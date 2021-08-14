Владимир Лазарис – Путеводитель по галуту – Еврейский мир в одной книге

Потребность в книге на русском языке о еврейских общинах разных стран мира назрела давно. Но она выходит в свет лишь теперь, ведь не так-то просто было структурировать объемный материал, разработать четкие критерии его отбора, найти и уточнить нужную информацию. Слово «галут» по своему смыслу практически совпадает с греческим словом «диаспора». Разве что диаспоры бывают у многих народов, а галут — только у евреев.

Это слово обозначает не одну общину и даже не одну страну, а все страны рассеяния, в которых оказались евреи после разрушения Второго Иерусалимского храма. Едва ли будет преувеличением сказать, что в мире нет мест, где не жили бы евреи. Казалось бы, еврейских общин должно быть не меньше, чем государств — членов ООН. Но их меньше. Во-первых, потому, что из одних стран евреи репатриировались в Израиль, а из других бежали и не вернулись, сменив один галут на другой.

Во-вторых, потому, что с годами численность еврейского населения всего мира неуклонно сокраща-ется в силу ассимиляции и смешанных браков, и, похоже, этот процесс необратим. Число евреев неуклонно растет только в одной стране — Израиле, который остался за пределами этой книги. И это естественно: Израиль — не галут, а книга о галуте. Сколько евреев живет в галуте? Абсолютно точного и статистически подтвержденного ответа на этот вопрос нет.

Достоверно известно одно: из 16 600 000 евреев во всем мире за годы Второй мировой войны немцы убили 6 000 000. И даже за 70 лет с лишним евреям так и не удалось восстановить свою довоенную численность. Прежде всего, по указанным выше причинам сокращения еврейского населения. Более того, по численности 2018 года (14 511 000) еврейский мир отбросило почти на 100 лет назад: в 1922 году общее число евреев в мире составляло 14 000 000.

Сегодня больше всего евреев живет в США (5 700 000), на втором месте — Франция (456 000), на третьем — Канада (385 000), на четвертом — Великобритания (290 000). За исключением этих стран, более или менее точных демографических данных о еврейском населении мира нет, поэтому оценки приводятся по большей части по разным источникам, чью досто-верность не всегда можно проверить.

Расхождения в цифрах объясняются в первую очередь тем, что далеко не все евреи считают нужным реги-стрироваться в местных общинах. А государственная перепись — дело нечастое. За долгие годы сбора материалов для этой книги с карты мира исчезли целые государства: больше нет СССР, ГДР, Югославии, Чехословакии.

Владимир Лазарис – Путеводитель по галуту – Еврейский мир в одной книге

Издательство – «Книжники» – 591 с.

Москва – 2019 г.

ISBN 978-5-906999-20-7

Владимир Лазарис – Путеводитель по галуту – Еврейский мир в одной книге – Содержание

От автора

Австралия

Австрия

Албания

Англия

Андорра

Аргентина

Афганистан

Багамские острова

Барбадос

Бахрейн

Бельгия

Бермудские острова

Болгария

Боливия

Босния и Герцеговина

Бразилия

Венгрия

Венесуэла

Гаити

Гватемала

Германия

Гибралтар

Гондурас

Гонконг

Греция

Дания

Доминиканская Республика

Египет

Замбия

Зимбабве

Индия

Индонезия

Ирак

Иран

Ирландия

Исландия

Испания

Италия

Йемен

Канада

Кипр

Китай

Колумбия

Конго, Демократическая Республика

Коста-Рика

Куба

Кувейт

Кюрасао

Ливан

Люксембург

Македония

Малайзия

Мальта

Марокко

Мексика

Монако

Монголия

Мьянма

Нидерланды

Никарагуа

Новая Зеландия

Норвегия

Пакистан

Панама

Парагвай

Перу

Польша

Португалия

Пуэрто-Рико

Румыния

Сальвадор

Сербия

Сингапур

Сирия

Словакия

Словения

Соединенные Штаты Америки

Суринам

Таиланд

Тайвань

Тринидад и Тобаго

Тунис

Турция

Уругвай

Филиппины

Финляндия

Франция

Хорватия

Черногория

Чехия

Чили

Швейцария

Швеция

Шотландия

Эквадор

Эфиопия

Южная Корея

Южно-Африканская Республика

Ямайка

Япония

Численность еврейского народа в галуте

Словарь еврейских понятий и названий

Именной указатель

Владимир Лазарис – Путеводитель по галуту – Еврейский мир в одной книге – Австралия

Первые восемь еврейских поселенцев выбрали Австралию не по своей воле — их привезли туда в кандалах из Англии в 1788 году вместе с другими каторжниками. В 1817-м здесь появилось еврейское похоронное братство, а с 1820 года в страну стали прибывать первые свободные еврейские иммигранты. Нельзя сказать, чтобы в Австралии им особенно радовались. Перевезенный сюда из Англии антисемитизм уже успел пустить корни, и в 1832 году газета в городе Хобарт, столице Тасмании, окрестила еврейских иммигрантов «шейлоками» и «злыми духами».Золотая лихорадка увеличила еврейскую иммиграцию, которая продолжалась с перерывами до Второй мировой войны.

А в 1878 году в Сиднее открыла двери Большая синагога, которая до сих пор привлекает взоры своим величественным фасадом напротив Гайд-парка. В конце XIX века известный финансист и филантроп барон Морис де Гирш активно содействовал выезду евреев из царской России, в результате чего широко распространились слухи, что на Австралию вот-вот свалится полмиллиона нищих русских евреев. В 1930-х годах выросла эмиграция из Центральной и Восточной Европы, что привело к еще большему антисемитизму на всех социально-общественных уровнях.

Америка и все европейские страны оттолкнули от своих дверей еврейских беженцев в те самые дни, когда Лига Наций пыталась найти прибежище для евреев, сумевших в последнюю минуту вырваться из нацистской Германии. В то же время правительство Австралии еще в 1933 году объявило о своей заинтересованности в массовой еврейской иммиграции, чтобы заселить необжитый северо-западный район Кимберли. Австралийцы были готовы принять 500 000 белых поселенцев. Но между еврейскими организациями разных стран, искавшими пути бегства, не было координации. Они знали об Австралии, но дальше встреч с чиновниками этого далекого материка дело не пошло.

С другой стороны, у руководителей еврейской общины Австралии мало энтузиазма вызвала перспектива нашествия полумиллиона беженцев. Вообще кличка raffo быстро вошла в местный лексикон. Среди новоприбывших одной из наиболее интригующих фиіур стал бывший левый эсер и нарком юстиции РСФСР Ицхак Штейнберг, орто-доксальный еврей. Он высадился в Австралии в 1939 году, и его обуревала одна идея — создать еврейское государство. Если Герцль настаивал на том, чтобы основать его в Уганде, Штейнберга вполне устраивали необъятные просторы Австралии.

«План Кимберли» — под таким названием детище Штейнберга вошло в список так и не созданных еврейских государств. Этот план провалился не сразу: колоссальный энтузиазм и сила убеждения Штейнберга снискали немалую поддержку среди тех австралийских политиков, которые хотели заселить евреями свою целину. Но все зависело от английского правительства, а ему было не до евреев. В конце концов, в 1944 году «план Кимберли» был отвергнут, и Штейнберг уехал в Америку. Президент Еврейского благотворительного общества в Сиднее сэр Самуэль Коген обратился к австралийскому правительству с протестом против любого увеличения числа въездных виз и указал, что «ничто не повредит сохранению свободы и цивилизации более <…> чем допущенные в страну орды европейских беженцев».