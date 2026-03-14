Книга Владимира Лаврова «Православное осмысление ленинского эксперимента над Россией» посвящена анализу революционных событий начала XX века и их последствий для России с точки зрения православного мировоззрения. Автор рассматривает идеологию большевизма, деятельность В. И. Ленина и влияние советского проекта на духовную и общественную жизнь страны.
В работе особое внимание уделяется отношениям между советской властью и Русской Православной Церковью, гонениям на верующих, разрушению религиозной и культурной традиции, а также духовным последствиям революции для российского общества.
Книга предназначена для историков, религиоведов и всех читателей, интересующихся историей России XX века, взаимоотношениями государства и церкви, а также духовными и идеологическими аспектами советского периода.
Владимир Лавров - Православное осмысление ленинского эксперимента над Россией
Москва: «Каскон», 2019. – 98 с.
Владимир Лавров - Православное осмысление ленинского эксперимента над Россией - Содержание
Причины и характер Февральской революции 1917 года
Законно ли отречение императора Николая II от престола?
Октябрьская социалистическая революция как исторический феномен
Разгон Учредительного Собрания как узурпация власти большевиками
Преступления большевиков и их лидеров
Большевики против народов России
Ленинская политика по уничтожению православной русской семьи
Экстремизм в работах Ленина
Православное осмысление ленинского эксперимента над Россией
Ответ Фонду памяти жертв политических репрессий
