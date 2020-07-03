Деньги, о которых пойдет речь, не назывались в средние века одним-единственным словом — ни на латыни, ни на местных наречиях. Деньги в том смысле, какой мы придаем этому слову сегодня и который дал название этому очерку, — продукт нового времени.

Это уже показывает, что деньги не были персонажами первого плана в средневековую эпоху — ни с экономической, ни с политической, ни с психологической и этической точек зрения. Слова в средневековом французском языке, которые ближе всего к современному понятию денег, — «monnaie», «denier», «pecune».

Тогдашние реалии, к которым можно было бы применить термин «деньги» сегодня, были не главными из воплощений богатства. Если один японский медиевист мог утверждать, что богач родился в средние века, хотя это не факт, — в любом случае богатство этого богача должно было не в меньшей и даже в большей степени состоять из земель, людей и власти, чем из денег в виде монет.

Жак Лe Гофф - Средневековье и деньги - Очерк исторической антропологии

ЕВРАЗИЯ

Санкт-Петербург

2010

ISBN 978-5-91852-029-1

Жак Лe Гофф - Средневековье и деньги - Очерк исторической антропологии

БЛАГОДАРНОСТИ

ВСТУПЛЕНИЕ

1. НАСЛЕДИЕ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ И ХРИСТИАНИЗАЦИИ

2. ОТ КАРЛА ВЕЛИКОГО ДО ФЕОДАЛИЗМА

3. ПОДЪЕМ ЗНАЧЕНИЯ МОНЕТЫ И ДЕНЕГ НА РУБЕЖЕ XII-XIII ВЕКОВ

Развитие торговли

Подъем городов

Потребность в монете

4. ПРЕКРАСНЫЙ ВЕК ДЕНЕГ - XIII ВЕК

Деньги как предмет спора

Новые городские расходы

Великое строительство соборов

Обращение к новым источникам финансирования

Социальные последствия более широкого применения монеты

5. ОБМЕН, ДЕНЬГИ, МОНЕТА В ТОРГОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ XIII ВЕКА[19]

Разработка копей

Циркуляция денег в Европе

Чеканка, монетные мастерские и виды монет

Рост податей и его причины

6. ДЕНЬГИ И ЗАРОЖДАЮЩИЕСЯ ГОСУДАРСТВА

Управление финансами

Случай Франции

Оригинальная организация: Ганза

7. ЗАЕМ, ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, РОСТОВЩИЧЕСТВО

Процентный заем между евреями и христианами

Проклятый ростовщик

Постепенное оправдание процентного займа

8. НОВОЕ БОГАТСТВО И НОВАЯ БЕДНОСТЬ

Новые бедные

Контроль над ценами

Торговые общества и компании

9. С XIII ПО XIV В.: ДЕНЬГИ В КРИЗИСЕ

Кагорцы, ломбардцы и менялы

Монетные мутации

Попытки стабилизации

Слабости налоговой системы

10. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ В КОНЦЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Переводной вексель и договор страхования

От заимодавца к банкиру

11. ГОРОДА, ГОСУДАРСТВА И ДЕНЬГИ В КОНЦЕ СРЕДНИХ ВЕКОВ

Городские долги и городские налоги

Государственные финансы и налоги: святой престол...

...и французская монархия

12. ЦЕНЫ, ЗАРПЛАТЫ И МОНЕТА В XIV-XV ВЕКАХ

Динамика цен

Изменение зарплат

Рост роскоши

Разнообразие монет в конце средневековья

Приложение. Существовал ли в средние века рынок земли?

13. НИЩЕНСТВУЮЩИЕ ОРДЕНЫ И ДЕНЬГИ

От добровольной бедности к рыночному обществу?

Бухгалтерская практика нищенствующих орденов

14. ГУМАНИЗМ, МЕЦЕНАТСТВО И ДЕНЬГИ

Первый гуманизм

Рынок роскоши

15. КАПИТАЛИЗМ ИЛИ CARITAS?

Отсутствующий в средние века: капитализм

Значение "caritas"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

Примечания

Жак Лe Гофф - Средневековье и деньги - Очерк исторической антропологии - Вступление