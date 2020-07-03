Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Лe Гофф - Средневековье и деньги

Жак Лe Гофф - Средневековье и деньги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, History, Ethics, Cultural Studies Art, Sociology Political Science
Деньги, о которых пойдет речь, не назывались в средние века одним-единственным словом — ни на латыни, ни на местных наречиях. Деньги в том смысле, какой мы придаем этому слову сегодня и который дал название этому очерку, — продукт нового времени.
Это уже показывает, что деньги не были персонажами первого плана в средневековую эпоху — ни с экономической, ни с политической, ни с психологической и этической точек зрения. Слова в средневековом французском языке, которые ближе всего к современному понятию денег, — «monnaie», «denier», «pecune».
Тогдашние реалии, к которым можно было бы применить термин «деньги» сегодня, были не главными из воплощений богатства. Если один японский медиевист мог утверждать, что богач родился в средние века, хотя это не факт, — в любом случае богатство этого богача должно было не в меньшей и даже в большей степени состоять из земель, людей и власти, чем из денег в виде монет.

Жак Лe Гофф - Средневековье и деньги - Очерк исторической антропологии

ЕВРАЗИЯ
Санкт-Петербург
2010
ISBN 978-5-91852-029-1

Жак Лe Гофф - Средневековье и деньги - Очерк исторической антропологии

БЛАГОДАРНОСТИ
ВСТУПЛЕНИЕ
1. НАСЛЕДИЕ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ И ХРИСТИАНИЗАЦИИ
2. ОТ КАРЛА ВЕЛИКОГО ДО ФЕОДАЛИЗМА
3. ПОДЪЕМ ЗНАЧЕНИЯ МОНЕТЫ И ДЕНЕГ НА РУБЕЖЕ XII-XIII ВЕКОВ
  • Развитие торговли
  • Подъем городов
  • Потребность в монете
4. ПРЕКРАСНЫЙ ВЕК ДЕНЕГ - XIII ВЕК
  • Деньги как предмет спора
  • Новые городские расходы
  • Великое строительство соборов
  • Обращение к новым источникам финансирования
  • Социальные последствия более широкого применения монеты
5. ОБМЕН, ДЕНЬГИ, МОНЕТА В ТОРГОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ XIII ВЕКА[19]
  • Разработка копей
  • Циркуляция денег в Европе
  • Чеканка, монетные мастерские и виды монет
  • Рост податей и его причины
6. ДЕНЬГИ И ЗАРОЖДАЮЩИЕСЯ ГОСУДАРСТВА
  • Управление финансами
  • Случай Франции
  • Оригинальная организация: Ганза
7. ЗАЕМ, ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, РОСТОВЩИЧЕСТВО
  • Процентный заем между евреями и христианами
  • Проклятый ростовщик
  • Постепенное оправдание процентного займа
8. НОВОЕ БОГАТСТВО И НОВАЯ БЕДНОСТЬ
  • Новые бедные
  • Контроль над ценами
  • Торговые общества и компании
9. С XIII ПО XIV В.: ДЕНЬГИ В КРИЗИСЕ
  • Кагорцы, ломбардцы и менялы
  • Монетные мутации
  • Попытки стабилизации
  • Слабости налоговой системы
10. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ В КОНЦЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
  • Переводной вексель и договор страхования
  • От заимодавца к банкиру
11. ГОРОДА, ГОСУДАРСТВА И ДЕНЬГИ В КОНЦЕ СРЕДНИХ ВЕКОВ
  • Городские долги и городские налоги
  • Государственные финансы и налоги: святой престол...
  • ...и французская монархия
12. ЦЕНЫ, ЗАРПЛАТЫ И МОНЕТА В XIV-XV ВЕКАХ
  • Динамика цен
  • Изменение зарплат
  • Рост роскоши
  • Разнообразие монет в конце средневековья
  • Приложение. Существовал ли в средние века рынок земли?
13. НИЩЕНСТВУЮЩИЕ ОРДЕНЫ И ДЕНЬГИ
  • От добровольной бедности к рыночному обществу?
  • Бухгалтерская практика нищенствующих орденов
14. ГУМАНИЗМ, МЕЦЕНАТСТВО И ДЕНЬГИ
  • Первый гуманизм
  • Рынок роскоши
15. КАПИТАЛИЗМ ИЛИ CARITAS?
  • Отсутствующий в средние века: капитализм
  • Значение "caritas"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
Примечания

Жак Лe Гофф - Средневековье и деньги - Очерк исторической антропологии - Вступление

В отношении к деньгам средневековье в долгой перспективе истории представляет собой регрессивную стадию. Деньги тогда были менее важны и менее представлены, чем в Римской империи, и особенно по сравнению с тем, насколько они будут важны в XVI и тем более в XVIII в. Пусть даже деньги были реалией, с которой средневековое общество вынуждено было все более считаться и которая начинала приобретать черты, характерные для нее в новое время, — у людей средневековья, в том числе у купцов, клириков и богословов, никогда не было ясного и единого представления о предмете, который мы понимаем под этим термином сегодня.
В этом очерке наше особое внимание привлекут две темы. С одной стороны — какой была судьба монеты или, скорей, монет в средневековой экономике, жизни и менталитете; с другой — как их рассматривало христианство в обществе, где религия доминировала, как оно учило христианина относиться к деньгам и как с ними обращаться. По пункту первому мне представляется, что в средние века монета постоянно становилась явлением все более редким, а главное — очень разрозненным и разнообразным, и что эта разрозненность стала одной из причин, по которым резкого подъема экономики добиться было трудно. Что касается второго, то заметно, что стремление к деньгам и пользование ими, шла ли речь об отдельных лицах или о государствах, мало-помалу находили оправдание и легитимацию, какие бы условия для этого оправдания ни ставил институт, наставлявший и направлявший всех, — церковь.
Мне остается вместе с Альбером Ригодьером особо выделить проблему определения денег в том смысле, в каком их обычно понимают сегодня и в каком они рассмотрены в данном очерке: «Если кто-то хочет дать им определение, оно неизменно ускользает. Деньги, одновременно реальность и фикцию, субстанцию и функцию, цель и средство завоевания, прибежище и исключающую ценность, движущую силу и конечную цель отношений, невозможно заключить в единое целое, равно как нельзя свести ни к одной из этих составных частей». Я постараюсь учитывать здесь это многообразие значений и уточнять для читателя, какой смысл вкладывается в слово «деньги» в том или ином месте очерка.
Изучение роли денег в средневековье побуждает выделить как минимум два больших периода. Прежде всего — первое средневековье, скажем так, от Константина до святого Франциска Ассизского, то есть приблизительно с IV в. до конца XII в., когда деньги регрессировали, монета все более отходила на задний план, а потом лишь наметилось ее медленное возвращение. Тогда преобладало социальное противопоставление potentes и humiles, то есть сильных и слабых. Потом, с начала XIII в. до конца XV в., главной стала пара dives и pauper, богатый и бедный. Действительно, обновление экономики и подъем городов, укрепление королевской власти и проповедь церкви, особенно нищенствующих орденов, дали возможность для усиления роли денег, хотя, как мне кажется, тот порог, за которым начинается капитализм, перейден так и не был, причем тогда же росла популярность добровольной бедности и особо подчеркивалась бедность Христа.
Теперь, я полагаю, важно отметить два аспекта истории средневековой монеты. Первый: наряду с реальными монетами в средние века существовали счетные монеты, благодаря которым средневековое общество, по меньшей мере некоторые его круги, приобрело в сфере бухгалтерии искусность, какой не достигло в практической экономике. В 1202 г. пизанец Леонардо Фибоначчи, сын таможенного чиновника Пизанской республики, в Бужи, в Северной Африке, написал на латыни «Книгу абака» (счетной таблички античных времен, ставшей в X в. доской с колонками, где использовались арабские цифры), в которой, в частности, ввел такое важное для бухгалтерии изобретение, как ноль. Этот прогресс, не прекращавшийся на Западе в течение всего средневековья, привел к тому, что в 1494 г. фра Лука Пачоли составил «Сумму арифметики», настоящую энциклопедию по арифметике и математике, предназначенную для купцов. В то же время в Нюрнберге, в Южной Германии, появилось сочинение «Метод расчета».
Views 717
Rating 5.0 / 5
Added 03.07.2020
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books