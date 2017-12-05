Последнее десятилетие было отмечено определенным положительным сдвигом в развитии отечественной церковно-исторической науки. Безусловным ее достижением явилось то, что прежняя страстность и проистекающая от нее необъективность, характерная для многих конфессиональных историков рубежа XX-XXI столетий, постепенно уступает место более взвешенным оценкам.

Одной из главных причин этого позитивного сдвига, по нашему мнению, явился тот факт, что историки все в большей степени опираются в своих выводах не на какую-либо генеральную линию или мнение, не на устоявшиеся схемы и даже мифы, а на исторические источники, круг которых существенно расширился благодаря публикаторской деятельности и научным изысканиям последних лет. Еще одним фактором, позитивно влияющим на развитие церковно-исторической науки, стало то, что в изучение истории Церкви активно включились далекие от клерикализма (в самом худшем смысле этого слова) светские историки. Именно они смогли сделать новые и важные шаги по исследованию церковной истории XX столетия. При этом с большим сожалением приходится отметить, что далеко не все светские исследователи хорошо разбираются в предмете своего исследования, многие из них довольно поверхностно знакомы с принципами церковного устройства, основами канонического права, литургической жизнью Церкви и т. д., что, разумеется, снижает ценность их научных трудов.

Отмеченный нами положительный сдвиг в изучении истории Церкви в полной мере относится и к истории т. н. «обновленческого» раскола - движения, возникшего в результате действий новых революционных правителей России весной 1922 г. Сегодня можно считать вполне установленным и доказанным тот факт, что раскол явился следствием антицерковной политики советской власти, без которой самый майский переворот 1922 г. и последующий захват обновленцами власти на местах не мог бы быть осуществлен. Спорным остается лишь вопрос о какой бы то ни было связи раскола с движением за церковное обновление, развернувшимся в Православной Российской Церкви в предреволюционные годы.

Прот. Валерий Лавринов – Обновленческий раскол в портретах его деятелей

М.: Общество любителей церковной истории, 2016 г. - 736 с.

ISBN: 978-5-9906510-7-4

Прот. Валерий Лавринов – Обновленческий раскол в портретах его деятелей – Содержание

От издательства

Введение

Краткий очерк истории обновленческого раскола

Биографии основных деятелей обновленчества

Биографии некоторых лиц, непосредственно причастных к обновленческому расколу

Руководители коллегиальных органов управления обновленческой Церкви

Состав коллегиальных органов управления обновленческой Церкви

Распределение обязанностей среди членов обновленческих Высшего Церковного Управления и Высшего Церковного Совета

Структура Священного Синода обновленческой Церкви

Обновленческие высшие учебные заведения

Некоторые монастыри, находившиеся в ведении Всеукраинского и Белорусского обновленческих Синодов

Митрополии и экзархат обновленческой Церкви

Епархии и викариатства обновленческой Церкви

Обновленческие церкви Москвы

Обновленческие часовни Москвы

Обновленческие церкви Ленинграда

Обновленческие часовни Ленинграда

Обновленческие церкви Александро-Невской лавры

Духовенство московских обновленческих церквей

Духовенство московских обновленческих часовен

Приложения

Список использованных источников

Указатель имен основных деятелей обновленческого раскола

Прот. Валерий Лавринов – Обновленческий раскол в портретах его деятелей – От издательства

Современные церковные историки рассматривают советское обновленчество с менее радикальных позиций, чем это имело место в 1990-е и 2000-е гг. Некоторые авторы признают, что «несмотря на весь трагизм положения, в которое попала Русская Православная Церковь, обновленчество нельзя оценивать как явление однозначно негативное» [1] . В среде обновленцев была и некоторая идейная часть, которая пыталась дать ответы на вызовы, поставленные советской действительностью.

Кроме того, обновленческое руководство пыталось нащупать пути взаимодействия с новой властью, однако ничего нового в этом смысле лидеры раскола не придумали. Воспитанные на вековых традициях дореволюционной «симфонии» светской и духовной власти, обновленцы попытались заключить конкордат с большевиками, поставив при этом Церковь в явно подчиненное по отношению к государству положение. В этом смысле обновленчество было, безусловно, реакционным движением, и остается лишь констатировать, что по пути, проторенному им, в дальнейшем пошла значительная часть церковного сообщества в лице легально существующей патриаршей Церкви.

В то же время обновленцы не покушались на основы догматического строя церковной жизни. Лишь в первые месяцы существования раскола, при гегемонии группы «Живая Церковь», на свет появились квазиреформаторские лозунги, говорилось о пересмотре части церковного вероучения, направленного на апологию царского самодержавия, однако дальше пустых деклараций дело не пошло. Более того, большинство преобразовательных замыслов обновленцев ждала печальная участь. Под влиянием консервативных настроений основной части верующих, а еще в большей степени в силу неприятия народом «красной церкви», каковой считали обновленцев, задуманные в ранний период раскола новации почти повсеместно были отменены, а на Украине дело дошло и до отмены брачного епископата и послаблений в брачном праве для клириков. Уже в начале 1930-х гг. обновленческий Синод и сам идеолог обновленчества митрополит Александр (Введенский) предостерегали подведомственное духовенство от «необдуманных новшеств», в том числе и от использования в богослужении русского языка.

С формальной точки зрения обновленческое движение сохранило всю церковную иерархию, была введена в жизнь коллегиальная система церковного управления, имевшая явные преимущества. Обновленческое руководство пыталось сохранить выборность клира и епископата, митрополитанскую систему церковного управления на местах, епархиальные съезды и другие атрибуты соборного церковного управления. Может быть, именно благодаря своей коллегиальной системе обновленчество со временем стало представлять собой устойчивую и довольно мощную структуру. Достаточно сказать, что в некоторых районах СССР обновленцы имели в своем распоряжении больше храмов, чем т. н. «староцерковники», а в условиях, когда Церковь подверглась тотальному гонению (независимо от юрисдикционной принадлежности тех или иных общин) и обновленцы лишились поддержки со стороны власти, их епархиальная и приходская жизнь не угасла. Надо отметить, что обновленческий епископат в своем большинстве имел высокий уровень образования, далеко не все обновленческие священники были пьяницами и развратниками, как говорили об этом их противники, а в годы физического истребления духовенства коммунистами некоторые обновленцы предпочли смерть - отказу от своих убеждений и веры в Бога.

Уцелевшее в годы большого террора обновленческое духовенство целиком и полностью шло в фарватере государственной религиозной политики, так что не удивительно, что с ее изменением, наступившим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., подавляющая часть обновленческого клира стала ревностно исполнять новые директивы соответствующих советских государственных и партийных органов. Когда в 1943 г., после фактического признания «тихоновской» Церкви И.В. Сталиным, советское руководство взяло курс на воссоздание патриаршества и ликвидацию обновленческого раскола, - почти все представители обновленческого духовенства за короткое время влились в состав Московской Патриархии, принеся с собой, как это справедливо отмечает историк Церкви М.В. Шкаровский, целый ряд негативных явлений, приводивших к эрозии церковной жизни [2] . Правда и то, что в те лихие годы некоторые клирики оставляли обновленческую ориентацию не только неохотно, но и против своей воли, так как иного выхода власть для них не оставила. Отныне осуществление какой-либо церковной деятельности вне юрисдикционной принадлежности к Московской Патриархии стало практически невозможно.

Личность обновленческих деятелей, их жизненный путь и церковно-общественные взгляды почти не рассматривались историками. Более того, в отношении многих руководителей обновленческой Церкви сложились неверные представления, многие их биографические данные неизвестны или искажены, не разоблачены и многие мифы, окружающие их имена. Кстати, одним из таких заблуждений является утверждение о том, что вдохновителем и руководителем обновленческого раскола являлся исключительно митрополит Александр (Введенский). На самом деле главой обновленческой Церкви он стал довольно поздно, уже после того, как в 1941 г. митрополит Виталий (Введенский) отказался от своей «пышной» должности первоиерарха.

Долгое время единственным источником, содержащим некоторые биографические сведения обновленческого епископата, был труд митрополита Мануила (Лемешевского) «Каталог русских архиереев-обновленцев», частично дополненный информацией Православного Свято-Тихоновского богословского института, опубликованный в сборнике «Обновленческий» раскол» [3] . Данные митрополита Мануила содержат массу неточностей, о существовании многих обновленческих архиерее автор даже не подозревал; имеются ошибки и в дополнениях к каталогу. Эти недостатки объясняются тогдашним состоянием церковно-исторической науки, а также теми условиями, в которых вел свою работу митрополит Мануил. И тем не менее заслуга указанного автора, первым занявшегося составлением биографических справок обновленческого епископата, не может быть не отмечена.

В 2000-х гг. был начат выпуск многотомной «Православной энциклопедии», от которой можно было ожидать более полного списка обновленческих иерархов с их уточненными биографиями. По замыслу издателей энциклопедии к ее составлению должны были быть привлечены лучшие светские и церковные научные силы, в том числе и те ученые, которые проживали в регионах страны и вели свою исследовательскую работу, опираясь на местные материалы и источники. Однако биографий многих деятелей обновленчества (и даже тех, кто сыграл довольно значительную роль в истории Церкви XX столетия) в энциклопедии не появилось. Это кажется тем более странным, что в энциклопедии нашлось место для статей о Б.Н. Ельцине, М.С. Горбачеве, Л.П. Берии и иных лицах, имеющих к Православной Церкви самое отдаленное отношение. Но и в биографиях тех обновленческих деятелей, чьи имена вошли в энциклопедию, содержится множество досадных ошибок. Достаточно сказать для примера, что даже дата смерти идеолога обновленцев - митрополита Александра (Введенского) указана неверно. Еще одним недостатком подобных биографий являются односторонние оценки, почти всегда однозначные и, безусловно, негативные. Много ошибок содержится и в фактическом материале, касающемся истории раскола, на чем нет необходимости здесь останавливаться подробно.

Предлагаемая вниманию читателей работа современного исследователя протоиерея Валерия Лавринова поможет восполнить отмеченные нами пробелы. Этот труд, по нашему мнению, можно считать прорывом не только в изучении обновленческого раскола, но и в изучении истории Русской Православной Церкви минувшего столетия в целом. Книга является результатом поистине титанической работы автора, проделанной им в течение нескольких лет. В сборнике собраны биографии 420 архиереев, принимавших участие в обновленческом расколе, а также биографии некоторых деятелей обновленчества из среды приходского духовенства и мирян, как на территории СССР, так и за его пределами. О судьбах многих из них до настоящего времени широкому кругу историков было решительно ничего не известно.

В процессе подготовки книги автор просмотрел практически все архивноследственные дела обновленческих архиереев. При этом он намеренно не затрагивает в своей работе непростую и во многом спекулятивную тему сотрудничества обновленцев с органами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Безусловно, такие сведения в делах имеются, но следует отметить, что подписку о сотрудничестве с органами в описываемое время давало едва ли не все зарегистрированное духовенство, независимо от церковной ориентации.

Во время своей исследовательской работы автор сумел встретиться со многими родственниками бывших обновленческих деятелей, собрал уникальную коллекцию фотографий. Для характеристики работы достаточно упомянуть, что при подготовке своего сборника автор просмотрел более 1300 годовых выпусков различных синодальных и епархиальных изданий и использовал материалы 156 архивохранилищ России и ближнего зарубежья. Доступ в некоторые из этих архивов в наше время весьма ограничен, а в отдельных случаях почти невозможен. С сожалением приходится констатировать, что автору оказались недоступны материалы практически закрытого для исследователей архива Московской Патриархии, которые могли бы пролить свет на биографии целого ряда персоналий.

В свое время первый историк обновленчества А.Э. Левитин-Краснов сетовал на то, что в работе современного ему историка А.А. Шишкина практически нет места характеристике тех или иных руководителей этого раскола. «...Вместо живых людей, - писал Левитин, - здесь маски, вместо событий - схема. <...> Введенский, Антонин Грановский, Красницкий, Боярский, такие яркие и такие разные люди, вдруг поблекли, выцвели, стали удивительно похожими друг на друга. Все они - представители буржуазии, приспособляющейся к советской власти, и трудно понять, чем они отличаются друг от друга» [4] . К сожалению, - добавим мы от себя, - эти недостатки вульгарной марксистской историографии характерны и для многих работ современных авторов, пишущих книги и статьи по истории обновленческого раскола. Ныне же, благодаря публикуемому нами труду, многие лица, оставившие заметный след в церковной истории XX столетия, выходят из исторической тени.

Священник Илья Соловьев