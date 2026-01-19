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Лебедев - Коськов - Эпистемология и философия науки

Лебедев - Коськов - Эпистемология и философия науки
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Category ESXATOS BOOKS, UNIVERSITY TEXTBOOK, Philosophy
Series Gaudeamus (40 books)

Книга Лебедева и Коськова — это глубокое погружение в механизмы того, как человечество производит достоверное знание. Авторы мастерски проводят читателя через лабиринты философских школ, объясняя, почему наука не является просто набором фактов, а представляет собой сложную динамическую систему со своими внутренними законами и кризисами.

Особое внимание уделяется тому, как менялось представление о «правильной» науке на протяжении истории. Пособие помогает развить критическое мышление и понимание того, что любое научное открытие вписано в широкий философский контекст. Благодаря четкой структуре и лаконичности определений, книга служит отличным навигатором в вопросах методологии и логики научного поиска.

Лебедев С.А. - Коськов С.Н. - Эпистемология и философия науки - Классическая и неклассическая - Учебное пособие для вузов

М.: Академический Проект, 2020. — 295 с. — (Gaudeamus).
ISBN 978-5-8291-3312-2

Лебедев С.А., Коськов С.Н. - Эпистемология и философия науки – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

  • Глава I. ЦЕЛОСТНОЕ СОЗНАНИЕ: ЕДИНСТВО ПОЗНАНИЯ, НРАВСТВЕННОСТИ И КРАСОТЫ (КАНТ)

  • Глава II. ПВЗНАНИЕ КАК ДЕЯТЕЛЬНВСТЬ (ФИХТЕ)

  • Глава III. ОТ ОБЪЕКТА К СУБЪЕКТУ, ОТ ДОГМАТИЗМА К КРИТИЦИЗМУ (ШЕЛЛИНГ)

  • Глава IV. ПАНЛОГИЗМ (ГЕГЕЛЬ)

  • Глава V. ОТ ПАНЛОГИЗМА К КРИТИКЕ РАЗУМА [ШОПЕНГАУЭР)

  • Глава VI. ИСТИНА И НИГИЛИЗМ – НИЦШЕ

  • Глава VII. ПОЗНАНИЕ КАК ИНТУИТИВНОЕ ПОСТИЖЕНИЕ (ДИЛЬТЕЙ, БЕРГСОН)

  • Глава VIII. ЭПИСТЕМОЛОГИЯ НЕОКАНТИАНСТВА

  • Глава IX. ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПРАГМАТИЗМА: ПОЗНАНИЕ КАК ПРАКТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

  • Глава X. ЭПИСТЕМОЛОГИЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ (ГУССЕРЛЬ, ХАЙДЕГЕР)

  • Глава XI. ПОЗИТИВИСТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ НАУКИ (ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ПОЗИТИВИЗМ)

  • Глава XII. КОНВЕНЦИОНАЛИСТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

  • Глава XIII. НЕОПОЗИТИВИЗМ

  • Глава XIV. ПОСТПОЗИТИВИЗМ: ПОПЫТКИ ВЫХПДА ЗА ПРЕДЕЛЫ ЭМПИРИЗМА

  • Глава XV. ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

  • Глава XVI. ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Views 440
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Added 19.01.2026
Author brat christifid
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