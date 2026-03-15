Книга врача и исследователя Ларри Досси посвящена изучению возможной связи между молитвой, сознанием и процессом исцеления.

Автор рассматривает вопрос о том, может ли духовная практика — прежде всего молитва и сосредоточенное намерение — влиять на здоровье человека. В книге анализируются различные медицинские и научные исследования, посвящённые феномену так называемой «дистанционной молитвы» и её возможному воздействию на состояние пациентов.

Досси приводит примеры клинических наблюдений, историй выздоровления и научных экспериментов, в которых исследуется влияние молитвы на течение болезни. Он предлагает рассматривать человека не только как биологическую систему, но и как единство тела, разума и духовного измерения.

Книга сочетает медицинский, философский и духовный подходы и поднимает вопрос о том, какую роль могут играть вера, молитва и внутреннее состояние человека в процессе восстановления здоровья и поддержания жизни.

Ларри Досси - Исцеляющие слова - Сила молитвы в практической медицине: обыкновенное чудо

Пер. с анrл. Л. А. Бабук. - Минск: «Попурри», 2008. - 352 с.

ISBN 978-985-15-018S-0

Ларри Досси - Исцеляющие слова – Содержание

Блаrодариосrь

От автора

Предисловие

Введение

Часть 1. Молитва и исцеление

Глава 1. Святые и грешники, здоровье и болезнь

Глава 2. Граница для разума: где место молитвы?

Часть II. Факторы, влияющие на эффективность молитвы

Глава 3. Молитва и подсознание

Глава 4. Куда идут молитвы?

Глава 5. Как молиться и о чем молиться?

Глава 6. Любовь и исцеление

Глава 7. Молитва со смещением во времени: когда на молитву приходит ответ до того, как человек помолится

Глава 8. Вера врача, и почему она так важна

Глава 9. Когда молитва причиняет боль: что значит «черная молитва»?

Часть III. Свидетельство

Глава 10. Бог в лаборатории

Глава 11. Молитва и исцеление: анализ исследования

Глава 12. Что такое исцеление?

Послесловие

Приложение 1. Спонтанная регрессия рака Приложение 2. Нужны ли свидетельства? Молитва, медитация и. парапсихология Приложение 3. Исцеление и разум: резюме

Просьба автора