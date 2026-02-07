Ларше - Бог не хочет страдания людей
Если Бог — это Любовь, то почему мир задыхается от боли? Жан-Клод Ларше дает бескомпромиссный ответ: Бог не создавал страдания и не желает их. В этой книге автор, опираясь на мудрость святых отцов, объясняет происхождение зла не как божественную волю, а как трагическое последствие грехопадения.
Это чтение, которое исцеляет. Ларше не просто философствует, он показывает путь преображения боли. Книга учит, как не поддаться отчаянию в болезни и как превратить собственное страдание из бессмысленного мучения в пространство встречи с Богом. Идеальное пособие для тех, кто ищет духовную опору в тяжелые периоды жизни.
Жан-Клод Ларше - Бог не хочет страдания людей
Пер. С. М. Бичуцкого и П. К. Доброцветова. — М.: Паломник, 2014. — 160 с.
ISBN 978-5-88060-055-7
Жан-Клод Ларше - Бог не хочет страдания людей - Содержание
1.БОГ НЕ СОЗДАВАЛ СТРАДАНИЯ
Страдание чуждо замыслу Бога и не было создано Им
Бог — творец бед есть верование еретическое
Утверждение того, что зло было создано Богом, есть отрицание Благого Бога и, соответственно, отрицание Самого Бога
Страдание является частью тех реальностей, которые противоестественны и состоят в отсутствии добра
Человек в его райском состоянии не знал страдания
2. СВЯЗЬ СТРАДАНИЯ С ГРЕХОМ
I. СТРАДАНИЕ КАК СЛЕДСТВИЕ ПРАРОДИТЕЛЬСКОГО ГРЕХА
Страдание имеет в качестве первопричины прародительский грех
Страдание как следствие прародительского греха вошло в природу всех людей, несмотря на то что они не были ни виновны в нем, ни ответственны за него
Страдание может также иметь причиной личные грехи людей, но оно не обязательно является следствием личного греха и личной виновности
Диавольская и бесовская деятельность — другая причина существования страдания в мире
Страдание не является наказанием Бога за грех, но его естественным и необходимым следствием
3. СВЯЗЬ СТРАДАНИЯ С ГРЕХОМ
II. СТРАДАНИЕ КАК ИСТОЧНИК И ПРИЧИНА ГРЕХА
Дурные страсти развиваются на основе удовольствия и скорби
Удовольствие и скорбь являются источниками искажения нравственного сознания
Удовольствие и скорбь устанавливают над падшим человеком тиранию, толкая его к греху и страстям
Страстность — преимущественная сфера воздействия бесов на человека
4. ПРИМЕР ИОВА
Бог не является причиной бед, которые произошли с Иовом
Беды, которые происходят с Иовом, не являются наказанием за его личные грехи
Иов законно отказывается устанавливать связь между своей личной виновностью и бедами, которые с ним происходят
Диавол — главная причина страданий и прочих бед Иова
С этой точки зрения Иову приходится страдать именно потому, что он праведен и не грешник
Иов винит падшую природу человека как вторичную причину своего страдания
Страдание Иова как искушение
Исключительный характер Иова
Иов — провозвестник Христа
Иов — прообраз Христа
Иов — прообраз христианина
5. ПОВЕДЕНИЕ ХРИСТАВСТРАДАНИИ И ЕГО ПОБЕДА ΗАД СТРАДАНИЕМ
Изначальная бесстрастность человеческой природы Христа
Добровольное принятие страдания Христом
Поведение Иисуса Христа в страдании
Неизменность человеческой воли Христа во время страдания
Победа Христа над страданием
6. ВОЛЯ ХРИСТА СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ ЛЮДИ БОЛЫШЕ НЕ СТРАДАЛИ
Цель Христа состоит в том, чтобы страдание было уничтожено и чтобы люди в конечном счете не страдали вовсе
Окончательное исчезновение страдания в Царствии Небесном
Христос даровал начатки уничтожения страдания в Царствии Небесном в облегчении страданий тех, кто обращался к Нему
Облегчить людям их страдания — важнейшая задача христианского милосердия
Ничего нельзя добавить к страданиям Христа
Христос не оправдывал страдание
7. НОВЫЙ СТАТУС СТРАДАНИЯ В ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ
Почему продолжает существовать страдание?
Страдание остается реальностью, которую надо перенести как можно лучше
Страдание получает во Христе и для христиан новый статус: оно теряет свою власть приводить к греху и страстям и может быть, наоборот, использовано как средство победы над ними
Быть духовно отстраненным и бесстрастным по отношению к страданию
Страдание как возможность (но не источник или необходимое условие) духовного роста
Первоначальные условия правильного использования страдания — смирение, терпение, надежда, молитва и любовь к Богу
Смирение
Терпение
Надежда
Молитва
Любовь Божия
Иметь Иисуса Христа в качестве Образца и Учителя
Хотя и имеется возможность извлечь из страдания некоторую духовную пользу, однако не следует искать его с этой целью
Тяготы аскезы и их значение
Страдание само по себе не является источником духовных благ, которые можно из него извлечь
Фактически страдание представляет собой испытание, из которого важно выйти победителем
Действие благодати в страдании. Условия и значение
Заключение
Библиография
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