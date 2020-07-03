Становление Европы

Глубоко символично, что российское издание серии открывается книгой мэтра французской историографии, выдающегося ученого и составителя этой серии Жака Ле Гоффа под названием «Рождение Европы».

Следует сразу же сказать, что русский перевод не совсем точно передает название книги в оригинале, которое звучит в форме вопроса — «Родилась ли Европа в Средневековье?» Это вполне естественно для Ле Гоффа, так как он признанный и, несомненно, один из самых лучших специалистов по истории Средневековья. По его книгам учились и воспитывались сотни исследователей в разных странах, его почитали и почитают во Франции и Италии, в Англии и США, в Германии и Польше, а с некоторых пор, после перевода многих его книг на русский язык, Ле Гофф узнаваем и признаваем и в России.

Жак Ле Гофф - Рождение Европы

Серия «Становление Европы».

Пер. с фр. А. и. Поповой. Предисл. А. о. Чубарьяна.

СПб.: «Александрия», 2008. - 398 с.

ISBN 978-5-903445-04-2



Жак Ле Гофф - Рождение Европы - Содержание

К российскому читателю

СТАНОВЛЕНИЕ ЕВРОПЫ

ВВЕДЕНИЕ

ПРЕЛЮДИЯ: ЧТО БЫЛО ДО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

География

Наследие античности

Этапы формирования Европы в Средние века

I. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ НАБРОСОК ЕВРОПЫ. IV–VIII ВЕКА

Распространение христианства. Святой Августин

Основоположники средневековой культуры

Григорий Великий

Нашествия варваров и взаимопроникновение культур

Власть епископов и монахов

Новые герои — святые

Новое времяисчисление

Реорганизация пространства

Два полюса: Византия и ислам. Вопрос о священных изображениях

Переход Европы к сельскому образу жизни

Королевская власть и варварские законы

II. НЕУДАВШАЯСЯ ЕВРОПА: ЭПОХА КАРОЛИНГОВ. VIII–X ВЕКА

Приход к власти Каролингов

Был ли Карл Великий первым европейцем?

Союз между франками и папством. Карл Великий становится императором

Наследие, оставленное Карлом Европе

Европа воинов…

…И Европа крестьян

Каролингская цивилизация как пласт европейской культуры

Франция, Германия, Италия как сердце Европы

III. ЕВРОПА КАК МЕЧТА И КАК ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ. ТЫСЯЧНЫЙ ГОД

Имперская Европа Оттона

«Новая Европа» тысячного года

«Вновь прибывшие»: скандинавы, венгры, славяне

Европейское мирное движение

Новая европейская святыня в Испании — Сантьяго-де-Компостела

Утверждение Европы

IV. ФЕОДАЛЬНАЯ ЕВРОПА. XI–XII ВЕКА

Сельскохозяйственный прогресс

Разделение на ячейки

Деревня и кладбище

Приходская церковь

Высшие слои общества: дворянство

Рыцарство и куртуазность

Эволюция брака

Куртуазная любовь

Абеляр и Элоиза: интеллектуалы и новая любовь

Поцелуй в губы

Воинствующие ордена и милитантизм

Григорианская реформа: разделение на клириков и мирян

Битва пороков и добродетелей. Активизация дьявола

Народная культура

Деньги и хартии

Паломничества

Феодальная раздробленность и централизованные монархии

Престиж и слабость императорской власти

Средневековый король

Феодальные монархии

Европейское Возрождение XII века

Почитание Девы Марии

Усиление темы страдания в христианстве

Человек, созданный по образу Божьему. Христианский гуманизм

Возникновение Европы гонений

Еретики

Преследование евреев

Содомиты

Двойственное отношение к прокаженным

Распоясавшийся дьявол

Окраины феодальной Европы

Европа во времена крестовых походов

Крестовые походы — первое проявление процесса европейской колонизации?

V. «ПРЕКРАСНАЯ» ЕВРОПА ГОРОДОВ И УНИВЕРСИТЕТОВ. XIII ВЕК

Достижения Европы в XIII веке

1. РАСЦВЕТ ГОРОДОВ И ЕВРОПА ГОРОЖАН

2. ДОСТИЖЕНИЯ ТОРГОВЛИ: КУПЕЧЕСКАЯ ЕВРОПА

3. ДОСТИЖЕНИЯ ШКОЛ И УНИВЕРСИТЕТОВ

4. ДОСТИЖЕНИЯ НИЩЕНСТВУЮЩИХ БРАТЬЕВ

VI. ОСЕНЬ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ИЛИ ВЕСНА НОВОГО ВРЕМЕНИ?

Голод и война

Бубонная чума

Смерть, трупы и пляска смерти

Насилие в Европе

Нарушение единства Церкви: Великий раскол

Новые еретики: уиклифиты и гуситы

Новое благочестие (Devotio moderna)

Зарождение национального чувства

Политические пророчества

Книгопечатание

Мир-экономика

Европа открытости и расцвета

Флоренция, цветок Европы?

Два открытых ума. Николай Кузанский…

…И Павел Влодковиц

Угасание империи?

Упрощение карты Европы

Турецкая угроза

Европейский проект Иржи Подебрада

Италия — светоч для европейских держав и объект их притязаний

Европеец Филипп де Коммин

Европа и мир за ее пределами

Притязания на Атлантику и Африку

Прогресс и архаика в кораблестроении и мореплавании

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ХРОНОЛОГИЯ

СОБЫТИЯ В ЕВРОПЕ

СОБЫТИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕВРОПЫ

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЩИЕ РАБОТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ЕВРОПЕ И ИДЕЕ ЕВРОПЫ, В ЧАСТНОСТИ В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ И ИДЕЯ ЕВРОПЫ

ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ ПОСЛЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

СРЕДНИЕ ВЕКА В КИНО

РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

КАРЛ ВЕЛИКИЙ И КАРОЛИНГСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

1000 ГОД

ВОЗРОЖДЕНИЕ XII ВЕКА

XIII ВЕК

XIV–XV вв.: ПЕРЕМЕНЫ, КОНФЛИКТЫ, ВСПЫШКИ НАСИЛИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВА СОВРЕМЕННОГО ТИПА

СТАЛ ЛИ XV ВЕК КОНЦОМ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ?

БИБЛИОГРАФИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

ОТ АВТОРА

Жак Ле Гофф - Рождение Европы - Введение