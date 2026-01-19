Лебедев - Коськов - Эпистемология и философия науки
Книга Лебедева и Коськова — это глубокое погружение в механизмы того, как человечество производит достоверное знание. Авторы мастерски проводят читателя через лабиринты философских школ, объясняя, почему наука не является просто набором фактов, а представляет собой сложную динамическую систему со своими внутренними законами и кризисами.
Особое внимание уделяется тому, как менялось представление о «правильной» науке на протяжении истории. Пособие помогает развить критическое мышление и понимание того, что любое научное открытие вписано в широкий философский контекст. Благодаря четкой структуре и лаконичности определений, книга служит отличным навигатором в вопросах методологии и логики научного поиска.
Лебедев С.А. - Коськов С.Н. - Эпистемология и философия науки - Классическая и неклассическая - Учебное пособие для вузов
М.: Академический Проект, 2020. — 295 с. — (Gaudeamus).
ISBN 978-5-8291-3312-2
Лебедев С.А., Коськов С.Н. - Эпистемология и философия науки – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Глава I. ЦЕЛОСТНОЕ СОЗНАНИЕ: ЕДИНСТВО ПОЗНАНИЯ, НРАВСТВЕННОСТИ И КРАСОТЫ (КАНТ)
Глава II. ПВЗНАНИЕ КАК ДЕЯТЕЛЬНВСТЬ (ФИХТЕ)
Глава III. ОТ ОБЪЕКТА К СУБЪЕКТУ, ОТ ДОГМАТИЗМА К КРИТИЦИЗМУ (ШЕЛЛИНГ)
Глава IV. ПАНЛОГИЗМ (ГЕГЕЛЬ)
Глава V. ОТ ПАНЛОГИЗМА К КРИТИКЕ РАЗУМА [ШОПЕНГАУЭР)
Глава VI. ИСТИНА И НИГИЛИЗМ – НИЦШЕ
Глава VII. ПОЗНАНИЕ КАК ИНТУИТИВНОЕ ПОСТИЖЕНИЕ (ДИЛЬТЕЙ, БЕРГСОН)
Глава VIII. ЭПИСТЕМОЛОГИЯ НЕОКАНТИАНСТВА
Глава IX. ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПРАГМАТИЗМА: ПОЗНАНИЕ КАК ПРАКТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Глава X. ЭПИСТЕМОЛОГИЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ (ГУССЕРЛЬ, ХАЙДЕГЕР)
Глава XI. ПОЗИТИВИСТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ НАУКИ (ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ПОЗИТИВИЗМ)
Глава XII. КОНВЕНЦИОНАЛИСТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
Глава XIII. НЕОПОЗИТИВИЗМ
Глава XIV. ПОСТПОЗИТИВИЗМ: ПОПЫТКИ ВЫХПДА ЗА ПРЕДЕЛЫ ЭМПИРИЗМА
Глава XV. ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
Глава XVI. ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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