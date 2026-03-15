Сотворение или эволюция — спор на эту горячую тему не прекращается многие годы. Существует множество мнений. Есть те, кто придерживается чисто материалистического взгляда на мир, считая, что законов природы достаточно, чтобы объяснить происхождение Вселенной и жизни на Земле без участия Творца. Есть те, кто считает, что некий бог использовал эволюцию для достижения своих целей. Есть те, кто как бы готов принять библейское повествование о том, как Бог создал Вселенную, но детали им кажутся настолько метафоричными, что не могут быть восприняты буквально. И, наконец, есть те, кто убеждён, что в Библии записано правдивое, буквальное повествование о происхождении мира: всемогущий Бог создал Вселенную за шесть дней около шести тысяч лет назад. Конечно, существуют и другие мнения.

Джейсон Лайл - Сотворение или эволюция - неоспоримые доказательства

Перевод: “Служение Слова”, Россия

Редакция: Славянское Евангельское Общество, 2016

ISBN 978-1-56773-134-1

Джейсон Лайл - Сотворение или эволюция - неоспоримые доказательства - Оглавление

Сотворение или эволюция: неоспоримые доказательства

Некоторые распространённые аргументы об эволюции

Научное доказательство

Доказательства и мировоззрение

Как разрешить вопрос мировоззрения 1. Необоснованность 2. Непоследовательность 3. Предпосылки познания

Заключение и применение

Об авторе