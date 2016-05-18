Много внимания профессор А. П. Лебедев уделил изучению истории Византийской церкви в период от иконоборческих споров до падения Константинополя в 1453 г. В ряду его научных трудов, посвященных данной теме, и книга «Очерки внутренней истории Византийско-Восточной церкви в IX, X и XI вв.» [1]

Эта книга рассказывает о византийской церковной истории за два века — от конца иконоборческих споров (842 г.) до первого Крестового похода (1096 г.). Причем автор наибольшее внимание уделяет таким важным аспектам, как: 1. Церковь, общество и государство в Византии в отношении друг к другу; 2. Положение византийской церковной иерархии в этот период, ее умственное и материальное состояние; 3. Византийская образованность вообще и богословская наука в частности в различных направлениях.

А. П. Лебедев подробно рассматривает борьбу двух церковных партий — фотиан и игнатиан, на фоне которой и разворачиваются события церковно-исторической жизни в Византии в IX в., результаты которой прослеживаются и в дальнейший период. Также автор останавливается на проблеме религиозно-догматических споров между Западной и Восточной церквями, которые приводят к середине XI в. к окончательному расколу между ними. При этом выясняются причины, которые привели к противостоянию двух церквей.

Наконец, автор непосредственно касается вопроса духовного просвещения в Византии в IX—XI вв. При этом оно рассматривается со многих сторон: забота о просвещении со стороны светской и духовной властей (императоры и патриархи), организация школ, борьба между различными философскими направлениями (аристо-телизм и платонизм).

Исторические события прослеживаются автором через характеристику исторических лиц, византийских ученых, различных научно-богословских воззрений, что еще больше оживляет исследование. В приложении к данному тому помещены две статьи А. П. Лебедева, также по церковной истории Византии IX—XI вв. Одна посвящена царствованию императора Никифора Фоки в церковно-историческом отношении и раскрывает некоторые моменты деятельности этого императора, касающиеся его церковной политики.

Другая — «Церковь Византийская и Римская в их взаимных догматических и церковно-обрядовых спорах» — рассказывает о догматической борьбе между Востоком и Западом в течение IX— XI вв., в ее наиболее острые периоды (фотианская эпоха в IX в. и эпоха окончательного раскола при патриархе Михаиле Керуларии и папе Льве IX).