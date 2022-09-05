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Лавли - Абрамс - Розовая свастика - Гомосексуальность в нацистской партии

Скотт Лавли, Кевин Абрамс. Розовая свастика: Гомосексуальность в нацистской партии
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Category ESXATOS BOOKS, Esxatos Club Translations, FOREIGN, History, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Книга "Розовая свастика" стремится доказать не гомосексуальность в отношении Гитлера или некоторых изолированных нацистских персонажей, а то, что национал-социализм ставил перед собой цель разрушить сексуальную мораль и превратить германское общество в общество педерастического превосходства, подобное многочисленным культам воина, самый известный из которых – Древняя Спарта. Поэтому гомосексуальная педерастия – это не причуда некоторых членов партии, а неотъемлемая часть большинства милитаристских обществ, не только нацистского. Авторы также описывают контекст, в котором формировался нацизм, и то, насколько подобные наклонности были и все еще продолжают оставаться популярными среди гомосексуалистов как до, так и после Третьего рейха.
Скотт Лавли: "Когда Кевин Абрамс и я опубликовали пер­вое издание этой книги в 1995 году, мы знали, что она вызовет споры, так как противоречит общему представлению о гомосексуалистах как исключи­тельно о жертвах нацистского режима. По этой причине мы очень скрупулезно предоставили доку­менты о гомосексуалистах, чтобы показать, что именно они являются истинными изобретателями нацизма и руководящей силой многих зверств, со­вершенных нацистами. Мы специально сделали ак­цент на гомосексуальных авторах и историках, как нашем исходном материале, и используем прямые цитаты их писаний при любой возможности. Остальные наши источники - прежде всего автори­тетные историки нацистского времени. Мы хотели разместить наши цитаты по тексту вместо ссылок, чтобы подчеркнуть надежность наших источников.

Несколько современных историков, однако, взвесили все «за» и «против» утверждений этой книги. Некоторые важные голоса «против» выска­заны идеологами проблемы прав гомосексуалистов с обеих сторон. Гомосексуалисты и их союзники (в том числе некоторые академики) осуждают «Розо­вую свастику», как не обоснованную и ненавист­ную. Защитники традиционной семьи характери­зуют ее как авторитетную и просвещенную. Мы осмелимся сказать, что большинство лидеров с обеих сторон «культурной войны» знакомо с этой книгой. Все же мы полагаем, что проблемы, которые мы подняли, заслуживают более широкого обще­ственного рассмотрения и дебатов, особенно в ака­демии.

В этом четвертом издании мы возобновили усилия, чтобы поднять эти проблемы для дебатов перед американской общественностью. Это изда­ние значительно расширено и увеличено в объеме. Мы провели в исследованиях сотни дополнитель­ных часов, что нашло отражение в написании двух новых главах и сотнях дополнительных цитат, ко­торые вставлены повсюду в существующий текст. Мы также добавили много полезных фотографий и графику. Наши критики отметят, что мы рассмот­рели их аргументы и очистили от приспособления к нашему мнению.

Нужно бороться, чтобы уговорить академи­ков и лидеров культуры обратиться к этой теме, т.к. не понятно, почему они этого еще не сделали.

Одной из причин, возможно, является та, что «Розовая свастика» обращается к аспекту нацист­ской истории, незнакомой большинству людей, включая историков. Действительно, никто не мог бы написать «Розовую свастику», кто не был участ­ником так называемого гей движения. Компиляция ссылок из основных источников на гомосексуализм, пока обширных, обеспечивают полное представле­ние о роли гомосексуалистов в становлении и прав­лении нацистского режима. Только тогда, когда та картина сопоставлена с работой гей ученых, стано­вится очевидным взаимоотношение между нациз­мом и немецким гей движением.

Как ни странно, лучшее объяснение тому, по­чему «Розовой свастикой» пренебрегли - господ­ство «политической корректности» в академиче­ском царстве, это ирония, потому что сегодняшний кодекс «политкорректности» подавляет интеллек­туальное инакомыслие в связи с увиденным начи­ная с Третьего Рейха. Сегодня любое размышление об отрицательном в гей движении является запре­щенным предметом.

Эта тенденция не нова. Фактически, один из самых замечательных фактов, который мы открыли в своем исследовании – полное отсутствие ссылок на гомосексуализм в нацистской партии в книгах, изданных в Соединенных Штатах начиная с конца 1960-х. Практически все наши авторитетные амери­канские источники (американских авторов) при­близительно датируют 1970-ые годы временем, ко­гда гей движение стало мощной политической си­лой в этой стране. Однако, другие ресурсы, по боль­шей части немецкие работы, переведенные на ан­глийский язык, все более утверждали нас в связи нацистов с гомосексуализмом. Большую помощь оказал немецкий академик Лотар Махтан, который в книге «Секрет Гитлера - двойная жизнь дикта­тора» (2001) убедительно аргументирует, что гомо­сексуализм Гитлера определил его карьеру.

Скотт Лавли, Кевин Абрамс. Розовая свастика: Гомосексуальность в нацистской партии

[пер. с англ. с издания: Scott Lively & Kevin E. Abrams. The Pink Swastika: Homosexuality in the Nazi Party. — 4th Edition. — Veritas Aeterna Press, 2002. — 387 p. — ISBN 0-9647609-7-5 -
исключительно в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS].
Электронное издание, Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2022. – 435 с.
ISBN 0-9647609-7-5 (англ)

Скотт Лавли, Кевин Абрамс. Розовая свастика: Гомосексуальность в нацистской партии - Содержание

  • Слово к читателю
  • Отзывы рецензентов на «Розовую свастику»
  • Предисловие к четвертому изданию Скотт Лавли
  • Предисловие Кевин Aбрамс
ГЛАВА 1 ГОМОСЕКСУАЛЬНЫЕ КОРНИ НАЦИСТСКОЙ ПАРТИИ
  • Разделенное движение
  • Карл Генрих Ульрих
  • Магнус Гиршфельд и Научно-гуманитарный комитет
  • Новые греки
  • Культурный конфликт
  • Адольф Бранд и «Сообщество Элиты»
  • Отчуждение увеличивается
  • Ганс Блюхер и Wandervoegel
  • Из бойскаутов в фашисты
  • Герхард Россбах и движение Freikorps (Добровольческий корпус)
  • Эрнст Рем и развитие СА
ГЛАВА 2 ГОМО-ОККУЛЬТИЗМ
  • Мадам Блаватская и Теософское общество
  • Гвидо фон Лист и Орден Аримана
  • Георг Ланц фон Либенфельц и ариософия
  • Общество Туле
ГЛАВА 3 ГОМОСЕКСУАЛЬНЫЕ КОРНИ ФАШИЗМА
  • Фридрих Ницше
  • Культурные элиты
ГЛАВА 4 ОСНОВАНИЕ И РАННИЕ ГОДЫ НАЦИСТСКОЙ ПАРТИИ
  • Гитлеровская клика педерастов
  • Был ли Адольф Гитлер гомосексуалистом?
  • Адольф, мальчик-проститутка
  • Байрейтская связь
  • Приход нацистов к власти
  • Власть и злоупотребление
ГЛАВА 5 ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ГОМОСЕКСУАЛИСТОВ
  • Путь параноика
  • Закрытие Института сексологических исследований
  • Антигомосексуальная политика
  • Чистка Рема
  • После чистки
  • Генрих Гиммлер и СС
  • Был ли Гиммлер гомосексуалистом?
  • Рейнхард Гейдрих: «Белокурый зверь»
  • Дело Гриншпана – «Кристальная ночь»
ГЛАВА 6 ГОМОСЕКСУАЛИЗМ В КОНЦЛАГЕРЯХ
  • Охрана и надзиратели
  • Заключенные
ГЛАВА 7 НЕНАВИСТЬ НАЦИСТОВ К ИУДЕЙСКО-ХРИСТИАНСКОЙ ЭТИКЕ
  • Библейское осуждение гомосексуализма
  • К заключительному решению
  • Гомосексуализм и исламский терроризм
ГЛАВА 8 ГОМО-ФАШИЗМ ПОСЛЕ ГИТЛЕРА
  • Фашистские корни американского гей движения
  • Американские нацисты
  • Гей нацистские скинхеды
  • Нацистские темы в гей культуре
  • Нацистская тактика в гей политике
ГЛАВА 9 ГОМОСЕКСУАЛИЗАЦИЯ АМЕРИКИ
  • Гарри Хей и Общество Mattachine
  • Альфред Кинзи и Институт Кинзи
  • Сексуальная революция
  • Бунт обструкции и гей воинственность
  • Веймар в Америке
  • Последствия
  • Педерастия в гей движении
  • Бойскауты под осадой
  • Злодеяния
ГЛАВА 10 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ
  • Опасность «Прав для геев»
  • Заключительное слово
  • Духовная правда
  • Кем были нацисты?
  • Лево-правая поляризация
  • Пятая колонна
  • Гей мятеж
  • Сыновья Эдипа
  • Метафора Ахтара - новое начало
БИБЛИОГРАФИЯ
Также члены клуба могут скачать 5-е издание книги авторов, богато иллюстрированное, специально разработанное для распространения в интернете.
Views 819
Rating 5.0 / 5
Added 05.09.2022
Author esxatos
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