Если Бог — это Любовь, то почему мир задыхается от боли? Жан-Клод Ларше дает бескомпромиссный ответ: Бог не создавал страдания и не желает их. В этой книге автор, опираясь на мудрость святых отцов, объясняет происхождение зла не как божественную волю, а как трагическое последствие грехопадения.

Это чтение, которое исцеляет. Ларше не просто философствует, он показывает путь преображения боли. Книга учит, как не поддаться отчаянию в болезни и как превратить собственное страдание из бессмысленного мучения в пространство встречи с Богом. Идеальное пособие для тех, кто ищет духовную опору в тяжелые периоды жизни.

Жан-Клод Ларше - Бог не хочет страдания людей

Пер. С. М. Бичуцкого и П. К. Доброцветова. — М.: Паломник, 2014. — 160 с.

ISBN 978-5-88060-055-7

Жан-Клод Ларше - Бог не хочет страдания людей - Содержание

1.БОГ НЕ СОЗДАВАЛ СТРАДАНИЯ

Страдание чуждо замыслу Бога и не было создано Им

Бог — творец бед есть верование еретическое

Утверждение того, что зло было создано Богом, есть отрицание Благого Бога и, соответственно, отрицание Самого Бога

Страдание является частью тех реальностей, которые противоестественны и состоят в отсутствии добра

Человек в его райском состоянии не знал страдания

2. СВЯЗЬ СТРАДАНИЯ С ГРЕХОМ

I. СТРАДАНИЕ КАК СЛЕДСТВИЕ ПРАРОДИТЕЛЬСКОГО ГРЕХА

Страдание имеет в качестве первопричины прародительский грех

Страдание как следствие прародительского греха вошло в природу всех людей, несмотря на то что они не были ни виновны в нем, ни ответственны за него

Страдание может также иметь причиной личные грехи людей, но оно не обязательно является следствием личного греха и личной виновности

Диавольская и бесовская деятельность — другая причина существования страдания в мире

Страдание не является наказанием Бога за грех, но его естественным и необходимым следствием

3. СВЯЗЬ СТРАДАНИЯ С ГРЕХОМ

II. СТРАДАНИЕ КАК ИСТОЧНИК И ПРИЧИНА ГРЕХА

Дурные страсти развиваются на основе удовольствия и скорби

Удовольствие и скорбь являются источниками искажения нравственного сознания

Удовольствие и скорбь устанавливают над падшим человеком тиранию, толкая его к греху и страстям

Страстность — преимущественная сфера воздействия бесов на человека

4. ПРИМЕР ИОВА

Бог не является причиной бед, которые произошли с Иовом

Беды, которые происходят с Иовом, не являются наказанием за его личные грехи

Иов законно отказывается устанавливать связь между своей личной виновностью и бедами, которые с ним происходят

Диавол — главная причина страданий и прочих бед Иова

С этой точки зрения Иову приходится страдать именно потому, что он праведен и не грешник

Иов винит падшую природу человека как вторичную причину своего страдания

Страдание Иова как искушение

Исключительный характер Иова

Иов — провозвестник Христа

Иов — прообраз Христа

Иов — прообраз христианина

5. ПОВЕДЕНИЕ ХРИСТАВСТРАДАНИИ И ЕГО ПОБЕДА ΗАД СТРАДАНИЕМ

Изначальная бесстрастность человеческой природы Христа

Добровольное принятие страдания Христом

Поведение Иисуса Христа в страдании

Неизменность человеческой воли Христа во время страдания

Победа Христа над страданием

6. ВОЛЯ ХРИСТА СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ ЛЮДИ БОЛЫШЕ НЕ СТРАДАЛИ

Цель Христа состоит в том, чтобы страдание было уничтожено и чтобы люди в конечном счете не страдали вовсе

Окончательное исчезновение страдания в Царствии Небесном

Христос даровал начатки уничтожения страдания в Царствии Небесном в облегчении страданий тех, кто обращался к Нему

Облегчить людям их страдания — важнейшая задача христианского милосердия

Ничего нельзя добавить к страданиям Христа

Христос не оправдывал страдание

7. НОВЫЙ СТАТУС СТРАДАНИЯ В ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ

Почему продолжает существовать страдание?

Страдание остается реальностью, которую надо перенести как можно лучше

Страдание получает во Христе и для христиан новый статус: оно теряет свою власть приводить к греху и страстям и может быть, наоборот, использовано как средство победы над ними

Быть духовно отстраненным и бесстрастным по отношению к страданию

Страдание как возможность (но не источник или необходимое условие) духовного роста

Первоначальные условия правильного использования страдания — смирение, терпение, надежда, молитва и любовь к Богу

Смирение

Терпение

Надежда

Молитва

Любовь Божия

Иметь Иисуса Христа в качестве Образца и Учителя

Хотя и имеется возможность извлечь из страдания некоторую духовную пользу, однако не следует искать его с этой целью

Тяготы аскезы и их значение

Страдание само по себе не является источником духовных благ, которые можно из него извлечь

Фактически страдание представляет собой испытание, из которого важно выйти победителем

Действие благодати в страдании. Условия и значение

Заключение

Библиография