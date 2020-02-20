Лебедев - Исторические очерки состояния Византийско-восточной церкви
Византийская библиотека
Книга проф. А. П. Лебедева является логическим продолжением его труда по истории Византийской церкви в IX-XI вв. Следуя тому же плану, что и в предыдущей книге, автор ставит целью осветить религиозную жизнь византийского общества на протяжении четырех веков.
Алексей Лебедев - Исторические очерки состояния Византийско-восточной церкви от конца XI до середины XV века - От начала Крестовых походов до падения Константинополя в 1453 г.
Научная редакция, библиография и именной указатель М. А. Морозова
Издательство «АЛЕТЕЙЯ», Санкт-Петербург, 1998 г
Алексей Лебедев - Исторические очерки состояния Византийско-восточной церкви от конца XI до середины XV века - От начала Крестовых походов до падения Константинополя в 1453 г. - Содержание
I. Взгляд на взаимные отношения церкви Греческойи Латинской — Общие замечания. Крестовые походы и их значение в вопросе об отношении латинян к грекам (разграбление и опустошение крестоносцами Фессалоники и Константинополя). Враждебные отношения греков к крестоносцам и латинским жителям на Востоке. Главнейшие церковно-исторические факты, в которых выражалась взаимная неприязнь церквей Латинской и Греческой: презрительные отзывы пап и королей о Греческой церкви; чем отвечали на это греки (рассуждения Анны Комниной, Вальсамона о превысшем авторитете Константинопольского патриарха и проч.)
II. Религиозно-нравственный характер Византийской империи. — Почему трудно описывать эту сторону исторической жизни? Общая характеристика византийских императоров рассматриваемого периода. Черты религиозно-нравственной жизни императоров: Алексея Комнина и царственного его дома, Иоанна, Мануила и Андроника Комниных, императоров из фамилии Ангелов, Иоанна Ватацы и некоторых императоров из дома Палеологов.
III. Отношение государственной власти к Церкви. — На чем византийские императоры основывали свое вмешательство в дела Церкви? Мысли светских и высших духовных лиц, клонящиеся в пользу подобного вмешательства. В чем вообще выражалось такое вмешательство? Мысли преимущественно высших иерархов против вмешательства императоров в дела Церкви. — Описания отношений к Церкви императоров: Алексея Комнина (борьба его с павликианами и богомилами. Его новеллы), Мануила Комнина (различные отзывы об отношениях Мануила к Церкви; богословские споры при нем.
IV. Иерархи, преимущественно константинопольские, и их церковно-общественная деятельность. — Идеал пастыря (мысли Григоры и Пахимера). Патриархи от конца XI века до завоевания Константинополя латинянами.
V. Духовное просвещение и богословская наука. Духовное просвещение: фамилия Комниных и ее любовь к просвещению. Состояние школ в эпоху Комниных. Увлечение платонизмом в XII веке. Перечисление главнейших представителей богословской науки, принадлежавших ко временам Комниных. — Положение духовного просвещения во времена перенесения столицы в Никею. — Улучшение дела с восшествием Палеологов на византийский тРон. Любовь вообще Палеологов к образованию. Школы яри них. Увлечение платонизмом в период Палеологов Шлифон), характеристика учения Плифона, борьба с ним.
Обработка отдельных богословских наук:
- 1) Священная экзегетика: Евфимий Зигавин и его толкования на Четвероевангелие, Соборные послания, Павловы послания и проч. (история открытия некоторых из этих комментариев)
- 2) Догматико-полемические произведения: «Догматическая Паноплия Православной веры» Зигавина; «Сокровище веры» Никиты Хониата; краткий обзор догматико-полемических сочинений Николая Метонского, написанных по
- поводу современных ему заблуждений (XII в.)
- 3) История Церкви: Никифор Каллист и сведения о его жизни; характеристика его «Церковной Истории»; каталоги его
- 4) Богословские сочинения церковно-практического характера: «О лицемерии» Евстафия Фессалоникийского. «Обозрение жизни монашеской с точки зрения требующихся в ней улучшений» его же, другие сочинения Евстафия. — «Семь слов о жизни во Христе», сочинение Николая Кавасилы
VI. Падение Константинополя в 1453 г
VII. Приложение. — Общество Любителей Духовного Просвещения в Византии давнего времени.
Алексей Лебедев - Исторические очерки состояния Византийско-восточной церкви от конца XI до середины XV века - От начала Крестовых походов до падения Константинополя в 1453 г. - Взгляд на взаимные отношения церкви Греческой и Латинской
Времена византийских патриархов Фотия (в IX в.) и Михаила Керулария (в XI в.) совершенно справедливо считаются эпохой, когда случилось действительное разделение Церкви на Восточную и Западную. Но нет сомнения, эта взаимная вражда двух сестер-церквей улеглась бы, сгладилась бы, — с течением времени между ними возникло бы если не единение, полное и всецелое, то по крайней мере установились бы более или менее миролюбивые отношения. Но этому не суждено было последовать. Причиной этого были все новые и новые столкновения, какие имели место во взаимных отношениях между греками и латинянами в остальное время существования Греческой империи в XII, XIII, XIV и XV веках. Обстоятельства эти не только не способствовали к умиротворению вражды между двумя названными Церквами, но еще более усиливали взаимный антагонизм.
При взгляде на историю Восточной церкви с XII по XV вв., т. е. до падения Византии, хотелось бы прежде всего объяснить, чем обусловливалось прогрессивное возрастание нерасположения церкви Восточной и Западной, и в каких примечательных фактах это отражено.
Одним из значительных факторов, содействовавших такому отчуждению двух родственных по своей вере народов — греков и латинян — были крестовые походы, начавшиеся с конца XI века и продолжавшиеся до исхода XIII века. Западные крестовые походы Довели нерасположение греков к латинянам до высшей степени напряжения. Прежде всего эти походы имели то следствие, что они наводнили Греческую империю разного рода предпринимателями с экономическими задачами, выходцами с Запада, повредившими экономическому благосостоянию Греции.
Нам нет дела расследовать, отчего это зависело, только несомненно, что с этого времени промышленность, торговля и капиталы переходят в Греческой империи к иностранцам. Правда, и до этого времени, в особенности венецианцы, заметно забирают в свои руки коммерческие дела в Греции; но с XII в. это стало каким-то Роковым законом для греков. Латиняне появились во всех городах и местечках Византийской империи; в Константинополе они заняли Целые кварталы. Но что всего хуже: это были люди все денежные, в сознании своего богатства смотревшие с презрением на греков.
Один греческий историк XII в. (Киннам) замечает о венецианцах: имея право вести торговлю безданно, беспошлинно, они, «скоро и без меры разбогатев, сделались заносчивыми, стали обращаться с (нашими) гражданами будто с рабами и обращались так не только с людьми из низших сословий, но и с теми, которые пользовались у греков большими почестями».[1] Другой греческий историк XII— XIII вв. (Никита Хониат) говорит вообще о тех же венецианцах: «Они целыми толпами и семьями променяли свой отечественный город на Константинополь, размножились здесь и усилились, приобрели огромное богатство и стали выказывать дерзость и гордость, так что не только враждовали к грекам, но не обращали внимания на царские угрозы и предписания.
Их наглости превзошли всякое терпение».[2] Разумеется, греческий народ не мог питать любовь и сочувствие к разбогатевшим за его счет и притом крайне зазнавшимся латинянам. Это чувство легко могло примешиваться к тому чувству нерасположения, какое уже существовало у греков вследствие недавно произошедшего религиозного разрыва между Восточной и Западной церквами. По обычаям того времени, при учреждении каждой иноземной торговой фактории, прежде всего воздвигали церковь, потом уже вымащивали площадь, строили дома, лавки и магазины. Фактория представляла из себя нечто обособленное, замкнутое, имевшее в центре у себя храм, где совершалась служба по обычаям и обрядам Западной церкви, где совершали литургию на опресноках, пели и читали в символе: filioque и пр.[3]
Как было не чувствовать к этим богатым и гордым латинянам сильнейшей ненависти, ведь они, имея свои церкви, своих священников, без сомнения, смотрели на себя как на единственных истинных христиан среди общества еретиков. С другой стороны, и латинянам в данном случае открывался повод еще более презирать греков, так как греки на презрение отвечали презрением и избегали латинского богослужения. Таким образом, наплыв иностранцев-латинян на Восток в эпоху крестовых походов был одним, хотя и из некрупных, но все же камнем преткновения, о который все больше и больше разбивалось религиозное единение греков с латинянами.
[1] Киннам. Обозрение царствования Иоанна и Мануила Комниных. Кн. VI, гл. 10. Русск. перев. СПб., 1859.
[2] Никита Хониат. История. Царствование Мануила. Кн. V, гл. 9. Русский перевод Истории Никиты Хониата издан в двух томах. СПб., 1860 и 1862 гг.
[3] Проф. А. Л. Катанский. История попыток к соединению церквей Греческой и Латинской в первые 4 века по их разделении, с. 36. СПб., 1868.
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