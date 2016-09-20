Сборник посвящен критике «альтернативного» понимания истории, которое в последние годы получает все большее распространение и предполагает радикальный пересмотр традиционных представлений о прошлом человечества. Такой подход характеризует сочинения Н. А. Морозова, А. Т. Фоменко Г. В. Носовского, М. Э. Аджи, С. И. Валянского, Д. В. Калюжного и других приверженцев «новых хронологий».

Москва: Паломникъ, 2001

ISBN 5-87468-011-X

В статьях сборника специалисты как естественных, так и гуманитарных наук вскрывают псевдонаучный и антихристианский характер построений «новохронологов», указывают на связь их концепций с разрушительной философией постмодернизма и с идеями неоязыческого оккультного течения «New Age».

В сборнике рассмотрены вопросы происхождения «новых хронологий», проанализировано их потенциальное воздействие на общественное и религиозное сознание народов современной России, показана необходимость решительного противодействия новой технологии одурманивания легковерной публики Все статьи написаны живым и увлекательным языком Издание предназначено для самого широкого круга.

Алексей Лаушкин. Ложь «новых хронологий». Как воюют с христианством А. Т. Фоменко и его единомышленники - Вступление

Так кто же это такие – А. Т. Фоменко и его единомышленники, которым оказывают такой почет книготорговцы, которых рекламирует телевидение, хвалят некоторые газеты и журналы? Быть может, это великие ученые? Авторы великих открытий? Некоторые так и думают.

Полистаем книги творца «новой хронологии» и его соавтора Г. В. Носовского. Итак! Батый – это не монгольский хан, это казачий «батька», русский князь. Он же – Иван Калита (они – одно лицо). Он же (они же) – Ярослав Мудрый. Тамерлан – это то же самое, что Александр Невский, а родом он (они) – из казаков (как и Батый). Битва на Куликовом поле (она же битва на реке Калке) происходила в Москве, недалеко от Сретенки. Город Хорезм – это, на самом деле, Кострома, а расположен он (Хорезм-Кострома) недалеко от Ярославля, который, на самом деле, не Ярославль, а Господин Великий Новгород. Волга и Волхов – это одна и та же река. А вот под псевдонимом «Иван Грозный» скрывается сразу несколько правителей. Русь и Орда – это одно и то же государство (Русь-Орда), и прочитать о нем можно на станицах библейских книг, которые продолжали заполняться новыми письменами вплоть до XVII века. Что же касается Иисуса Христа (да простит меня читатель!) – это не кто иной, как римский папа Григорий VII Гильдебранд, живший в XI веке. И вообще вся всемирная история до XVII века – это плод великого заговора историков. Зародился заговор в XV веке в Европе. В XVII веке в его зловещие тайные сети попала Россия. Не последнее место в заговоре сыграли московские книжники времен первых царей Романовых. Этим грамотеям было дано задание скрыть от потомков правду о великом государстве Русь-Орда и его славной династии. Для этого были начисто переписаны все письменные источники (включая иностранные – иностранцы деятельно присоединились к московским дьякам в деле перелицовки русь-ордынской истории), перетесаны надписи на могильных плитах, заменены росписи соборов, возведены новые города и т. д. Без сомнения, в ходе этой титанической работы в глубины земли были закопаны миллионы тонн специально изготовленных фальсификатов, которыми удалось ловко ввести в заблуждение археологов и антропологов будущего! Едва ли не два столетия продолжалось это циничное переиначивание истории. В нужный момент в дело вступили присланные из охваченной заговором Европы фальсификаторы-немцы, которые изобрели древнерусский язык и написали на нем летописи. И вот теперь, когда, казалось, победе заговора уже ничто не в силах помешать, великий обман вдруг вышел наружу благодаря научному методу математика А. Т. Фоменко и его последователей! Историки прошлого и настоящего наконец изобличены и посрамлены! Несмываемый позор покрыл их седые головы!

Ну как? Бред? Клиническое расстройство? Специалисты по дисциплинам, в которые так громогласно вторгся А. Т. Фоменко (историки, археологи, искусствоведы, филологи, астрономы, математики и др.), поначалу так и решили. Волга и Волхов – одна река? Ну что же! Пусть так. Зачем волновать оппонента? Однако когда стало ясно, что «фоменковщина» завоевывает все больше и больше поклонников и становится явлением общественного порядка, ученые высказались. Они указали на полную неграмотность разработанных А. Т. Фоменко методов исследования, а также на его совершенную некомпетентность в фундаментальной области исторического знания – источниковедении (дисциплина, занимающаяся исследованием исторических источников). А источниковедение в настоящее время по качеству результатов зачастую приближается к уровню криминалистики. Так, к примеру, благодаря достижениям дендрохронологии древние постройки из дерева исследователи научились датировать с точностью до одного года, а старинные рукописи по совокупности данных, получаемых при изучении почерка и бумаги, – с точностью до нескольких десятилетий… Лингвисты обнаружили у А.Т.Фоменко ошибки столь грубые, «что в математике им соответствовали бы, например, ошибки в таблице умножения» (История и антиистория. М., 2000. С. 25). В свою очередь представители естественных наук – астрономы – выявили «чудовищные по своей безграмотности и недобросовестности ошибки А. Т. Фоменко при использовании данных астрономических наблюдений» (Вестник Российской Академии Наук. 1999. Т. 69. № 12. С. 1081). Даже математики – коллеги родоначальника «новой хронологии» – и те скопили целый перечень серьезнейших научных претензий к А. Т. Фоменко.