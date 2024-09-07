Как голубь гнездо вил

1. Спервоначалу голубь клал яйца на землю. Но однажды яйца съела лиса. Голубь крепко горевал об этом: «Полпуры яиц наклал! Полпуры яиц наклал — пусто!» Чтобы не было больше такого несчастья, решил голубь научиться вить гнездо, и созвал других птиц.

2. Что же вышло: только начали другие птицы свивать прутья, как голубь уже кричит: «Умею, умею!» Ладно; те улетели: коли умеет, чего тут больше делать! Но после голубь спохватился: не умеет вовсе. Ну, созвал в другой раз птиц на толоку. Те собрались, вплели несколько веток — почти наполовину было бы уже готово, а тут голубь опять в толпу: «Умею, умею!»

3. Ладно: коли умеет, чего тут делать — улетели. Да куда ему, дурню, — не умеет никак. Ну, покликал еще третий раз на помощь. Да птицы больше не явились. Так и осталось гнездо голубя таким редким, что яйла чуть-чуть не вываливаются.

(Из сборника А. Швабе)

Латышские сказки

переводчики К. Б. Езовитов, Р. Раюмнец;

под редакцией Я. Я. Страуяна

Москва : Издательство Юрайт, 2024, 275 с.

Серия "Памятники литературы"

ISΒΝ 978-5-534-13390-5

Латышские сказки - Оглавление

Барский суд

Как голубь гнездо вил

Лиса честно зарабатывает хлеб

Голый волк

Волк и коклетайс

Волк и комары

Волк — лесной властелин

Медведь и работник

Заяц с ежом вперегонки бегают

Почему собака кошку дерет

Сойка и сорока

Лиса и дрозд

Ворона, жаворонок и собака

Лисьи дети

Кто пугливее зайца

Собака портным у волка

Звери прячутся от кота

Война зверей из-за собаки

Домашние животные строят дом

Лиса и волк

Лиса съела мед у медведя

Звери в яме

Лиса обманывает птиц

Лиса-нищенка

Кот — муж лисы

Неблагодарность — отплата на свете

Полевая мышь в гостях у домашней мыши

Старая собака спасает ребенка

Баран и волк

Козуля и волк

Староста и черт

Барин конем

Как батрак проучил хозяина

Боров строит дом

Животные отбирают дом у разбойников

Человек обучает зверей ремеслу

Пахарь перекрашивает медведя

Медведь и пахарь

Звери и бондарь

Волк и охотник

Обреченный человек спасается от волков

Как коровы разговаривали

Животные в корчме

Пять кошек

Разговор петуха с курицей зимою

Лиса и петух

Лиса и гуси

Аист женится на журавлихе

Ястреб и гады

Вороны

Лиса и дрозд

Голубь и воробей

Ворона, ворон и сорока

Ласточка

Разговор скотины на пастбище

Филин

Снегирь

Дергач

Собака и кот

Силач и его товарищи

Изношенное платье

Железный сын

Ложечный сын

Медвежий Ян

Пшик

Черт и девушка

Морская невеста

Девушка убегает от черта

Меньшой брат — королевич

Черт в гробу

Русалка

Колдун и парнишка

Курбад (кобылий сын)

Дровосек

Гороховый человек

Дружные братья

Друзья-животные

Неверная сестра

Сестра — чертова невеста

Мать-предательница

Шапка-невидимка

Три сестры, брат да яйцо бессмертия

Парень и черт

Дурак и его братья

Кузнец и смерть

Черт в мешке

Дух в кувшине

Смерть кумою

Парень и смерть

Уговор трех братьев с богом

Неумытый чертов слуга

Ленивый Ансис

Мальчик служит богу и черту

Черт-благодетель

Как черт водку гнать начал

Трупоед

Как черт табак вырастил

Чертов портрет

Трупоедка

Черт и вор

Чертова свадьба

Черт за душой едет

Солдат и упырь

Умерший муж

Умершая невеста приходит за женихом

Невеста-лебедь

Чудесная невеста

Заколдованная девица

Коза невестою

Лягушка невестою

Заколдованная невеста

Чертова жена

Три золотых волоса с чертовой головы

Птица-чародейка

Как человек учился колдовать

Старик и ведьмы

Сиротинка и родная дочь

Сиротинка и родная дочь в бане

Падчерица и родная дочь у матушки-Лаймы

Медная борода

Чудесный помощник

Клад в Кокнэсе

Золушка

Царь и истопница

Дурень и чудесная лодка

Девица-воин

Хитрый свинопас

Послушный сын

Умный конь

Чудесный жеребчик

Конь выручил

Волк девочку освободил

Мужик и старая береза

Парень, рак, крыса да жук

Змеиная корона

Как мать нехотя ворожеей стала

Как работник мышей ловил

Ленивая жена

Долгая зима

Одноглазка, двуглазка, трехглазка

Скрипач и черт

Красная кошка

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