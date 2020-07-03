Лe Гофф - Средневековье и деньги
Деньги, о которых пойдет речь, не назывались в средние века одним-единственным словом — ни на латыни, ни на местных наречиях. Деньги в том смысле, какой мы придаем этому слову сегодня и который дал название этому очерку, — продукт нового времени.
Это уже показывает, что деньги не были персонажами первого плана в средневековую эпоху — ни с экономической, ни с политической, ни с психологической и этической точек зрения. Слова в средневековом французском языке, которые ближе всего к современному понятию денег, — «monnaie», «denier», «pecune».
Тогдашние реалии, к которым можно было бы применить термин «деньги» сегодня, были не главными из воплощений богатства. Если один японский медиевист мог утверждать, что богач родился в средние века, хотя это не факт, — в любом случае богатство этого богача должно было не в меньшей и даже в большей степени состоять из земель, людей и власти, чем из денег в виде монет.
Жак Лe Гофф - Средневековье и деньги - Очерк исторической антропологии
ЕВРАЗИЯ
Санкт-Петербург
2010
ISBN 978-5-91852-029-1
2010
ISBN 978-5-91852-029-1
Жак Лe Гофф - Средневековье и деньги - Очерк исторической антропологии
БЛАГОДАРНОСТИ
ВСТУПЛЕНИЕ
1. НАСЛЕДИЕ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ И ХРИСТИАНИЗАЦИИ
2. ОТ КАРЛА ВЕЛИКОГО ДО ФЕОДАЛИЗМА
3. ПОДЪЕМ ЗНАЧЕНИЯ МОНЕТЫ И ДЕНЕГ НА РУБЕЖЕ XII-XIII ВЕКОВ
1. НАСЛЕДИЕ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ И ХРИСТИАНИЗАЦИИ
2. ОТ КАРЛА ВЕЛИКОГО ДО ФЕОДАЛИЗМА
3. ПОДЪЕМ ЗНАЧЕНИЯ МОНЕТЫ И ДЕНЕГ НА РУБЕЖЕ XII-XIII ВЕКОВ
- Развитие торговли
- Подъем городов
- Потребность в монете
4. ПРЕКРАСНЫЙ ВЕК ДЕНЕГ - XIII ВЕК
- Деньги как предмет спора
- Новые городские расходы
- Великое строительство соборов
- Обращение к новым источникам финансирования
- Социальные последствия более широкого применения монеты
5. ОБМЕН, ДЕНЬГИ, МОНЕТА В ТОРГОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ XIII ВЕКА[19]
- Разработка копей
- Циркуляция денег в Европе
- Чеканка, монетные мастерские и виды монет
- Рост податей и его причины
6. ДЕНЬГИ И ЗАРОЖДАЮЩИЕСЯ ГОСУДАРСТВА
- Управление финансами
- Случай Франции
- Оригинальная организация: Ганза
7. ЗАЕМ, ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, РОСТОВЩИЧЕСТВО
- Процентный заем между евреями и христианами
- Проклятый ростовщик
- Постепенное оправдание процентного займа
8. НОВОЕ БОГАТСТВО И НОВАЯ БЕДНОСТЬ
- Новые бедные
- Контроль над ценами
- Торговые общества и компании
9. С XIII ПО XIV В.: ДЕНЬГИ В КРИЗИСЕ
- Кагорцы, ломбардцы и менялы
- Монетные мутации
- Попытки стабилизации
- Слабости налоговой системы
10. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ В КОНЦЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
- Переводной вексель и договор страхования
- От заимодавца к банкиру
11. ГОРОДА, ГОСУДАРСТВА И ДЕНЬГИ В КОНЦЕ СРЕДНИХ ВЕКОВ
- Городские долги и городские налоги
- Государственные финансы и налоги: святой престол...
- ...и французская монархия
12. ЦЕНЫ, ЗАРПЛАТЫ И МОНЕТА В XIV-XV ВЕКАХ
- Динамика цен
- Изменение зарплат
- Рост роскоши
- Разнообразие монет в конце средневековья
- Приложение. Существовал ли в средние века рынок земли?
13. НИЩЕНСТВУЮЩИЕ ОРДЕНЫ И ДЕНЬГИ
- От добровольной бедности к рыночному обществу?
- Бухгалтерская практика нищенствующих орденов
14. ГУМАНИЗМ, МЕЦЕНАТСТВО И ДЕНЬГИ
- Первый гуманизм
- Рынок роскоши
15. КАПИТАЛИЗМ ИЛИ CARITAS?
- Отсутствующий в средние века: капитализм
- Значение "caritas"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
Примечания
БИБЛИОГРАФИЯ
Примечания
Жак Лe Гофф - Средневековье и деньги - Очерк исторической антропологии - Вступление
В отношении к деньгам средневековье в долгой перспективе истории представляет собой регрессивную стадию. Деньги тогда были менее важны и менее представлены, чем в Римской империи, и особенно по сравнению с тем, насколько они будут важны в XVI и тем более в XVIII в. Пусть даже деньги были реалией, с которой средневековое общество вынуждено было все более считаться и которая начинала приобретать черты, характерные для нее в новое время, — у людей средневековья, в том числе у купцов, клириков и богословов, никогда не было ясного и единого представления о предмете, который мы понимаем под этим термином сегодня.
В этом очерке наше особое внимание привлекут две темы. С одной стороны — какой была судьба монеты или, скорей, монет в средневековой экономике, жизни и менталитете; с другой — как их рассматривало христианство в обществе, где религия доминировала, как оно учило христианина относиться к деньгам и как с ними обращаться. По пункту первому мне представляется, что в средние века монета постоянно становилась явлением все более редким, а главное — очень разрозненным и разнообразным, и что эта разрозненность стала одной из причин, по которым резкого подъема экономики добиться было трудно. Что касается второго, то заметно, что стремление к деньгам и пользование ими, шла ли речь об отдельных лицах или о государствах, мало-помалу находили оправдание и легитимацию, какие бы условия для этого оправдания ни ставил институт, наставлявший и направлявший всех, — церковь.
Мне остается вместе с Альбером Ригодьером особо выделить проблему определения денег в том смысле, в каком их обычно понимают сегодня и в каком они рассмотрены в данном очерке: «Если кто-то хочет дать им определение, оно неизменно ускользает. Деньги, одновременно реальность и фикцию, субстанцию и функцию, цель и средство завоевания, прибежище и исключающую ценность, движущую силу и конечную цель отношений, невозможно заключить в единое целое, равно как нельзя свести ни к одной из этих составных частей». Я постараюсь учитывать здесь это многообразие значений и уточнять для читателя, какой смысл вкладывается в слово «деньги» в том или ином месте очерка.
Изучение роли денег в средневековье побуждает выделить как минимум два больших периода. Прежде всего — первое средневековье, скажем так, от Константина до святого Франциска Ассизского, то есть приблизительно с IV в. до конца XII в., когда деньги регрессировали, монета все более отходила на задний план, а потом лишь наметилось ее медленное возвращение. Тогда преобладало социальное противопоставление potentes и humiles, то есть сильных и слабых. Потом, с начала XIII в. до конца XV в., главной стала пара dives и pauper, богатый и бедный. Действительно, обновление экономики и подъем городов, укрепление королевской власти и проповедь церкви, особенно нищенствующих орденов, дали возможность для усиления роли денег, хотя, как мне кажется, тот порог, за которым начинается капитализм, перейден так и не был, причем тогда же росла популярность добровольной бедности и особо подчеркивалась бедность Христа.
Теперь, я полагаю, важно отметить два аспекта истории средневековой монеты. Первый: наряду с реальными монетами в средние века существовали счетные монеты, благодаря которым средневековое общество, по меньшей мере некоторые его круги, приобрело в сфере бухгалтерии искусность, какой не достигло в практической экономике. В 1202 г. пизанец Леонардо Фибоначчи, сын таможенного чиновника Пизанской республики, в Бужи, в Северной Африке, написал на латыни «Книгу абака» (счетной таблички античных времен, ставшей в X в. доской с колонками, где использовались арабские цифры), в которой, в частности, ввел такое важное для бухгалтерии изобретение, как ноль. Этот прогресс, не прекращавшийся на Западе в течение всего средневековья, привел к тому, что в 1494 г. фра Лука Пачоли составил «Сумму арифметики», настоящую энциклопедию по арифметике и математике, предназначенную для купцов. В то же время в Нюрнберге, в Южной Германии, появилось сочинение «Метод расчета».
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