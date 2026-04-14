Лаврентьева - Египетская культура смерти
Книга «Египетская культура смерти. Путешествие по Дуату, загробный суд и царские мумии» — это глубокое исследование древнеегипетского мировоззрения, в котором смерть рассматривается не как финал, а как сложное и полное надежды путешествие. Египтолог Ника Лаврентьева приглашает читателя пройти путь древнего египтянина: от строительства «дома вечности» и таинств мумификации до прохождения через опасные лабиринты иного мира (Дуата).
Автор подчеркивает, что египтян можно назвать «первыми танатологами», создавшими уникальную систему путеводителей и магических формул для успешного перехода в вечность. Книга детально описывает структуру гробничного инвентаря, роль плакальщиц в ритуалах и суть знаменитой «Книги Мертвых», чей оригинальный заголовок «Выход в день» символизирует победу света над тьмой. Это издание — не просто исторический очерк, а попытка понять, как жажда жизни и поклонение Солнцу породили одну из самых притягательных и сложных культурных традиций в истории человечества.
Ника Лаврентьева — Египетская культура смерти
Москва: МИФ, 2026. — 208 с.: ил. (Серия «Культура смерти»).
ISBN 978-5-00250-843-3. Научный редактор: М. Чегодаев.
Ника Лаврентьева — Египетская культура смерти - Содержание
Подготовка к переходу: Зачем египтяне строили гробницы при жизни и почему их называли «домами вечности» (пер-джет).
Ритуальная магия: Смысл мумификации и погребальных обрядов как инструментов сохранения целостности человека для будущего возрождения.
Картография Дуата: Как «книги иного мира» помогали душе преодолеть препятствия и успешно предстать перед судом Осириса.
Диалог миров: Каким образом живые сохраняли связь с «преображенными предками» и почему смерть не прерывала семейные узы.
