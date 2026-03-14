Лавров - Православное осмысление

Category ESXATOS BOOKS, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, ORTHODOXY, History, **History of Russian Orthodoxy, **Persecution Secret Services, Educational

Книга Владимира Лаврова «Православное осмысление ленинского эксперимента над Россией» посвящена анализу революционных событий начала XX века и их последствий для России с точки зрения православного мировоззрения. Автор рассматривает идеологию большевизма, деятельность В. И. Ленина и влияние советского проекта на духовную и общественную жизнь страны.

В работе особое внимание уделяется отношениям между советской властью и Русской Православной Церковью, гонениям на верующих, разрушению религиозной и культурной традиции, а также духовным последствиям революции для российского общества.

Книга предназначена для историков, религиоведов и всех читателей, интересующихся историей России XX века, взаимоотношениями государства и церкви, а также духовными и идеологическими аспектами советского периода.

Владимир Лавров - Православное осмысление ленинского эксперимента над Россией

Москва: «Каскон», 2019. – 98 с.

Владимир Лавров - Православное осмысление ленинского эксперимента над Россией - Содержание

  • Причины и характер Февральской революции 1917 года

  • Законно ли отречение императора Николая II от престола?

  • Октябрьская социалистическая революция как исторический феномен

  • Разгон Учредительного Собрания как узурпация власти большевиками

  • Преступления большевиков и их лидеров

  • Большевики против народов России

  • Ленинская политика по уничтожению православной русской семьи

  • Экстремизм в работах Ленина

  • Православное осмысление ленинского эксперимента над Россией

  • Ответ Фонду памяти жертв политических репрессий

