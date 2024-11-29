С большой радостью мы предлагаем вам этот замечательный текст, представляющий собой подлинную школу молитвы; текст, который стал, наконец, доступен и русскому читателю. Эта книга, открытая каждому христианину, является диалогом Иисуса с одним человеком – диалогом, который призывает нас к общению со Христом. В самом деле, молитва и есть разговор с Богом, в котором мы выказываем Ему собственную нищету, благодарим Его, славим, но особенно – вслушиваемся в Его голос. Именно так Леандр общается с Иисусом: он просто разговаривает с Ним и слушает сердцем. Понемногу мы тоже учимся вверять себя Иисусу и слушать Его…

Леандр – такой же человек, как и все. Всю жизнь он управлял крупным страховым агентством. Он живет в Канаде, является отцом пятерых детей и дедушкой множества внуков. Его супруга Элизабет – замечательная женщина. Леандр всегда твердо стоял на земле: управлял делами и заработал приличное состояние. Но он всегда молился. И однажды почувствовал, что что-то толкает его взять карандаш… Он начал записывать под диктовку Иисуса тексты, поразившие его самого. Ему самому никогда не пришло бы в голову придать огласке свои записи, если бы об этом не попросил его Господь. Не без сопротивления Леандр согласился вручить себя воле Божией. Итак, он передал нам свое сокровище – историю постепенного и терпеливого развития отношений, которые шаг за шагом выстраивал с ним Иисус… Леандр отводит себе скромную роль «распространителя» этих текстов, всего лишь посланника, роль шланга, по которому течет вода живая… Роль «почтальона» Божией любви. Ибо Бог безмерно любит нас!

Читать эту книгу (точнее, книги – их три) означает вступить в эту историю любви, в эти дружеские узы. Это значит сделать их своими. Потому что Иисус зовет каждого из нас стать Его другом, Его доверенным лицом. Это происходит постепенно, шаг за шагом, не следует читать книгу залпом. У вас может возникнуть впечатление повторов – но именно такова педагогика Иисуса: Он должен много раз повторить нам одни и те же вещи, чтобы мы приняли их. Но в Его беседах с Леандром мы находим наши собственные вопросы и ответы, в которых так нуждаемся. Главное же – что мы слышим в этих записях призыв сказать Богу наше всецелое и окончательное «да». Призыв обрести с Богом мир, все более предавая себя Ему – в глубине нашего сердца, ежедневно, подобно Марии, Матери Божией.

В мире, который хочет, чтобы мы стали глухи к голосу Божию, чтобы потерялись в бесконечных призывах телевизора или компьютера, эта книга напоминает нам о важности внутренней жизни, о необходимости слушать другой, нежный и смиренный, но в то же время настойчивый и явственный голос – голос Христа в нашем сердце. Я уже двадцать лет живу в бывшем СССР – в Казахстане, России, Грузии, Армении, Молдавии, а потому уверен: этот призыв может быть услышан очень многими говорящими на русском языке искателями Бога, ибо их много. Потому что слова Иисуса, обращенные к Леандру, – это приглашение к молитве сердцем и поклонению: необходимо научиться нисходить в свое сердце и обретать в нем то же Божие Присутствие, которое являет Себя во время каждой Литургии и желание которого – жить в нас.

Леандр Лашанс - Ради счастья Моих детей, которых Я избрал ИИСУС - Духовные беседы - Том 1

Пер. с франц. Марины Филипенко при участии Кристин Бюше

Под ред. Елены Григорьевой

Москва: Фонд Избранные Иисуса, 2016, 320 c.

ISBN 978-2-9813115-0-4

Леандр Лашанс - Ради счастья Моих детей, которых Я избрал ИИСУС - Духовные беседы - Том 1 - Содержание

Пролог

Предисловие к русскому изданию

Предисловие

Введение

Два свидетельства

1996

1997

1998

1999

Вот и наступил 2000-й год! Мы видели, какую шумиху подняли в прессе по поводу надвигающегося «компьютерного сбоя». Все напряженно ждали его ночью 31 декабря. Мир бизнеса опасался, что сейчас все рухнет. По другую же сторону папа Иоанн Павел II призывал всех не бояться, но раскрыть свое сердце. Для папы 2000-й год – это год надежды, год милости. Объявив его Святым Годом, Папа желает, чтобы люди открыли глаза и спросили самих себя: «В нужном ли направлении идет моя жизнь? Ведет ли избранный мной путь к Истинной Жизни?» В мире, постоянно озабоченном материальными вещами, внешним блеском, нашим Источником остается Христос. Он, в отличие от нас, всегда раскрыт нам навстречу и хочет в изобилии изливать в наши сердца благодать Спасения. Леандр Лашанс - Ради счастья Моих детей, которых Я избрал ИИСУС - Духовные беседы - Том 2

Пер. с франц. Марины Филипенко при участии Кристин Бюше

Под ред. Елены Григорьевой

Москва: Фонд Избранные Иисуса, 2016, 210 c.

ISBN 978-2-9813115-0-4

Леандр Лашанс - Ради счастья Моих детей, которых Я избрал ИИСУС - Духовные беседы - Том 2 - Содержание

Пролог

Предисловие

Введение

Свидетельства читателей первого тома

1999

2000

Приложение 1. Группы Любви и общения

Приложение 2. Молитвы прежние… и сегодняшние

Свидетельства читателей первого тома (окончание)

Когда вышла первая книга «Ради счастья Моих детей, которых Я избрал ИИСУС», я и не предполагал, что за ней последует вторая. Сегодня я представляю вам уже третий том посланий, полученных Леандром Лашансом. Думаю, что стоит опубликовать эти последние послания, – они помогают нам идти вперед.

Когда люди читают и принимают эти наставления, в их сердцах совершаются чудеса. Множество свидетельств – людей старых, молодых, в расцвете сил – говорят о Действии Божием в их душах. Особенность посланий, доверенных Господом Леандру, – что они не повествуют об апокалиптических видениях, но призывают развивать определенную настроенность сердца: умение искренне и неустанно говорить Богу «да». Вчитываясь в послания, я увидел в них поступательное развитие. Так, первая книга много внимания уделяет формированию самого человека, дабы он с преданностью отвечал Воле Отца.

Леандр Лашанс - Ради счастья Моих детей, которых Я избрал ИИСУС - Духовные беседы - Том 3

Пер. с франц. Марины Филипенко при участии Кристин Бюше

Под ред. Елены Григорьевой

Москва: Фонд Избранные Иисуса, 2017, 199 c.

ISBN 2-89096-021-8

Леандр Лашанс - Ради счастья Моих детей, которых Я избрал ИИСУС - Духовные беседы - Том 3 - Содержание

Пролог

Слово благодарности

Предисловие

Свидетельства читателей

2000

2001

2002

Письмо читателям

Размышления Леандра по возвращении из поездки в Европу

Продолжение свидетельств

Свидетельства после поездки в Европу

Молитва об освобождении

О Леандре Лашансе