Книга Даниила» за авторством Кларенса Ларкина — это классический труд в области библейского пророчества и диспенсационализма. Ларкин, будучи не только пастором, но и талантливым инженером-чертежником, перенёс свой дар структурирования сложных систем на изучение Священного Писания. Его толкование считается «венцом трудов» автора, завершенным незадолго до его ухода из жизни.

Основная ценность книги заключается в уникальном методе визуализации библейских пророчеств. Ларкин мастерски переводит сложные эсхатологические видения Даниила — от истукана Навуходоносора до «семидесяти седмин» — в наглядные графические схемы и диаграммы. Автор придерживается премилленаристского взгляда, подробно анализируя «времена язычников» и Божий план искупления человечества, представленный через исторические и пророческие главы книги пророка Даниила.

Данное издание (Киев, 2002) является русскоязычным переводом, подготовленным Библейской Баптистской Церковью, и сохраняет оригинальный дух тщательного исследования «Слова истины».

Киев: Библейская Баптистская Церковь, 2002. — 220 с.

Пер. с англ.: Эдвард Кио

Кларенс Ларкин — Книга Даниила - Содержание

Раздел Ключевые темы Исторический (гл. 1–6) Начало господства язычников, сон об истукане, падение Вавилона, Даниил в львином рву. Пророческий (гл. 7–12) Четыре зверя, Овен и Козел, пророчество о 70 седминах, история царей севера и юга.

Перечень знаковых схем Ларкина в книге