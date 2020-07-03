Ле Гофф - Рождение Европы
Становление Европы
Глубоко символично, что российское издание серии открывается книгой мэтра французской историографии, выдающегося ученого и составителя этой серии Жака Ле Гоффа под названием «Рождение Европы».
Следует сразу же сказать, что русский перевод не совсем точно передает название книги в оригинале, которое звучит в форме вопроса — «Родилась ли Европа в Средневековье?» Это вполне естественно для Ле Гоффа, так как он признанный и, несомненно, один из самых лучших специалистов по истории Средневековья. По его книгам учились и воспитывались сотни исследователей в разных странах, его почитали и почитают во Франции и Италии, в Англии и США, в Германии и Польше, а с некоторых пор, после перевода многих его книг на русский язык, Ле Гофф узнаваем и признаваем и в России.
Жак Ле Гофф - Рождение Европы
Серия «Становление Европы».
Пер. с фр. А. и. Поповой. Предисл. А. о. Чубарьяна.
СПб.: «Александрия», 2008. - 398 с.
ISBN 978-5-903445-04-2
ISBN 978-5-903445-04-2
Жак Ле Гофф - Рождение Европы - Содержание
К российскому читателю
СТАНОВЛЕНИЕ ЕВРОПЫ
ВВЕДЕНИЕ
ПРЕЛЮДИЯ: ЧТО БЫЛО ДО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
- География
- Наследие античности
- Этапы формирования Европы в Средние века
I. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ НАБРОСОК ЕВРОПЫ. IV–VIII ВЕКА
- Распространение христианства. Святой Августин
- Основоположники средневековой культуры
- Григорий Великий
- Нашествия варваров и взаимопроникновение культур
- Власть епископов и монахов
- Новые герои — святые
- Новое времяисчисление
- Реорганизация пространства
- Два полюса: Византия и ислам. Вопрос о священных изображениях
- Переход Европы к сельскому образу жизни
- Королевская власть и варварские законы
II. НЕУДАВШАЯСЯ ЕВРОПА: ЭПОХА КАРОЛИНГОВ. VIII–X ВЕКА
- Приход к власти Каролингов
- Был ли Карл Великий первым европейцем?
- Союз между франками и папством. Карл Великий становится императором
- Наследие, оставленное Карлом Европе
- Европа воинов…
- …И Европа крестьян
- Каролингская цивилизация как пласт европейской культуры
- Франция, Германия, Италия как сердце Европы
III. ЕВРОПА КАК МЕЧТА И КАК ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ. ТЫСЯЧНЫЙ ГОД
- Имперская Европа Оттона
- «Новая Европа» тысячного года
- «Вновь прибывшие»: скандинавы, венгры, славяне
- Европейское мирное движение
- Новая европейская святыня в Испании — Сантьяго-де-Компостела
- Утверждение Европы
IV. ФЕОДАЛЬНАЯ ЕВРОПА. XI–XII ВЕКА
- Сельскохозяйственный прогресс
- Разделение на ячейки
- Деревня и кладбище
- Приходская церковь
- Высшие слои общества: дворянство
- Рыцарство и куртуазность
- Эволюция брака
- Куртуазная любовь
- Абеляр и Элоиза: интеллектуалы и новая любовь
- Поцелуй в губы
- Воинствующие ордена и милитантизм
- Григорианская реформа: разделение на клириков и мирян
- Битва пороков и добродетелей. Активизация дьявола
- Народная культура
- Деньги и хартии
- Паломничества
- Феодальная раздробленность и централизованные монархии
- Престиж и слабость императорской власти
- Средневековый король
- Феодальные монархии
- Европейское Возрождение XII века
- Почитание Девы Марии
- Усиление темы страдания в христианстве
- Человек, созданный по образу Божьему. Христианский гуманизм
- Возникновение Европы гонений
- Еретики
- Преследование евреев
- Содомиты
- Двойственное отношение к прокаженным
- Распоясавшийся дьявол
- Окраины феодальной Европы
- Европа во времена крестовых походов
- Крестовые походы — первое проявление процесса европейской колонизации?
V. «ПРЕКРАСНАЯ» ЕВРОПА ГОРОДОВ И УНИВЕРСИТЕТОВ. XIII ВЕК
- Достижения Европы в XIII веке
- 1. РАСЦВЕТ ГОРОДОВ И ЕВРОПА ГОРОЖАН
- 2. ДОСТИЖЕНИЯ ТОРГОВЛИ: КУПЕЧЕСКАЯ ЕВРОПА
- 3. ДОСТИЖЕНИЯ ШКОЛ И УНИВЕРСИТЕТОВ
- 4. ДОСТИЖЕНИЯ НИЩЕНСТВУЮЩИХ БРАТЬЕВ
VI. ОСЕНЬ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ИЛИ ВЕСНА НОВОГО ВРЕМЕНИ?
- Голод и война
- Бубонная чума
- Смерть, трупы и пляска смерти
- Насилие в Европе
- Нарушение единства Церкви: Великий раскол
- Новые еретики: уиклифиты и гуситы
- Новое благочестие (Devotio moderna)
- Зарождение национального чувства
- Политические пророчества
- Книгопечатание
- Мир-экономика
- Европа открытости и расцвета
- Флоренция, цветок Европы?
- Два открытых ума. Николай Кузанский…
- …И Павел Влодковиц
- Угасание империи?
- Упрощение карты Европы
- Турецкая угроза
- Европейский проект Иржи Подебрада
- Италия — светоч для европейских держав и объект их притязаний
- Европеец Филипп де Коммин
- Европа и мир за ее пределами
- Притязания на Атлантику и Африку
- Прогресс и архаика в кораблестроении и мореплавании
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ХРОНОЛОГИЯ
СОБЫТИЯ В ЕВРОПЕ
СОБЫТИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕВРОПЫ
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
ОБЩИЕ РАБОТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ЕВРОПЕ И ИДЕЕ ЕВРОПЫ, В ЧАСТНОСТИ В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ И ИДЕЯ ЕВРОПЫ
ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ ПОСЛЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
СРЕДНИЕ ВЕКА В КИНО
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
КАРЛ ВЕЛИКИЙ И КАРОЛИНГСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
1000 ГОД
ВОЗРОЖДЕНИЕ XII ВЕКА
XIII ВЕК
XIV–XV вв.: ПЕРЕМЕНЫ, КОНФЛИКТЫ, ВСПЫШКИ НАСИЛИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВА СОВРЕМЕННОГО ТИПА
СТАЛ ЛИ XV ВЕК КОНЦОМ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ?
БИБЛИОГРАФИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
ОТ АВТОРА
Жак Ле Гофф - Рождение Европы - Введение
Любая историческая книга, даже если в ней рассматривается весьма отдаленный период прошлого, связана с сегодняшним днем. Эта книга имеет прямое отношение к современной ситуации в Европе. Я пишу ее в 2002–2003 годах, в момент между принятием единой европейской валюты и вступлением в состав Европейского союза нескольких государств Центральной и Восточной Европы. Важно также, что книга выходит в серии «Становление Европы»: это общее начинание пяти разноязычных издательств, задуманное как вклад в создание единого культурного пространства. Само название серии «Становление Европы» отражает желание издателей и авторов беспристрастно осветить обстоятельства складывания единой Европы и повысить тем самым престиж исторической истины.
Это исследование не претендует на всеохватность: я не буду последовательно рассматривать историю Средних веков и не ставлю себе задачи осветить все основные вопросы, связанные с историей этого периода, даже сколь-нибудь полно, а тем более подробно.
Наша книга иллюстрирует тезис о том, что Средневековье было эпохой зарождения и формирования Европы как исторической реальности и понятия. Средние века стали решающей вехой в истории Европы: на них пришлось ее рождение, детство и юность, хотя у людей того времени не возникало желания строить единую Европу и эта идея даже не приходила им в голову. Ясное представление о Европе как о целом возникло только у Папы Пия II (Энея Сильвия Пикколомини, носившего папский сан с 1458 по 1464 год). В 1458 году он написал текст, озаглавленный «Европа», за которым в 1461 году последовала «Азия».
Эта перекличка напоминает о важности диалога Европы и Азии. Идея Средневековья как эпохи зарождения Европы широко обсуждалась накануне Второй мировой войны и после нее — в период интенсивных раздумий о судьбах Европы, а также выработки экономических, культурных и политических проектов, реализация которых предполагалась в масштабах всей Европы. Работы, в которых наиболее отчетливо сформулирована «европейская идея», принадлежат перу специалистов по XVI веку: «Европа. Возникновение идеи» (1957) англичанина Дэниса Хэя (Hay)[1] и «История европейской идеи» (1961) итальянца Федерико Кабода (Chabod) — запись университетских курсов 1943–1944 и 1947–1948 годов. Но саму концепцию зарождения Европы в период Средневековья предложили накануне Второй мировой войны два французских историка, основавшие журнал «Анналы», с которого началось обновление историографии, — Марк Блок (Bloch) и Люсьен Февр (Febvre).
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