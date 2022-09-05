Лавли - Абрамс - Розовая свастика - Гомосексуальность в нацистской партии
Несколько современных историков, однако, взвесили все «за» и «против» утверждений этой книги. Некоторые важные голоса «против» высказаны идеологами проблемы прав гомосексуалистов с обеих сторон. Гомосексуалисты и их союзники (в том числе некоторые академики) осуждают «Розовую свастику», как не обоснованную и ненавистную. Защитники традиционной семьи характеризуют ее как авторитетную и просвещенную. Мы осмелимся сказать, что большинство лидеров с обеих сторон «культурной войны» знакомо с этой книгой. Все же мы полагаем, что проблемы, которые мы подняли, заслуживают более широкого общественного рассмотрения и дебатов, особенно в академии.
В этом четвертом издании мы возобновили усилия, чтобы поднять эти проблемы для дебатов перед американской общественностью. Это издание значительно расширено и увеличено в объеме. Мы провели в исследованиях сотни дополнительных часов, что нашло отражение в написании двух новых главах и сотнях дополнительных цитат, которые вставлены повсюду в существующий текст. Мы также добавили много полезных фотографий и графику. Наши критики отметят, что мы рассмотрели их аргументы и очистили от приспособления к нашему мнению.
Нужно бороться, чтобы уговорить академиков и лидеров культуры обратиться к этой теме, т.к. не понятно, почему они этого еще не сделали.
Одной из причин, возможно, является та, что «Розовая свастика» обращается к аспекту нацистской истории, незнакомой большинству людей, включая историков. Действительно, никто не мог бы написать «Розовую свастику», кто не был участником так называемого гей движения. Компиляция ссылок из основных источников на гомосексуализм, пока обширных, обеспечивают полное представление о роли гомосексуалистов в становлении и правлении нацистского режима. Только тогда, когда та картина сопоставлена с работой гей ученых, становится очевидным взаимоотношение между нацизмом и немецким гей движением.
Как ни странно, лучшее объяснение тому, почему «Розовой свастикой» пренебрегли - господство «политической корректности» в академическом царстве, это ирония, потому что сегодняшний кодекс «политкорректности» подавляет интеллектуальное инакомыслие в связи с увиденным начиная с Третьего Рейха. Сегодня любое размышление об отрицательном в гей движении является запрещенным предметом.
Эта тенденция не нова. Фактически, один из самых замечательных фактов, который мы открыли в своем исследовании – полное отсутствие ссылок на гомосексуализм в нацистской партии в книгах, изданных в Соединенных Штатах начиная с конца 1960-х. Практически все наши авторитетные американские источники (американских авторов) приблизительно датируют 1970-ые годы временем, когда гей движение стало мощной политической силой в этой стране. Однако, другие ресурсы, по большей части немецкие работы, переведенные на английский язык, все более утверждали нас в связи нацистов с гомосексуализмом. Большую помощь оказал немецкий академик Лотар Махтан, который в книге «Секрет Гитлера - двойная жизнь диктатора» (2001) убедительно аргументирует, что гомосексуализм Гитлера определил его карьеру.
Скотт Лавли, Кевин Абрамс. Розовая свастика: Гомосексуальность в нацистской партии
Скотт Лавли, Кевин Абрамс. Розовая свастика: Гомосексуальность в нацистской партии - Содержание
- Слово к читателю
- Отзывы рецензентов на «Розовую свастику»
- Предисловие к четвертому изданию Скотт Лавли
- Предисловие Кевин Aбрамс
- Разделенное движение
- Карл Генрих Ульрих
- Магнус Гиршфельд и Научно-гуманитарный комитет
- Новые греки
- Культурный конфликт
- Адольф Бранд и «Сообщество Элиты»
- Отчуждение увеличивается
- Ганс Блюхер и Wandervoegel
- Из бойскаутов в фашисты
- Герхард Россбах и движение Freikorps (Добровольческий корпус)
- Эрнст Рем и развитие СА
- Мадам Блаватская и Теософское общество
- Гвидо фон Лист и Орден Аримана
- Георг Ланц фон Либенфельц и ариософия
- Общество Туле
- Фридрих Ницше
- Культурные элиты
- Гитлеровская клика педерастов
- Был ли Адольф Гитлер гомосексуалистом?
- Адольф, мальчик-проститутка
- Байрейтская связь
- Приход нацистов к власти
- Власть и злоупотребление
- Путь параноика
- Закрытие Института сексологических исследований
- Антигомосексуальная политика
- Чистка Рема
- После чистки
- Генрих Гиммлер и СС
- Был ли Гиммлер гомосексуалистом?
- Рейнхард Гейдрих: «Белокурый зверь»
- Дело Гриншпана – «Кристальная ночь»
- Охрана и надзиратели
- Заключенные
- Библейское осуждение гомосексуализма
- К заключительному решению
- Гомосексуализм и исламский терроризм
- Фашистские корни американского гей движения
- Американские нацисты
- Гей нацистские скинхеды
- Нацистские темы в гей культуре
- Нацистская тактика в гей политике
- Гарри Хей и Общество Mattachine
- Альфред Кинзи и Институт Кинзи
- Сексуальная революция
- Бунт обструкции и гей воинственность
- Веймар в Америке
- Последствия
- Педерастия в гей движении
- Бойскауты под осадой
- Злодеяния
- Опасность «Прав для геев»
- Заключительное слово
- Духовная правда
- Кем были нацисты?
- Лево-правая поляризация
- Пятая колонна
- Гей мятеж
- Сыновья Эдипа
- Метафора Ахтара - новое начало
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