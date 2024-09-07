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Латышские сказки

Латышские сказки
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Cultural Studies Art, Philology Literature, Mythology Legends
Как голубь гнездо вил
1. Спервоначалу голубь клал яйца на землю. Но однажды яйца съела лиса. Голубь крепко горевал об этом: «Полпуры яиц наклал! Полпуры яиц наклал — пусто!» Чтобы не было больше такого несчастья, решил голубь научиться вить гнездо, и созвал других птиц.
2. Что же вышло: только начали другие птицы свивать прутья, как голубь уже кричит: «Умею, умею!» Ладно; те улетели: коли умеет, чего тут больше делать! Но после голубь спохватился: не умеет вовсе. Ну, созвал в другой раз птиц на толоку. Те собрались, вплели несколько веток — почти наполовину было бы уже готово, а тут голубь опять в толпу: «Умею, умею!»
3. Ладно: коли умеет, чего тут делать — улетели. Да куда ему, дурню, — не умеет никак. Ну, покликал еще третий раз на помощь. Да птицы больше не явились. Так и осталось гнездо голубя таким редким, что яйла чуть-чуть не вываливаются.
(Из сборника А. Швабе)

Латышские сказки

переводчики К. Б. Езовитов, Р. Раюмнец;
под редакцией Я. Я. Страуяна
Москва : Издательство Юрайт, 2024, 275 с.
Серия "Памятники литературы"
ISΒΝ 978-5-534-13390-5

Латышские сказки - Оглавление

  • Барский суд
  • Как голубь гнездо вил
  • Лиса честно зарабатывает хлеб
  • Голый волк
  • Волк и коклетайс
  • Волк и комары
  • Волк — лесной властелин
  • Медведь и работник
  • Заяц с ежом вперегонки бегают
  • Почему собака кошку дерет
  • Сойка и сорока
  • Лиса и дрозд
  • Ворона, жаворонок и собака
  • Лисьи дети
  • Кто пугливее зайца
  • Собака портным у волка
  • Звери прячутся от кота
  • Война зверей из-за собаки
  • Домашние животные строят дом
  • Лиса и волк
  • Лиса съела мед у медведя
  • Звери в яме
  • Лиса обманывает птиц
  • Лиса-нищенка
  • Кот — муж лисы
  • Неблагодарность — отплата на свете
  • Полевая мышь в гостях у домашней мыши
  • Старая собака спасает ребенка
  • Баран и волк
  • Козуля и волк
  • Староста и черт
  • Барин конем
  • Как батрак проучил хозяина
  • Боров строит дом
  • Животные отбирают дом у разбойников
  • Человек обучает зверей ремеслу
  • Пахарь перекрашивает медведя
  • Медведь и пахарь
  • Звери и бондарь
  • Волк и охотник
  • Обреченный человек спасается от волков
  • Как коровы разговаривали
  • Животные в корчме
  • Пять кошек
  • Разговор петуха с курицей зимою
  • Лиса и петух
  • Лиса и гуси
  • Аист женится на журавлихе
  • Ястреб и гады
  • Вороны
  • Лиса и дрозд
  • Голубь и воробей
  • Ворона, ворон и сорока
  • Ласточка
  • Разговор скотины на пастбище
  • Филин
  • Снегирь
  • Дергач
  • Собака и кот
  • Силач и его товарищи
  • Изношенное платье
  • Железный сын
  • Ложечный сын
  • Медвежий Ян
  • Пшик
  • Черт и девушка
  • Морская невеста
  • Девушка убегает от черта
  • Меньшой брат — королевич
  • Черт в гробу
  • Русалка
  • Колдун и парнишка
  • Курбад (кобылий сын)
  • Дровосек
  • Гороховый человек
  • Дружные братья
  • Друзья-животные
  • Неверная сестра
  • Сестра — чертова невеста
  • Мать-предательница
  • Шапка-невидимка
  • Три сестры, брат да яйцо бессмертия
  • Парень и черт
  • Дурак и его братья
  • Кузнец и смерть
  • Черт в мешке
  • Дух в кувшине
  • Смерть кумою
  • Парень и смерть
  • Уговор трех братьев с богом
  • Неумытый чертов слуга
  • Ленивый Ансис
  • Мальчик служит богу и черту
  • Черт-благодетель
  • Как черт водку гнать начал
  • Трупоед
  • Как черт табак вырастил
  • Чертов портрет
  • Трупоедка
  • Черт и вор
  • Чертова свадьба
  • Черт за душой едет
  • Солдат и упырь
  • Умерший муж
  • Умершая невеста приходит за женихом
  • Невеста-лебедь
  • Чудесная невеста
  • Заколдованная девица
  • Коза невестою
  • Лягушка невестою
  • Заколдованная невеста
  • Чертова жена
  • Три золотых волоса с чертовой головы
  • Птица-чародейка
  • Как человек учился колдовать
  • Старик и ведьмы
  • Сиротинка и родная дочь
  • Сиротинка и родная дочь в бане
  • Падчерица и родная дочь у матушки-Лаймы
  • Медная борода
  • Чудесный помощник
  • Клад в Кокнэсе
  • Золушка
  • Царь и истопница
  • Дурень и чудесная лодка
  • Девица-воин
  • Хитрый свинопас
  • Послушный сын
  • Умный конь
  • Чудесный жеребчик
  • Конь выручил
  • Волк девочку освободил
  • Мужик и старая береза
  • Парень, рак, крыса да жук
  • Змеиная корона
  • Как мать нехотя ворожеей стала
  • Как работник мышей ловил
  • Ленивая жена
  • Долгая зима
  • Одноглазка, двуглазка, трехглазка
  • Скрипач и черт
  • Красная кошка
Новые издания по дисциплине «История зарубежной литературы» и смежным дисциплинам
Views 243
Rating 5.0 / 5
Added 07.09.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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