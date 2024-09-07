Латышские сказки
Как голубь гнездо вил
1. Спервоначалу голубь клал яйца на землю. Но однажды яйца съела лиса. Голубь крепко горевал об этом: «Полпуры яиц наклал! Полпуры яиц наклал — пусто!» Чтобы не было больше такого несчастья, решил голубь научиться вить гнездо, и созвал других птиц.
2. Что же вышло: только начали другие птицы свивать прутья, как голубь уже кричит: «Умею, умею!» Ладно; те улетели: коли умеет, чего тут больше делать! Но после голубь спохватился: не умеет вовсе. Ну, созвал в другой раз птиц на толоку. Те собрались, вплели несколько веток — почти наполовину было бы уже готово, а тут голубь опять в толпу: «Умею, умею!»
3. Ладно: коли умеет, чего тут делать — улетели. Да куда ему, дурню, — не умеет никак. Ну, покликал еще третий раз на помощь. Да птицы больше не явились. Так и осталось гнездо голубя таким редким, что яйла чуть-чуть не вываливаются.
(Из сборника А. Швабе)
Латышские сказки
переводчики К. Б. Езовитов, Р. Раюмнец;
под редакцией Я. Я. Страуяна
Москва : Издательство Юрайт, 2024, 275 с.
Серия "Памятники литературы"
ISΒΝ 978-5-534-13390-5
Латышские сказки - Оглавление
- Барский суд
- Как голубь гнездо вил
- Лиса честно зарабатывает хлеб
- Голый волк
- Волк и коклетайс
- Волк и комары
- Волк — лесной властелин
- Медведь и работник
- Заяц с ежом вперегонки бегают
- Почему собака кошку дерет
- Сойка и сорока
- Лиса и дрозд
- Ворона, жаворонок и собака
- Лисьи дети
- Кто пугливее зайца
- Собака портным у волка
- Звери прячутся от кота
- Война зверей из-за собаки
- Домашние животные строят дом
- Лиса и волк
- Лиса съела мед у медведя
- Звери в яме
- Лиса обманывает птиц
- Лиса-нищенка
- Кот — муж лисы
- Неблагодарность — отплата на свете
- Полевая мышь в гостях у домашней мыши
- Старая собака спасает ребенка
- Баран и волк
- Козуля и волк
- Староста и черт
- Барин конем
- Как батрак проучил хозяина
- Боров строит дом
- Животные отбирают дом у разбойников
- Человек обучает зверей ремеслу
- Пахарь перекрашивает медведя
- Медведь и пахарь
- Звери и бондарь
- Волк и охотник
- Обреченный человек спасается от волков
- Как коровы разговаривали
- Животные в корчме
- Пять кошек
- Разговор петуха с курицей зимою
- Лиса и петух
- Лиса и гуси
- Аист женится на журавлихе
- Ястреб и гады
- Вороны
- Лиса и дрозд
- Голубь и воробей
- Ворона, ворон и сорока
- Ласточка
- Разговор скотины на пастбище
- Филин
- Снегирь
- Дергач
- Собака и кот
- Силач и его товарищи
- Изношенное платье
- Железный сын
- Ложечный сын
- Медвежий Ян
- Пшик
- Черт и девушка
- Морская невеста
- Девушка убегает от черта
- Меньшой брат — королевич
- Черт в гробу
- Русалка
- Колдун и парнишка
- Курбад (кобылий сын)
- Дровосек
- Гороховый человек
- Дружные братья
- Друзья-животные
- Неверная сестра
- Сестра — чертова невеста
- Мать-предательница
- Шапка-невидимка
- Три сестры, брат да яйцо бессмертия
- Парень и черт
- Дурак и его братья
- Кузнец и смерть
- Черт в мешке
- Дух в кувшине
- Смерть кумою
- Парень и смерть
- Уговор трех братьев с богом
- Неумытый чертов слуга
- Ленивый Ансис
- Мальчик служит богу и черту
- Черт-благодетель
- Как черт водку гнать начал
- Трупоед
- Как черт табак вырастил
- Чертов портрет
- Трупоедка
- Черт и вор
- Чертова свадьба
- Черт за душой едет
- Солдат и упырь
- Умерший муж
- Умершая невеста приходит за женихом
- Невеста-лебедь
- Чудесная невеста
- Заколдованная девица
- Коза невестою
- Лягушка невестою
- Заколдованная невеста
- Чертова жена
- Три золотых волоса с чертовой головы
- Птица-чародейка
- Как человек учился колдовать
- Старик и ведьмы
- Сиротинка и родная дочь
- Сиротинка и родная дочь в бане
- Падчерица и родная дочь у матушки-Лаймы
- Медная борода
- Чудесный помощник
- Клад в Кокнэсе
- Золушка
- Царь и истопница
- Дурень и чудесная лодка
- Девица-воин
- Хитрый свинопас
- Послушный сын
- Умный конь
- Чудесный жеребчик
- Конь выручил
- Волк девочку освободил
- Мужик и старая береза
- Парень, рак, крыса да жук
- Змеиная корона
- Как мать нехотя ворожеей стала
- Как работник мышей ловил
- Ленивая жена
- Долгая зима
- Одноглазка, двуглазка, трехглазка
- Скрипач и черт
- Красная кошка
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