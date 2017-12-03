Ларше - Болезнь в свете православного вероучения
Любая болезнь приносит с собой страдания. Большинство заболеваний заставляют нас страдать физически и морально; но абсолютно все они приносят страдания духовные, поскольку демонстрируют нам — и порой довольно жестоко — нашу беззащитность: они напоминают нам, что физическое здоровье преходяще, земная жизнь недолговечна, а наше тело бренно и ему суждено постепенно ослабнуть, состариться и наконец умереть.
Таким образом, болезни вызывают у нас неизбежные вопросы: «Зачем? Почему я? Почему сейчас? Надолго ли? Что со мной будет дальше?».
Ларше Жан-Клод - Болезнь в свете православного вероучения
Москва. Изд-во Сретенского монастыря, 2016. – 176 с. – (Православное богословие)
ISBN 978-5-7533-1274-7
ISBN 978-5-7533-1274-7
Ларше Жан-Клод - Болезнь в свете православного вероучения - Содержание
Введение
Глава 1. У истоков болезни
- Изначальное совершенство
- Первоисточник болезней — первородный грех
- Виноват ли человек в появлении болезней?
- Исцеление человеческой природы Воплощенным Словом
- Причины возникновения болезней
- Болезни тела и души
- Переменчивость состояния здоровья
Глава 2. Духовное значение болезни
- Двойственное значение здоровья и болезни
- Благотворное значение болезни и страдания
- Знак Провидения
- Возможности духовного роста
- Помощь Божия и дело человеческое
- Значимость терпения
- Основополагающая роль молитвы
- Пути святости
Глава 3. Путь христианина к исцелению
- Исцеление во славу Божию
- Христос — врач
- Святые исцеляют именем Христовым
- Духовные пути исцеления
- Молитва
- Молитва о ближнем
- Молитвы святых
- Дар исцеления: происхождение и пределы
- Елеосвящение (Соборование)
- Принятие святой воды
- Крестное знамение
- Экзорцизм: сущность и значение
- Значение светской медицины
- Крайние взгляды
- Духовное восприятие светской медицины, предполагающее ее оправдание через соотнесение с волей Божией
- Исцеление приходит от Бога
- Пределы возможностей медицины
- Забота об исцелении души
- Выздоровление тела символизирует и возвещает духовное исцеление всего существа
- Недуги души опаснее болезней тела
- Относительность физического здоровья
- Обетование будущей нетленности и бессмертия
- Христос явился спасти также и плоть
Библиография
Список сокращений
Источники
- 1. Литургические тексты
- 2. Тексты святых отцов и учителей Церкви
Исследования
Об авторе
Сочинения Ж.-Кл. Ларше
Ларше Жан-Клод - Болезнь в свете православного вероучения - Введение
Всякая болезнь заключает в себе некое послание, которое тем более внятно и содержательно, чем менее оно абстрактно и безотносительно и чем естественнее оно вписывается в рамки нашего, зачастую небезболезненного, онтологического опыта. Такое послание часто играет в жизни человека решающую роль. Это можно объяснить тем, что болезнь практически всегда ставит под вопрос главные принципы, основы и характер нашего бытия, его гармоничность, контроль над нашими физическими и умственными способностями, привычную систему ценностей, взаимоотношения с окружающими и в конце концов саму нашу жизнь, поскольку именно во время болезни мы чаще всего думаем о смерти.
Болезнь, не будучи феноменом сугубо физиологического плана и не ограничиваясь лишь кратковременным воздействием на человека, нередко становится настоящим духовным испытанием, способным оказать огромное влияние как на самого человека, так и на его судьбу.
Человеку нужно находить в себе силы, чтобы выдержать эти испытания, переносить болезни и всевозможные связанные с ними страдания, изыскивать не только теоретические, но, что самое главное, практические решения возникающих при этом проблем. Каждому из нас на протяжении жизни приходится не только терпеливо переносить выпадающие нам болезни и скорби, но также находить в себе силы, несмотря ни на что, продолжать жить и исполнять своё предназначение вопреки этим недугам и невзгодам или же непосредственно через их преодоление.
Однако это совсем непросто, ведь болезнь, как правило, привносит в нашу повседневную жизнь существенные изменения, нарушает привычный распорядок, осложняет и даже охлаждает наши отношения с близкими, подчас подвергая нас вынужденному уединению, когда помимо физической боли нас терзают беспокойство и уныние, а порой — тоска и отчаяние, и мы чувствуем себя одинокими в этом противостоянии.
В этой ситуации современный человек выглядит во многих отношениях беззащитнее своих предков.
Безусловно, в наши дни благодаря широкому спектру научных открытий, технических возможностей и социальных программ медицина достигла очень высокого уровня развития, что делает ее весьма эффективной в области профилактического лечения, диагностики и терапии.
На сегодняшний день человечество навсегда избавилось от целого ряда заболеваний, свирепствовавших в прежние времена. Теперь мы можем быстро вылечиться от болезней, которые в прошлом требовали от наших предков длительного лечения, а порой были и вовсе неизлечимы.
Страдания, прежде неизбежные, стали легко устранимы. Однако нельзя не признать, что все эти достижения имеют свои пределы, а зачастую и обратный эффект, что связано скорее не с медициной, а с идеологическими и культурными критериями, исходя из которых разрабатываются и применяются вышеупомянутые средства.
Бытующий вплоть до настоящего времени чисто натуралистический подход к развитию медицины привёл к тому, что все внимание фокусируется на заболевании как таковом, на его обособленном, чисто физиологическом аспекте безотносительно личности больного. Вместо того чтобы заниматься исцелением человека, многие медики сегодня в большей степени концентрируют своё внимание на самом заболевании или отдельных поражённых органах. Такой подход, вкупе с ростом применения количественных и абстрактных методов диагностики и все более технически усовершенствованных способов лечения, привёл, во-первых, ко все усиливающемуся обезличиванию лечебного процесса и, как следствие, усугублению ощущения растерянности и беспомощности у пациентов. Во-вторых, таким образом пациента как бы обособляют от его заболевания и связанных с ним страданий, что в свою очередь лишает его возможности им противостоять. Рассматривая их как автономные, чисто физиологические явления, требующие только медицинского вмешательства, современная медицина не вдохновляет пациента сознательно принять свои заболевания и сопротивляться им, а, напротив, создаёт у него ощущение полной зависимости его состояния здоровья и самой жизни исключительно от врачей, как если бы решение его проблем лежало только в медицинской плоскости и от него самого требовалось бы только терпеливо ожидать от медицины избавления от всех его недугов и страданий.
Большое спасибо за полезную книгу!!!
а где же ссылка?
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