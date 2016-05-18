Лебедев - Очерки внутренней истории Византийско-восточной церкви
Византийская библиотека
Много внимания профессор А. П. Лебедев уделил изучению истории Византийской церкви в период от иконоборческих споров до падения Константинополя в 1453 г. В ряду его научных трудов, посвященных данной теме, и книга «Очерки внутренней истории Византийско-Восточной церкви в IX, X и XI вв.»[1]
Эта книга рассказывает о византийской церковной истории за два века — от конца иконоборческих споров (842 г.) до первого Крестового похода (1096 г.). Причем автор наибольшее внимание уделяет таким важным аспектам, как: 1. Церковь, общество и государство в Византии в отношении друг к другу; 2. Положение византийской церковной иерархии в этот период, ее умственное и материальное состояние; 3. Византийская образованность вообще и богословская наука в частности в различных направлениях.
А. П. Лебедев подробно рассматривает борьбу двух церковных партий — фотиан и игнатиан, на фоне которой и разворачиваются события церковно-исторической жизни в Византии в IX в., результаты которой прослеживаются и в дальнейший период. Также автор останавливается на проблеме религиозно-догматических споров между Западной и Восточной церквями, которые приводят к середине XI в. к окончательному расколу между ними. При этом выясняются причины, которые привели к противостоянию двух церквей.
Наконец, автор непосредственно касается вопроса духовного просвещения в Византии в IX—XI вв. При этом оно рассматривается со многих сторон: забота о просвещении со стороны светской и духовной властей (императоры и патриархи), организация школ, борьба между различными философскими направлениями (аристо-телизм и платонизм).
Исторические события прослеживаются автором через характеристику исторических лиц, византийских ученых, различных научно-богословских воззрений, что еще больше оживляет исследование. В приложении к данному тому помещены две статьи А. П. Лебедева, также по церковной истории Византии IX—XI вв. Одна посвящена царствованию императора Никифора Фоки в церковно-историческом отношении и раскрывает некоторые моменты деятельности этого императора, касающиеся его церковной политики.
Другая — «Церковь Византийская и Римская в их взаимных догматических и церковно-обрядовых спорах» — рассказывает о догматической борьбе между Востоком и Западом в течение IX— XI вв., в ее наиболее острые периоды (фотианская эпоха в IX в. и эпоха окончательного раскола при патриархе Михаиле Керуларии и папе Льве IX).
[1] Первое издание книги состоялось в Москве в 1878 г. Затем она была издана 6-м томом в полном собрании сочинений А. П. Лебедева в Москве в 1902 г (Изд А. И. Снегиревой).
Алексей Петрович Лебедев - Очерки внутренней истории Византийско-восточной церкви в IX, X и XI веках - От конца иконоборческих споров в 842 г. - до начала Крестовых походов - 1096 г.
Издательство «Алетейя», Санкт-Петербург, 1998
Cерия «Византийская библиотека», раздел «Исследования»
ISBN 5-89329-053-1
Алексей Петрович Лебедев - Очерки внутренней истории Византийско-восточной церкви - От конца иконоборческих споров - до начала Крестовых походов
Церковь, государство и общество
Характеристика Византийского государства и общества
- I. Теоретически высокое, фактически уничиженное положение церкви в государстве
- II. Влияние церкви в религиозных, государственных и общественных отношениях. — Факты угодливости и притязательности в пастырях
- III. Отношения государства к церкви. — Вмешательство императоров в дела церковные
Смуты в иерархии и общее ее состояние
Интерес изучения иерархии данной эпохи
- I. Происхождение партий игнатиан и фотиан. — Характеристика той и другой. — Торжество фотиан над игнатианами
- II. Обратное насильственное торжество игнатиан над фотианами. — Могущество фотиан
- III. Полное торжество фотиан над игнатианами. — Разложение партии игнатиан
- IV. Церковные партии николаитов и евфимитов, их взаимная борьба
- V. Состояние четырех восточных патриархатов. — Учение о патриаршей пентархии
- VI. Умственное и материальное положение духовенства. — Попечения архипастырей о нравственности и дисциплине клира
- VII. Борьба пастырей с прежними и новыми ересями
- VIII. Условия развития церковного законодательства
Византийская образованность вообще, богословская наука и литература в частности
Сравнение эпохи иконоборческой и эпохи IX, X, XI вв. в отношении к просвещению
- I. Причины, объясняющие поднятие уровня просвещения в IX—XI вв. — Черты византийской образованности и научности. — Византия — центр науки
- II. Главные представители богословской интеллигенции. — Школы и учителя. — Платонизм и аристотелизм в богословской науке
- III. Обзор различных отраслей богословской науки. — Сведения о состоянии церковного проповедничества и религиозного искусства
О направлениях в религиозно-умственной жизни
Понятие о направлениях эпохи
- I. Направления в среде церкви: строго ортодоксальное — консервативно-ритуальное — консервативно-спиритуальное — либерально спиритуальное
- II. Некоторые черты направлений в ересях
ПРИЛОЖЕНИЯ
Царствование византийского императора Никифора Фоки в церковно-историческом отношении (963—969)
Церковь Византийская и Римская в их взаимных догматических и церковно-обрядовых спорах в IX и XI вв
Общие замечания
- I. IX в. Патриарх Фотий, Эней Парижский, Ратрамн Корвейский как полемисты. Пункты разногласий: учение об исхождении Св. Духа; еженедельные посты; пост Четыредесятницы; брак и безбрачие священников; несущественные разногласия
- II. XI в. Патриарх Михаил Керуларий, монах Никита Пекторат, кардинал Гумберт как полемисты. Споры о хлебе квасном и опресночном в Евхаристии; вопрос об удавленине; спор о Четыредесятнице в богослужебном отношении; старые темы
- споров
Алексей Петрович Лебедев - Очерки внутренней истории Византийско-восточной церкви - От конца иконоборческих споров - до начала Крестовых походов - Церковь, государство и общество
Прямое назначение Церкви состоит в том, чтобы воздействовать на государство и общество в духе идей христианства и его требований. Такое назначение Церкви при его выполнении в эпоху, о которой мы говорим, значительно облегчалось тем, что общество тех времен было особенно доступно для религиозных идей: религия для этого общества составляла начало, действие которого было желательно и являлось совершенно необходимым. Эпоха наша не знала отрицания религии из явной и сознательной вражды к религии. Византия и Византийская империя, о которой у нас по преимуществу должна идти речь, была глубоко проникнута религиозными интересами. Вся жизнь общества носила отпечаток религиозных интересов, хотя эти интересы, нужно сознаться, и не были так живы, так прочувствованы, как это было ранее, в более раннюю эпоху христианства. Говорим — привязанность общества к религии облегчала влияние и действенность этого влияния Церкви на государство и общество.
К сожалению, при всей своей религиозности, общество носило в себе очень много задатков болезненной, патологической жизни, ненормального развития, от чего бы то ни происходило. Религиозность была чем-то отдельным от жизни: религиозность — сама по себе, а жизнь — сама по себе. Между ними не было того единения, той тесной связи, которая, поставляя то и другое в гармонические отношения, рождала бы истинно облагороженную, высоконравственную жизнь. Вследствие этого наблюдатель над жизнью и историей общества данной эпохи поражается обилием, избытком нравственных недугов, недостатков, которые составляли самую выдающуюся сторону в положении общества. Эта патологическая сторона составляет такое многозначительное явление, что мы должны остановить на нем наше внимание.
Это тем необходимее для нас, что таким образом мы выясним препятствия, с которыми должна была Церковь бороться при осуществлении своей задачи, частные задачи, которые предначерты-вали для нее время и общество, — словом, сферу, в которой жила и на которую приходилось действовать Церкви.
И нужно сознаться, руководить таким обществом, каким было общество нашей эпохи, было делом, соединенным с величайшими трудностями!
На продолжение есть ссылка, а начало - нет.