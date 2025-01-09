Лавриненко - Мои странствования

Предисловие - Вступление - Мое детство - Война - Юность - Мама - Мое обращение - Начало гонений - Наши университеты - Собрание на работе - Второй экзамен - Синяя печать — гектограф - Изгнание - Обыск - Тюрьма - Печать - Суд - Перед этапом - Этап - Лагерная жизни - Почти к концу уз - Сердюк - Лагерный устав - Апология - Закройщик - Залетов - Фаина Львована - Памятное послание - Беседы после послания - Запрещенная литература - Контролеры - Встречи с узниками на свободе - Лагерная пища - К выходу из лагерных уз - Белые березки - - Устройство на работу - Обыски - Первое трудоустройство после уз - Беседы - Экономика 90-х годов - Труды в больницах и учебных заведениях - Областная больница - Университет - Институт железнодорожников - Техникумы - Деревообрабатывающее училище - Школы - Транспорт - Встречи и беседы с сынами Авраама - «Еще одно, последнее сказанье» -