Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Лаврентюк - Тайна беззакония

Лаврентюк - Тайна беззакония
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Eschatology

Книга Андрея Лаврентюка «Тайна беззакония» представляет собой глубокое духовное и эсхатологическое исследование, посвященное анализу скрытых механизмов отступления от истины в последние времена. Автор опирается на слова апостола Павла о «тайне беззакония», которая уже действует в мире, и исследует, как именно происходит подмена библейских ценностей ложными идеалами. Основное внимание уделяется не только внешним признакам конца света, но и внутренним процессам разложения веры внутри самого христианского сообщества, что, по мнению автора, является наиболее опасным проявлением грядущего хаоса.

Лаврентюк анализирует исторические и современные формы религиозного и политического обольщения, показывая, как постепенно подготавливается почва для прихода Антихриста. Автор убежден, что «тайна беззакония» проявляется в духе гуманизма, отрицании авторитета Писания и стремлении к объединению религий ради земного мира. Книга служит серьезным предостережением для верующих, призывая к бескомпромиссной верности Христу и глубокому изучению Слова Божьего как единственного надежного щита против глобального обмана, который становится всё более явным в наши дни.

Андрей Лаврентюк - Тайна беззакония

Житомир: НОВОград, 2022. – 160 с.

ISBN 978-617-7628-86-5

Андрей Лаврентюк - Тайна беззакония – Содержание

От автора

Предисловие

  • 1. Определение тайны беззакония

    • 1.1. Тайна

    • 1.2. Анализ определений

      • 1.2.1. Беззаконие

      • 1.2.2. Тайна беззакония

    • 1.3. План Божий и намерения сатаны

  • 2. Закон и беззаконие

    • 2.1. Книга Закона

    • 2.2. Непреложность Закона

    • 2.3. Назначение Закона

      • 2.3.1. Природа Закона

      • 2.3.2. Цели Закона

    • 2.4. Трансформация Закона

    • 2.5. Юридические определения

    • 2.6. Неверное понимание Закона

    • 2.7. Новый Завет

    • 2.8. Нагорная проповедь

      • 2.8.1. Не истец, а должник

      • 2.8.2. Усиление строгости Закона

      • 2.8.3. Основа принципов Нагорной проповеди ..62

      • 2.8.4. Нагорная проповедь в миниатюре 65

    • 2.9. Закон Христов

    • 2.10. Пятидесятница

    • 2.11. Духовное сердце

    • 2.12. История: вероисповедания, антиномизм

      • 2.12.1. Исторические вероисповедания

      • 2.12.2. Ересь антиномизма

    • 2.13. В чём ветхость завета

    • 2.14. Ссылки на авторитет

    • 2.15. Живущие по плоти и по духу

    • 2.16. Сложные места

    • 2.17. Если бы Закон был упразднен

    • 2.18. Отступничество

  • 3. Искажение духовных понятий, как часть отступления

    • 3.1. Суть Евангелия

    • 3.2. «Неудобный» Иисус

    • 3.3. Религия

    • 3.4. Праведность и святость

    • 3.5. Достоинство

Послесловие

Views 95
Rating
Added 17.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

