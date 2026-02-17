Книга Андрея Лаврентюка «Тайна беззакония» представляет собой глубокое духовное и эсхатологическое исследование, посвященное анализу скрытых механизмов отступления от истины в последние времена. Автор опирается на слова апостола Павла о «тайне беззакония», которая уже действует в мире, и исследует, как именно происходит подмена библейских ценностей ложными идеалами. Основное внимание уделяется не только внешним признакам конца света, но и внутренним процессам разложения веры внутри самого христианского сообщества, что, по мнению автора, является наиболее опасным проявлением грядущего хаоса.

Лаврентюк анализирует исторические и современные формы религиозного и политического обольщения, показывая, как постепенно подготавливается почва для прихода Антихриста. Автор убежден, что «тайна беззакония» проявляется в духе гуманизма, отрицании авторитета Писания и стремлении к объединению религий ради земного мира. Книга служит серьезным предостережением для верующих, призывая к бескомпромиссной верности Христу и глубокому изучению Слова Божьего как единственного надежного щита против глобального обмана, который становится всё более явным в наши дни.

Андрей Лаврентюк - Тайна беззакония

Житомир: НОВОград, 2022. – 160 с.

ISBN 978-617-7628-86-5

Андрей Лаврентюк - Тайна беззакония – Содержание

От автора

Предисловие

1. Определение тайны беззакония 1.1. Тайна 1.2. Анализ определений 1.2.1. Беззаконие 1.2.2. Тайна беззакония 1.3. План Божий и намерения сатаны

2. Закон и беззаконие 2.1. Книга Закона 2.2. Непреложность Закона 2.3. Назначение Закона 2.3.1. Природа Закона 2.3.2. Цели Закона 2.4. Трансформация Закона 2.5. Юридические определения 2.6. Неверное понимание Закона 2.7. Новый Завет 2.8. Нагорная проповедь 2.8.1. Не истец, а должник 2.8.2. Усиление строгости Закона 2.8.3. Основа принципов Нагорной проповеди ..62 2.8.4. Нагорная проповедь в миниатюре 65 2.9. Закон Христов 2.10. Пятидесятница 2.11. Духовное сердце 2.12. История: вероисповедания, антиномизм 2.12.1. Исторические вероисповедания 2.12.2. Ересь антиномизма 2.13. В чём ветхость завета 2.14. Ссылки на авторитет 2.15. Живущие по плоти и по духу 2.16. Сложные места 2.17. Если бы Закон был упразднен 2.18. Отступничество

3. Искажение духовных понятий, как часть отступления 3.1. Суть Евангелия 3.2. «Неудобный» Иисус 3.3. Религия 3.4. Праведность и святость 3.5. Достоинство



Послесловие