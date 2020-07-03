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Ле Гофф - Рождение Европы

Жак Ле Гофф - Рождение Европы
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Cultural Studies Art, Sociology Political Science
Становление Европы
Глубоко символично, что российское издание серии открывается книгой мэтра французской историографии, выдающегося ученого и составителя этой серии Жака Ле Гоффа под названием «Рождение Европы».
Следует сразу же сказать, что русский перевод не совсем точно передает название книги в оригинале, которое звучит в форме вопроса — «Родилась ли Европа в Средневековье?» Это вполне естественно для Ле Гоффа, так как он признанный и, несомненно, один из самых лучших специалистов по истории Средневековья. По его книгам учились и воспитывались сотни исследователей в разных странах, его почитали и почитают во Франции и Италии, в Англии и США, в Германии и Польше, а с некоторых пор, после перевода многих его книг на русский язык, Ле Гофф узнаваем и признаваем и в России.

Жак Ле Гофф - Рождение Европы

Серия «Становление Европы».
Пер. с фр. А. и. Поповой. Предисл. А. о. Чубарьяна.
СПб.: «Александрия», 2008. - 398 с.
ISBN 978-5-903445-04-2

Жак Ле Гофф - Рождение Европы - Содержание

К российскому читателю
СТАНОВЛЕНИЕ ЕВРОПЫ
ВВЕДЕНИЕ
ПРЕЛЮДИЯ: ЧТО БЫЛО ДО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
  • География
  • Наследие античности
  • Этапы формирования Европы в Средние века
I. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ НАБРОСОК ЕВРОПЫ. IV–VIII ВЕКА
  • Распространение христианства. Святой Августин
  • Основоположники средневековой культуры
  • Григорий Великий
  • Нашествия варваров и взаимопроникновение культур
  • Власть епископов и монахов
  • Новые герои — святые
  • Новое времяисчисление
  • Реорганизация пространства
  • Два полюса: Византия и ислам. Вопрос о священных изображениях
  • Переход Европы к сельскому образу жизни
  • Королевская власть и варварские законы
II. НЕУДАВШАЯСЯ ЕВРОПА: ЭПОХА КАРОЛИНГОВ. VIII–X ВЕКА
  • Приход к власти Каролингов
  • Был ли Карл Великий первым европейцем?
  • Союз между франками и папством. Карл Великий становится императором
  • Наследие, оставленное Карлом Европе
  • Европа воинов…
  • …И Европа крестьян
  • Каролингская цивилизация как пласт европейской культуры
  • Франция, Германия, Италия как сердце Европы
III. ЕВРОПА КАК МЕЧТА И КАК ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ. ТЫСЯЧНЫЙ ГОД
  • Имперская Европа Оттона
  • «Новая Европа» тысячного года
  • «Вновь прибывшие»: скандинавы, венгры, славяне
  • Европейское мирное движение
  • Новая европейская святыня в Испании — Сантьяго-де-Компостела
  • Утверждение Европы
IV. ФЕОДАЛЬНАЯ ЕВРОПА. XI–XII ВЕКА
  • Сельскохозяйственный прогресс
  • Разделение на ячейки
  • Деревня и кладбище
  • Приходская церковь
  • Высшие слои общества: дворянство
  • Рыцарство и куртуазность
  • Эволюция брака
  • Куртуазная любовь
  • Абеляр и Элоиза: интеллектуалы и новая любовь
  • Поцелуй в губы
  • Воинствующие ордена и милитантизм
  • Григорианская реформа: разделение на клириков и мирян
  • Битва пороков и добродетелей. Активизация дьявола
  • Народная культура
  • Деньги и хартии
  • Паломничества
  • Феодальная раздробленность и централизованные монархии
  • Престиж и слабость императорской власти
  • Средневековый король
  • Феодальные монархии
  • Европейское Возрождение XII века
  • Почитание Девы Марии
  • Усиление темы страдания в христианстве
  • Человек, созданный по образу Божьему. Христианский гуманизм
  • Возникновение Европы гонений
  • Еретики
  • Преследование евреев
  • Содомиты
  • Двойственное отношение к прокаженным
  • Распоясавшийся дьявол
  • Окраины феодальной Европы
  • Европа во времена крестовых походов
  • Крестовые походы — первое проявление процесса европейской колонизации?
V. «ПРЕКРАСНАЯ» ЕВРОПА ГОРОДОВ И УНИВЕРСИТЕТОВ. XIII ВЕК
  • Достижения Европы в XIII веке
  • 1. РАСЦВЕТ ГОРОДОВ И ЕВРОПА ГОРОЖАН
  • 2. ДОСТИЖЕНИЯ ТОРГОВЛИ: КУПЕЧЕСКАЯ ЕВРОПА
  • 3. ДОСТИЖЕНИЯ ШКОЛ И УНИВЕРСИТЕТОВ
  • 4. ДОСТИЖЕНИЯ НИЩЕНСТВУЮЩИХ БРАТЬЕВ
VI. ОСЕНЬ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ИЛИ ВЕСНА НОВОГО ВРЕМЕНИ?
  • Голод и война
  • Бубонная чума
  • Смерть, трупы и пляска смерти
  • Насилие в Европе
  • Нарушение единства Церкви: Великий раскол
  • Новые еретики: уиклифиты и гуситы
  • Новое благочестие (Devotio moderna)
  • Зарождение национального чувства
  • Политические пророчества
  • Книгопечатание
  • Мир-экономика
  • Европа открытости и расцвета
  • Флоренция, цветок Европы?
  • Два открытых ума. Николай Кузанский…
  • …И Павел Влодковиц
  • Угасание империи?
  • Упрощение карты Европы
  • Турецкая угроза
  • Европейский проект Иржи Подебрада
  • Италия — светоч для европейских держав и объект их притязаний
  • Европеец Филипп де Коммин
  • Европа и мир за ее пределами
  • Притязания на Атлантику и Африку
  • Прогресс и архаика в кораблестроении и мореплавании
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ХРОНОЛОГИЯ
СОБЫТИЯ В ЕВРОПЕ
СОБЫТИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕВРОПЫ
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
ОБЩИЕ РАБОТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ЕВРОПЕ И ИДЕЕ ЕВРОПЫ, В ЧАСТНОСТИ В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ И ИДЕЯ ЕВРОПЫ
ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ ПОСЛЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
СРЕДНИЕ ВЕКА В КИНО
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
КАРЛ ВЕЛИКИЙ И КАРОЛИНГСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
1000 ГОД
ВОЗРОЖДЕНИЕ XII ВЕКА
XIII ВЕК
XIV–XV вв.: ПЕРЕМЕНЫ, КОНФЛИКТЫ, ВСПЫШКИ НАСИЛИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВА СОВРЕМЕННОГО ТИПА
СТАЛ ЛИ XV ВЕК КОНЦОМ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ?
БИБЛИОГРАФИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
ОТ АВТОРА

Жак Ле Гофф - Рождение Европы - Введение

Любая историческая книга, даже если в ней рассматривается весьма отдаленный период прошлого, связана с сегодняшним днем. Эта книга имеет прямое отношение к современной ситуации в Европе. Я пишу ее в 2002–2003 годах, в момент между принятием единой европейской валюты и вступлением в состав Европейского союза нескольких государств Центральной и Восточной Европы. Важно также, что книга выходит в серии «Становление Европы»: это общее начинание пяти разноязычных издательств, задуманное как вклад в создание единого культурного пространства. Само название серии «Становление Европы» отражает желание издателей и авторов беспристрастно осветить обстоятельства складывания единой Европы и повысить тем самым престиж исторической истины.
Это исследование не претендует на всеохватность: я не буду последовательно рассматривать историю Средних веков и не ставлю себе задачи осветить все основные вопросы, связанные с историей этого периода, даже сколь-нибудь полно, а тем более подробно.
Наша книга иллюстрирует тезис о том, что Средневековье было эпохой зарождения и формирования Европы как исторической реальности и понятия. Средние века стали решающей вехой в истории Европы: на них пришлось ее рождение, детство и юность, хотя у людей того времени не возникало желания строить единую Европу и эта идея даже не приходила им в голову. Ясное представление о Европе как о целом возникло только у Папы Пия II (Энея Сильвия Пикколомини, носившего папский сан с 1458 по 1464 год). В 1458 году он написал текст, озаглавленный «Европа», за которым в 1461 году последовала «Азия».
Эта перекличка напоминает о важности диалога Европы и Азии. Идея Средневековья как эпохи зарождения Европы широко обсуждалась накануне Второй мировой войны и после нее — в период интенсивных раздумий о судьбах Европы, а также выработки экономических, культурных и политических проектов, реализация которых предполагалась в масштабах всей Европы. Работы, в которых наиболее отчетливо сформулирована «европейская идея», принадлежат перу специалистов по XVI веку: «Европа. Возникновение идеи» (1957) англичанина Дэниса Хэя (Hay)[1] и «История европейской идеи» (1961) итальянца Федерико Кабода (Chabod) — запись университетских курсов 1943–1944 и 1947–1948 годов. Но саму концепцию зарождения Европы в период Средневековья предложили накануне Второй мировой войны два французских историка, основавшие журнал «Анналы», с которого началось обновление историографии, — Марк Блок (Bloch) и Люсьен Февр (Febvre).

Views 991
Rating 5.0 / 5
Added 03.07.2020
Author esxatos
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