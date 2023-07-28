Ларше, Жан-Клод - Обратная сторона новых медиа

Никто сегодня не станет оспаривать положительный вклад новых медиа с точки зрения доступности коммуникации, информации, различных сфер культуры, и вскоре никто уже не сможет обойтись без них, поскольку общество активно интегрирует их в методы деятельности всевозможных своих социальных, административных, коммерческих, образовательных и даже религиозных структур.

Считается, что новые медиа вызвали в жизни нашего общества переворот, сравнимый с изобретением электричества и современных средств передвижения. Однако есть большая разница между новыми средствами информации и коммуникации и прочими изобретениями, кардинально изменившими жизнь современного человека. Никакие другие изобретения не отнимали так много времени в нашей повседневной жизни, не требовали такого постоянного внимания и вовлеченности, не изменяли в такой мере условия и методы нашей деятельности, не вторгались так глубоко в нашу частную, семейную и личную жизнь, не проникали в такой степени в нашу психику.

Никакие иные приспособления не изменили так наше отношение к пространству и времени, наше видение мира, наши отношения с окружающими, наши представления о самих себе, характер и ритм нашей работы и отдыха, принципы нашего взаимодействия и природу, структуру и образ нашей психической и интеллектуальной жизни. И никакие другие технологии, по масштабам своего влияния на все эти сферы, составляющие основу нашего существования, не оказали столь сильного воздействия на нашу духовную жизнь.

Множество хвалебных статей и книг посвящено достоинствам и преимуществам этих новых средств информации. Цель данного эссе состоит не в том, чтобы присоединить свой голос к этому хвалебному хору, что было бы излишним, а в том — и это сейчас не очень популярно, хотя и чрезвычайно полезно, — чтобы предложить критически осмыслить использование этих новых средств коммуникации, столь широко распространившихся и, как оказалось, имеющих множество негативных последствий, которые сами пользователи, даже частично отмечая их у себя, своих детей или близких, не способны вполне осознать и оценить.

Ларше, Жан-Клод - Обратная сторона новых медиа

Жан-Клод Ларше ; пер.с фр. С. А. Кузнецовой.

Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2023. — 304 с.

(Православное богословие).

ISBN 978-5-7533-1828-2

Жан-Клод Ларше - Обратная сторона новых медиа - Содержание

Вступление

Глава I. Вторжение

1. Определения

2. Цифровой колониализм

3. Телевидение

4. Видеоигры

5. Компьютеры и их «потомство

6. Смартфоны

7. Интернет

8. Социальные сети Facebook, Twitter и т. д

9. Текстовые сообщения (SMS и ММS) и мгновенные сообщения

. Синхронизированные устройства

Глава II. Когда передатчик важнее сообщения

Глава III. Новые посредники, ставшие тиранами

1. Новые медиа — незаменимые представители и посредники в политической, экономической и социальной сферах

2. Утрата права на личную жизнь

3. Экстрауправляемый человек

Глава IV. Сжатие пространства и времени

1. Сокращение пространственных и временных дистанций

2. Иллюзия свободы и могущества

3. Влияние новых медиа на распределение времени

4. Расщепление времени

5. Сжатие времени

6. Культ скорости

7. Всё и сразу

8. Мир, не терпящий разочарований, без ожиданий и без желаний

9. Недостатки скорости

. Мир без времени

. Умножение задач

. Многозадачность

. Чем меньше незанятого времени, тем меньше времени заняться собой

. Великая иллюзия

Глава V. Разрушение межличностных отношений

1. Мир как воображаемая деревня

2. Появление homo connecticus и homo communicans

3. Бесконтентная коммуникация как самоцель

4. Гиперкоммуникация — псевдоизбавление от одиночества

5. Новые средства коммуникации — препятствия для общения

6. Ограничение общественной жизни

7. Разрушение отношений

8. Качественное обнищание межличностного общения

9. Новый индивидуализм

Всеобщий аутизм

Отношения виртуальные и реальные

Лжедрузья в Facebook

Площадки для дискуссии и проблема псевдонимов

Безответственность в отношениях: оговор, клевета, харассмент

Интернет как «мусорное ведро истории

Глава VI. Дурные знакомства

1. Интернет — пространство беззакония и безнаказанности

2. Пропаганда насилия и секса

Телевидение

Видеоигры

Интернет

3. Вредоносные сайты

Киберпреступность

Наркоторговля

Сектантская и экстремистская пропаганда

Суицидные группы

Глава VII. Упразднение частной жизни

1. Сокращение дистанции между личной и публичной жизнью

2. Пришествие Большого Брата

3. Надзор за частными лицами со стороны государства

4. Всеобщий экономический контроль

5. Самоэкспонирование, утрата стыдливости и понятия интимности

Глава VIII. Игнорирование потребностей тела и нанесение вреда здоровью

1. Игнорирование тела

2. Новые медиа — факторы риска для здоровья

3. Снижение физической активности

4. Нарушение режима питания, булимия и ожирение

5. Алкоголизм и курение

6. Проблемы со сном

7. Утомляемость и стресс

Глава IX. Приоритет виртуального над реальным

1. Картинка во главе угла

2. Приоритет виртуального над реальным

3. Виртуальная реальность и усовершенствованная реальность: две новинки на наркорынке

4. Новое применение аллегории о пещере

Глава X. Психические патологии

1. Маниакальное и компульсивное поведение

2. Гиперподключение как лекарство от страхов и тревожности

3. Мнимое средство от тревожности и потребности в утешении

4. Лекарство от скуки

5. Искаженный взгляд на мир

6. Когда имидж важнее личности

7. Отношения важнее идентичности

8. Пагубные последствия прозрачности

9. Экстериоризация личности через общение и оскудение внутренней жизни

Усиление эмоций и ослабление чувств (эмпатии, сострадания

Новые медиа — факторы регрессии

Благодатная почва для нарциссизма

Гиперкоммуникация, гиперобщение, гиперактивность: гиперутомляемость, выгорание и депрессия

Феномен зависимости

Территория воображаемой свободы

Глава XI. Снижение интеллектуальных навыков

1. Краткосрочное и длительное ухудшение успеваемости в школе

2. Всеобщее оглупление

3. Приоритет изображения над текстом

4. Упрощение языка (лексика и грамматика

Бедность телевизионного языка

Осознанное упрощение стиля медиа

Пагубное влияние SМS

Сужение языка и мышления благодаря сжатым формам общения

5. Негативное влияние на чтение

Пользователи медиа читают мало

Пользователи медиа читают плохо

6. Снижение рефлексии

7. Информация без знания и познания

8. Ослабление памяти

9. Ухудшение навыков внимания и концентрации

. Фрагментация и деструктуризация мышления

. Трансформация структуры и функционирования мозга

Глава XII. Оскудение духовной жизни

1. Возникновение новой религии

2. Религия без этики

3. Новый культ

4. Границы религиозной жизни онлайн

5. Неравноценная замена исповеди

6. Замена вертикальных связей горизонтальными

7. Технология, носящая знак «мира сего

8. Как Интернет и девайсы усиливают привязанность человека к материальному миру и собственному телу

9. Общение вместо общности

Связь, подменяющая общение с Богом

Всевозможные источники искушений

Провокация и разжигание страстей

Самоэкспонирование и чрезмерное выставление себя: новая площадка для себялюбия, тщеславия и гордыни

Неиссякаемый источник развлечений и увеселений

Противники исихазма

Утрата внутренней устойчивости. Непрерывное движение и беспокойство

Рассеяние вместо сосредоточенности

Негативное влияние на самые необходимые для духовной жизни качества — бдительность и внимание

Глава XIII. Терапия и профилактика

1. Как избавиться от зависимости

2. Психотерапия

3. Способы регулирования для случаев «средней тяжести

Самоизоляция

Отказ от использования средств медиа, не являющихся необходимыми

Уменьшение роли и значимости медиа

Сопротивление социальному и экономическому давлению

Настройка фильтров

Отказ от непрерывного нахождения «в Сети

Регламентация режима и продолжительности подключения

Управление медиаконтентом

Переосмысление преимуществ конфиденциальности

Возвращение к настоящей дружбе

Забота о собеседнике при составлении сообщений

Тише едешь — дальше будешь

4. Наилучшая профилактика — воспитание детей

5. Профилактика в отношении контента, использования другими персональных данных, коммерческой эксплуатации и пропаганды

6. Духовная терапия и профилактика

Воздержание от использования новых медиа

Управление импульсами, желаниями и страстями

Достоинства смирения

Преимущества молчания и уединения

Возвращение времени для чтения

Неприкосновенное время для молитвы

Забота о ближнем

Концентрация внимания

Библиография