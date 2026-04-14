Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Лаврентьева - Египетская культура смерти

Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Religious Studies Atheism
Series Культура смерти (1 book)

Книга «Египетская культура смерти. Путешествие по Дуату, загробный суд и царские мумии» — это глубокое исследование древнеегипетского мировоззрения, в котором смерть рассматривается не как финал, а как сложное и полное надежды путешествие. Египтолог Ника Лаврентьева приглашает читателя пройти путь древнего египтянина: от строительства «дома вечности» и таинств мумификации до прохождения через опасные лабиринты иного мира (Дуата).

Автор подчеркивает, что египтян можно назвать «первыми танатологами», создавшими уникальную систему путеводителей и магических формул для успешного перехода в вечность. Книга детально описывает структуру гробничного инвентаря, роль плакальщиц в ритуалах и суть знаменитой «Книги Мертвых», чей оригинальный заголовок «Выход в день» символизирует победу света над тьмой. Это издание — не просто исторический очерк, а попытка понять, как жажда жизни и поклонение Солнцу породили одну из самых притягательных и сложных культурных традиций в истории человечества.

Ника Лаврентьева — Египетская культура смерти

Москва: МИФ, 2026. — 208 с.: ил. (Серия «Культура смерти»).
ISBN 978-5-00250-843-3. Научный редактор: М. Чегодаев.

Ника Лаврентьева — Египетская культура смерти - Содержание

  • Подготовка к переходу: Зачем египтяне строили гробницы при жизни и почему их называли «домами вечности» (пер-джет).

  • Ритуальная магия: Смысл мумификации и погребальных обрядов как инструментов сохранения целостности человека для будущего возрождения.

  • Картография Дуата: Как «книги иного мира» помогали душе преодолеть препятствия и успешно предстать перед судом Осириса.

  • Диалог миров: Каким образом живые сохраняли связь с «преображенными предками» и почему смерть не прерывала семейные узы.

Views 24
Rating 5.0 / 5
Added 14.04.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

