Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Досси - Исцеляющие слова

Досси - Исцеляющие слова
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Книга врача и исследователя Ларри Досси посвящена изучению возможной связи между молитвой, сознанием и процессом исцеления.

Автор рассматривает вопрос о том, может ли духовная практика — прежде всего молитва и сосредоточенное намерение — влиять на здоровье человека. В книге анализируются различные медицинские и научные исследования, посвящённые феномену так называемой «дистанционной молитвы» и её возможному воздействию на состояние пациентов.

Досси приводит примеры клинических наблюдений, историй выздоровления и научных экспериментов, в которых исследуется влияние молитвы на течение болезни. Он предлагает рассматривать человека не только как биологическую систему, но и как единство тела, разума и духовного измерения.

Книга сочетает медицинский, философский и духовный подходы и поднимает вопрос о том, какую роль могут играть вера, молитва и внутреннее состояние человека в процессе восстановления здоровья и поддержания жизни.

Ларри Досси - Исцеляющие слова - Сила молитвы в практической медицине: обыкновенное чудо

Пер. с анrл. Л. А. Бабук. - Минск: «Попурри», 2008. - 352 с.

ISBN 978-985-15-018S-0

Ларри Досси - Исцеляющие слова – Содержание

Блаrодариосrь

От автора

Предисловие

Введение

Часть 1. Молитва и исцеление

  • Глава 1. Святые и грешники, здоровье и болезнь

  • Глава 2. Граница для разума: где место молитвы?

Часть II. Факторы, влияющие на эффективность молитвы

  • Глава 3. Молитва и подсознание

  • Глава 4. Куда идут молитвы?

  • Глава 5. Как молиться и о чем молиться?

  • Глава 6. Любовь и исцеление

  • Глава 7. Молитва со смещением во времени: когда на молитву приходит ответ до того, как человек помолится

  • Глава 8. Вера врача, и почему она так важна

  • Глава 9. Когда молитва причиняет боль: что значит «черная молитва»?

Часть III. Свидетельство

  • Глава 10. Бог в лаборатории

  • Глава 11. Молитва и исцеление: анализ исследования

  • Глава 12. Что такое исцеление?

Послесловие

  1. Приложение 1. Спонтанная регрессия рака

  2. Приложение 2. Нужны ли свидетельства? Молитва, медитация и. парапсихология

  3. Приложение 3. Исцеление и разум: резюме

Просьба автора

Views 48
Rating 5.0 / 5
Added 15.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

