Любая болезнь приносит с собой страдания. Большинство заболеваний заставляют нас страдать физически и морально; но абсолютно все они приносят страдания духовные, поскольку демонстрируют нам — и порой довольно жестоко — нашу беззащитность: они напоминают нам, что физическое здоровье преходяще, земная жизнь недолговечна, а наше тело бренно и ему суждено постепенно ослабнуть, состариться и наконец умереть.

Таким образом, болезни вызывают у нас неизбежные вопросы: «Зачем? Почему я? Почему сейчас? Надолго ли? Что со мной будет дальше?».

Ларше Жан-Клод - Болезнь в свете православного вероучения

Москва. Изд-во Сретенского монастыря, 2016. – 176 с. – (Православное богословие)

ISBN 978-5-7533-1274-7

Ларше Жан-Клод - Болезнь в свете православного вероучения - Содержание

Введение

Глава 1. У истоков болезни

Изначальное совершенство

Первоисточник болезней — первородный грех

Виноват ли человек в появлении болезней?

Исцеление человеческой природы Воплощенным Словом

Причины возникновения болезней

Болезни тела и души

Переменчивость состояния здоровья

Глава 2. Духовное значение болезни

Двойственное значение здоровья и болезни

Благотворное значение болезни и страдания

Знак Провидения

Возможности духовного роста

Помощь Божия и дело человеческое

Значимость терпения

Основополагающая роль молитвы

Пути святости

Глава 3. Путь христианина к исцелению

Исцеление во славу Божию

Христос — врач

Святые исцеляют именем Христовым

Духовные пути исцеления

Молитва

Молитва о ближнем

Молитвы святых

Дар исцеления: происхождение и пределы

Елеосвящение (Соборование)

Принятие святой воды

Крестное знамение

Экзорцизм: сущность и значение

Значение светской медицины

Крайние взгляды

Духовное восприятие светской медицины, предполагающее ее оправдание через соотнесение с волей Божией

Исцеление приходит от Бога

Пределы возможностей медицины

Забота об исцелении души

Выздоровление тела символизирует и возвещает духовное исцеление всего существа

Недуги души опаснее болезней тела

Относительность физического здоровья

Обетование будущей нетленности и бессмертия

Христос явился спасти также и плоть

Библиография

Список сокращений

Источники

1. Литургические тексты

2. Тексты святых отцов и учителей Церкви

Исследования

Об авторе

Сочинения Ж.-Кл. Ларше

Ларше Жан-Клод - Болезнь в свете православного вероучения - Введение

Всякая болезнь заключает в себе некое послание, которое тем более внятно и содержательно, чем менее оно абстрактно и безотносительно и чем естественнее оно вписывается в рамки нашего, зачастую небезболезненного, онтологического опыта. Такое послание часто играет в жизни человека решающую роль. Это можно объяснить тем, что болезнь практически всегда ставит под вопрос главные принципы, основы и характер нашего бытия, его гармоничность, контроль над нашими физическими и умственными способностями, привычную систему ценностей, взаимоотношения с окружающими и в конце концов саму нашу жизнь, поскольку именно во время болезни мы чаще всего думаем о смерти.

Болезнь, не будучи феноменом сугубо физиологического плана и не ограничиваясь лишь кратковременным воздействием на человека, нередко становится настоящим духовным испытанием, способным оказать огромное влияние как на самого человека, так и на его судьбу.

Человеку нужно находить в себе силы, чтобы выдержать эти испытания, переносить болезни и всевозможные связанные с ними страдания, изыскивать не только теоретические, но, что самое главное, практические решения возникающих при этом проблем. Каждому из нас на протяжении жизни приходится не только терпеливо переносить выпадающие нам болезни и скорби, но также находить в себе силы, несмотря ни на что, продолжать жить и исполнять своё предназначение вопреки этим недугам и невзгодам или же непосредственно через их преодоление.

Однако это совсем непросто, ведь болезнь, как правило, привносит в нашу повседневную жизнь существенные изменения, нарушает привычный распорядок, осложняет и даже охлаждает наши отношения с близкими, подчас подвергая нас вынужденному уединению, когда помимо физической боли нас терзают беспокойство и уныние, а порой — тоска и отчаяние, и мы чувствуем себя одинокими в этом противостоянии.

В этой ситуации современный человек выглядит во многих отношениях беззащитнее своих предков.

Безусловно, в наши дни благодаря широкому спектру научных открытий, технических возможностей и социальных программ медицина достигла очень высокого уровня развития, что делает ее весьма эффективной в области профилактического лечения, диагностики и терапии.

На сегодняшний день человечество навсегда избавилось от целого ряда заболеваний, свирепствовавших в прежние времена. Теперь мы можем быстро вылечиться от болезней, которые в прошлом требовали от наших предков длительного лечения, а порой были и вовсе неизлечимы.

Страдания, прежде неизбежные, стали легко устранимы. Однако нельзя не признать, что все эти достижения имеют свои пределы, а зачастую и обратный эффект, что связано скорее не с медициной, а с идеологическими и культурными критериями, исходя из которых разрабатываются и применяются вышеупомянутые средства.

Бытующий вплоть до настоящего времени чисто натуралистический подход к развитию медицины привёл к тому, что все внимание фокусируется на заболевании как таковом, на его обособленном, чисто физиологическом аспекте безотносительно личности больного. Вместо того чтобы заниматься исцелением человека, многие медики сегодня в большей степени концентрируют своё внимание на самом заболевании или отдельных поражённых органах. Такой подход, вкупе с ростом применения количественных и абстрактных методов диагностики и все более технически усовершенствованных способов лечения, привёл, во-первых, ко все усиливающемуся обезличиванию лечебного процесса и, как следствие, усугублению ощущения растерянности и беспомощности у пациентов. Во-вторых, таким образом пациента как бы обособляют от его заболевания и связанных с ним страданий, что в свою очередь лишает его возможности им противостоять. Рассматривая их как автономные, чисто физиологические явления, требующие только медицинского вмешательства, современная медицина не вдохновляет пациента сознательно принять свои заболевания и сопротивляться им, а, напротив, создаёт у него ощущение полной зависимости его состояния здоровья и самой жизни исключительно от врачей, как если бы решение его проблем лежало только в медицинской плоскости и от него самого требовалось бы только терпеливо ожидать от медицины избавления от всех его недугов и страданий.