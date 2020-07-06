«Светский схимник», «монах по духу», «праведник наших дней» — так называли Сергея Леонтьевича Епифановича (15.11.1886-15.09.1918) его современники. Имя этого выдающегося патролога, ушедшего из жизни в возрасте 32-х лет, стало известно современному церковному читателю благодаря переизданному в России в 90-х годах прошлого века стараниями церковного учёного, профессора МДА А.И. Сидорова, патрологическому труду С.Л. Епифановича о преподобном Максиме Исповеднике. И теперь, выйдя из забвения семидесятилетнего безбожного периода, этот дореволюционный учёный прочно и по праву занимает своё место в отечественной патрологической и богословской науке наряду с такими именами, как Н.И. Сагарда, В.В. Болотов, И.В. Попов, о. Георгий Флоровский, архим. Киприан (Керн) и другие.

Надеемся, что данная книга лекций С.Л. Епифановича по патрологии позволит современному читателю не только углубиться в Mip святоотеческой мысли и связанной с ним научно-богословской и церковноисторической проблематики, но и оценить по достоинству уровень и значение отечественной богословской науки начала XX века в лице одного из виднейших её представителей — Епифановича. Как личность, Сергей Леонтьевич был, очевидно, человеком исключительных как духовных, так и умственных дарований и в то же время необычайно скромным и по-христиански смиренным. При всей своей даровитости русского человека он был по-европейски точен и пунктуален в работе, усерден и трудолюбив, о чём свидетельствуют не только знавшие его, но и сами труды учёного.

Сергей Епифанович - Лекции по патрологии (Церковная письменность I—III веков)

Под общей редакцией доцента Московской Духовной Академии Н. И. Муравьёва

Санкт-Петербург, 2010 г. 610 стр.

ISBN 5-88335-064-Х

Сергей Епифанович - Лекции по патрологии (Церковная письменность I—III веков) - Оглавление

От издательства:

П. К. Доброцветов. С.Л. Епифанович — «подвижник веры и науки»

Первое предисловие редактора

Второе предисловие редактора

Третье предисловие редактора

Часть I ВВЕДЕНИЕ

I. Понятие о науке патрологии: предмет её, задача и метод

II. Богословские основоположения науки патрологии

III. Работа патролога

IV. История патрологии

V. Группировка патрологического материала

Часть II ПИСЬМЕННОСТЬ МУЖЕЙ АПОСТОЛЬСКИХ

Отдел Первый Церковная письменность I века

I. Мужи Апостольские

II. Св.Климент, епископ Римский

III. Св.Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский

IV. Св.Поликарп, епископ Смирнский

V. Состояние церковного веросознания в I веке

Отдел Второй Церковная письменность II века

I. Учение Двенадцати Апостолов («Дидахи»)

II. Послание Варнавы

III. «Пастырь Ерма»

IV. Второе Послание св. Климента, епископа Римского к Коринфяном

V. Папий, епископ Иерапольский

VI. Выводы о церковном веросознании эпохи Мужей Апостольских...

Часть III АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА II ВЕКА

Отдел Первый Христианская апологетика II века

I. Отношение язычников к христианской религии во II веке

II. Исторические обстоятельства выступления апологетов

III. Первые защитники христианства против язычества и иудейства

IV. Апологеты в период борьбы с ересями

Отдел Второй Борьба Церкви с ересями во ІІ-м веке

I. Общие замечания

II. Св. Ириней, епископ Лионский

III. Борьба Церкви против монтанизма

Часть IV ХРИСТИАНСКАЯ НАУКА (III век)

I. Введение

II. Общий обзор письменности в первой пол. III века

III. Разделение церковной письменности в первой пол. III века

IV. Начало латинской литературы

V. Тертуллиан

VI. Александрийская школа

СПРАВОЧНЫЙ АППАРАТ

ПРИМЕЧАНИЯ

Список сокращений

Библиография трудов С.Л. Епифановича

Именной указатель

Сергей Епифанович - Лекции по патрологии (Церковная письменность I—III веков) - Третье предисловие редактора

Издаваемые впервые в печатном варианте (книжном) Лекции по патрологии профессора КДА С.Л. Епифановича являются одним из лучших образцов дореволюционной патрологической и вообще — русской богословской науки. Эти лекции, первоначально размноженные в рукописном виде (стеклография), дошли до нас в нескольких вариантах и хранятся в трёх библиотеках (в Москве — в библиотеке МД А, в Санкт-Петербурге — в библиотеке СПбДА и в Киеве — в Национальной библиотеке Украины им. В. И. Вернадского (НБУВ)). В 50-е годы Лекции были изданы (в нескольких экземплярах) в машинописном варианте в МДА под редакцией доцента МД А Н.И. Муравьёва и предназначались для внутреннего академического пользования.

Издавая этот труд в книжном виде, редакция сохраняет замечания Муравьёва, снабжая их аббревиатурой (Н.И.). В то же время редакция сочла нуэ/сным внести ряд дополнений и пояснений к тексту; они в виде комментариев научного редактора снабжены пометкой (Примеч. ред.), а также примечаний издателей (Примеч. Изд.), и отнесены в конец книги в раздел «Примечания». Кроме того, была проведена большая работа — научная и редакторская — и над самим текстом Лекций. Были по возможности исправлены устаревшие и стилистически ошибочные выра- жения и заменены на более корректные и современные (впрочем, прежние также отнесены, как правило, в раздел «Примечания»). Были проверены почти все ссылки (весьма многочисленные) на древнецерковную литературу по известным изданиям (в первую очередь это «Патрология» Миня (PG и PL)) и по имеющимся русским их переводам. Текст снабжён такими ссылками на первоисточники: в круглых скобках — сокращённое указание на собрание текстов (например, на «Патрологию» Миня), на том и номер колонки; в том случае, если имеется русский перевод, то даётся после сокращённого указания «р.п.» номер страницы русского издания. Чтобы не перегружать слишком текст Лекций подобными ссылками, особенно там, где на одно место даётся в скобках несколько таких ссылок, редакция сочла возможным давать подробное указание только на один-два пункта. Также без указания на издание и их страницы оставлены разделы, в которых содержится краткий пересказ содержания церковных сочинений (он в любом случае сопровождается указанием на внутреннюю общепринятую нумерацию глав). В ходе этой работы был исправлен также ряд ошибок и неточностей как в ссылках, так и в тексте машинописи. Издание сопровождается справочным аппаратом с указателем древних и современных авторов, библиографическим списком сокращений, которые отсутствовали в машинописном издании.

Научный редактор Издания, кандидат филос. наук, кандидат богословия П.К. Доброцветов

2 февраля 2008 г.