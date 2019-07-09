Различия в вопросах эсхатологии порождают некоторые наиболее горячие споры, особенно в наши дни. Тем не менее, как утверждает д-р Лайтнер, существуют многие области эсхатологии, в которых евангелисты сходятся во мнениях.



Но как насчет тех сфер, где существуют разногласия? Какой миллениальный взгляд верен? Какой взгляд на восхищение истинен? Д-р Лайтнер ясно проводит различия и причины, по которым христиане придерживаются различных точек зрения, после чего призывает к пониманию и анализу. Он никого не просит оставить свое мнение, но, напротив, придерживаться его разумно и в любви.

Ударение, которое автор делает в своей книге, заслуживает внимания и рассмотрения.



Роберт П. Лайтнер - Руководство к последним дням

Фирма «ПРИНТ ХАУЗ», 2005 год - 159 с.

ISBN 966-8333-02-0



Роберт П. Лайтнер - Руководство к последним дням - Содержание

Об авторе

Предисловие

Введение

Часть 1. Обсуждаемые вопросы 1. Еще одна книга о пророчестве? 2. Согласие евангелистов в вопросах будущего

Часть 2 Эсхатологические системы: в чем состоят различия между евангелистами? 3. Премиллениализм 4. Амиллениализм 5. Постмиллениализм 6. В чем различия?

Часть 3. Почему существуют различия во взглядах на будущее? 7. Истолкование Писания 8. Способы истолкования и заветы 9. Почему различия сохраняются?

Часть 4. Что могу сделать я? 10. Шаги к решению проблемы



Примечания

Словарь терминов



Роберт П. Лайтнер - Руководство к последним дням - Введение

Пророчество является одной из наиболее животрепещущих и увлекательных тем в Писании. Оно появляется повсюду на его страницах. Безусловно, евангельских христиан нельзя упрекнуть в недостатке внимание к пророчеству, особенно в последние годы. Они внесли наибольший вклад в возрастающее число книг и статей, посвященных будущему. Буквально каждый аспект еще не исполнившегося пророчества был тщательно исследован бесчисленное количество раз. На самом деле, было бы сложно найти такой камень, который до сих пор не был, перевернут на поле эсхатологии.



С большой осторожностью и твердым убеждением евангельские верующие высказали свои взгляды на Божью программу для будущего. Много времени и усилий было затрачено и до сего дня тратится для защиты различных отдельных подробностей грядущих событий. Похоже, что как только высказывается и защищается определенная точка зрения, ей сразу же противопоставляются аргументы с противоположной стороны.

Как мы сможем убедиться далее, по мере прочтения книги, те верующие, которых относят к разряду евангельских (консервативные, ортодоксальные и фундаментальные), имеют очень много общего в своем понимании исторической христианской веры. Тем не менее, они ожесточенно сражаются друг с другом относительно будущих событий. Будучи едины в том, что касается великих истин исторической христианской веры, они крайне разделены в своем понимании Божьего плана для будущего. Почему?Данные страницы предлагают ответ на этот насущный вопрос.



Долгое время я чувствовал нео бходимость в том, чтобы ясно обозначить различия между евангелистами в том, что касается будущего, в надежде, что подобного рода исследование смогло бы послужить смягчению трений и укреплению связей между библейскими верующими. Мы, евангелисты, просто имеем слишком много общего, чтобы потерять его из-за наших различий в эсхатологии. Если мы не проявим должного благоразумия, мы можем проиграть сражение за веру, выиграв несколько перестрелок в эсхатологии.