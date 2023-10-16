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Гумеров - Закон Божий

Иеромонах Иов (Гумеров), священник Павел Гумеров, священник Александр Гумеров - Закон Божий
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, History, Educational, Religious Studies Atheism

Наш мир необыкновенно сложно и премудро устроен. Одна клетка человеческого тела содержит информации больше, чем во всех тридцати томах энциклопедии «Британика». Когда мы видим какой-то предмет или объект, сделанный руками людей, мы сразу представляем себе, сколько труда, сил и разума вложено в него. Даже очень простая вещь — стол или стул — не может возникнуть сама собой, без приложения сил извне, не говоря уже о более сложных предметах. Например, жилой дом. Чтобы построить его, трудятся сотни людей: архитекторы, проектировщики, строители.

А ведь дом — это довольно простое творение человека, есть куда более сложные. Например, чтобы построить и отправить в космос космический корабль, потребуются годы человеческого труда, огромная работа целых научно-исследовательских институтов и специальных заводов. В основе создания любого космического корабля лежат тысячи изобретений и научных открытий. А Бог, обладая всесовершенным разумом и всемогуществом, сотворил все космические тела и планеты и запустил их по точно выверенным орбитам. Кстати, космос по-гречески порядок, устройство, стройность, красота: ведь все, что сотворено Богом, прекрасно и совершенно.

Но Бог не только создал этот мир, Он заботится о нем как о Своем любимом творении. Бог есть всесовершенная Любовь, Он творит этот мир и человека, как пишет известный богослов VII века преподобный Иоанн Дамаскин, «по преизбытку благости». Любовь всегда требует выражения, она должна на кого-то изливаться, любящий должен о ком-то заботиться. И Бог, сотворив мир по преизбытку любви, промышляет и заботится о нем. Бог участвует в жизни не только всего человечества, но и каждого человека.

Родители, когда в семье появляются дети, проявляют свою любовь, попечение, заботу о них. Так же Отец наш Небесный не оставляет Своим попечением нас, Своих чад. То, что мы имеем: пищу, питье, жизненные силы, способности, таланты, — все это получаем как дар от Самого Бога. Поэтому мы постоянно благодарим Бога.

Иеромонах Иов (Гумеров), священник Павел Гумеров, священник Александр Гумеров - Закон Божий

М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2014. 584 с. : ил.

ISBN 978-5-7533-0854-2

Иеромонах Иов (Гумеров), священник Павел Гумеров, священник Александр Гумеров - Закон Божий - Введение

Человек и его вера

ЧАСТЬ 1

  • Начальные понятия о Боге и духовной жизни

    • Бог — Отец наш Небесный

    • Без Бога ни до порога

    • Откуда мы знаем о Боге

    • Свойства Божии

    • Где и как общаться с Богом. Крестное знамение

    • Храм — дом Божий

    • О Божией Матери

    • Человек — образ Божий

    • Семья — малая Церковь

    • Православные — право славящие Бога

ЧАСТЬ 2

  • Молитва — дыхание души

  • Молитвенное правило

  • Детская молитва

  • Первые молитвы и объяснение их

  • Молитва Господня

  • Молитва Святому Духу

  • Молитва Пресвятой Богородице («Богородице Дево»)

  • Хвалебная песнь Богородице («Достойно есть»)

  • Архангельская песнь

  • Молитва Ангелу Хранителю

  • Молитва за живых

  • Молитва за усопших

  • Молитва перед учебой

  • Молитва после вкушения пищи

  • Молитва Иисусова

ЧАСТЬ 3

  • Священная и церковная история

    • Божественное Откровение

    • Священное Писание

    • Богодухновенность Священного Писания

    • Кто написал Библию

    • Канон Священного Писания

    • Библейские рукописи

СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

  • Рождение Церкви Христовой

  • Церковь Христова в апостольское время

  • Преследование апостолов иудейскими начальниками

  • Об обобществлении имущества и избрании семи диаконов

  • Смерть первомученика Стефана. Начало гонений на Иерусалимскую Церковь

  • Обращение Савла

  • Крещение сотника Корнилия. Приход в Церковь первых язычников

  • Миссионерское путешествие Павла и Варнавы

  • Апостольский Собор

  • Апостольские труды Павла

  • Иаков, брат Божий, и его мученическая кончина

  • Гонения Нерона. Мученическая смерть апостолов Петра и Павла

  • Распространение Церкви Христовой

  • Распространение Церкви Христовой в Римской империи

  • Просвещение Грузии. Равноапостольная Нина

  • Просвещение славянских народов. Святые Кирилл и Мефодий

  • Крещение Руси

  • Герман Аляскинский и Православие в Америке

  • Рождение Японской Православной Церкви. Равноапостольный Николай Японский

  • Вселенская Православная Церковь в наши дни

  • Мученики и исповедники Христовы

  • Гонения на Церковь в Римской империи

  • Церковь мучеников

  • Новомученики и исповедники Российские

  • Святители — домостроители тайн Божиих

  • Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских

  • Три святителя: Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст

  • Московские святители: Петр, Алексий, Иона, Макарий, Филипп, Иов, Ермоген, Филарет и Тихон

  • Монашество. Преподобные и подвижники

  • История древнего монашества

  • Монашество в России

  • Преподобные и подвижники в России в XX веке

  • Спасение в миру. Святые праведники

  • Праведная Иулиания Лазаревская

  • Праведный Симеон Верхотурский

  • Блаженная Ксения Петербургская

  • Праведный воин Феодор Ушаков

  • Блаженная Матрона Московская

ЧАСТЬ 4

  • Вера христианская

    • Вера в Бога и смысл человеческой жизни

    • Символ веры

    • Первый член Символа веры

    • Второй член Символа веры

    • Третий член Символа веры

    • Четвертый член Символа веры

    • Пятый член Символа веры

    • Шестой член Символа веры

    • Седьмой член Символа веры

    • Восьмой член Символа веры

    • Девятый член Символа веры

    • Десятый член Символа веры

    • Одиннадцатый член Символа веры

    • Двенадцатый член Символа веры

    • Кратко о церковных Соборах

    • I Вселенский Cобор

    • II Вселенский Собор

    • III Вселенский Собор

    • IV Вселенский Собор

    • V Вселенский Собор

    • VI Вселенский Собор

    • VII Вселенский Собор

    • Иноверие и инославие

    • Мысли святителя Феофана Затворника

    • Вера и наука

ЧАСТЬ 5

  • Духовная жизнь

    • Грех и борьба с ним

    • Почему добрые дела творить сложнее

    • Что такое страсти

    • Посты и их духовный смысл

ЧАСТЬ 6

  • О храме и богослужении

    • Почему мы молимся в храме?

    • Храм и его устройство

    • Внутреннее устройство храма

    • Колокольный звон

    • Степени священства

    • Многодневные посты

    • Однодневные посты

    • Заповеди Божии

    • Первая заповедь

    • Вторая заповедь

    • Третья заповедь

    • Четвертая заповедь

    • Пятая заповедь

    • Шестая заповедь

    • Седьмая заповедь

    • Восьмая заповедь

    • Девятая заповедь

    • Десятая заповедь

    • Евангельские заповеди блаженства

    • Первая заповедь

    • Вторая заповедь

    • Третья заповедь

    • Четвертая заповедь

    • Пятая заповедь

    • Шестая заповедь

    • Седьмая заповедь

    • Восьмая заповедь

    • Девятая заповедь

    • Монашество и монастыри

    • Богослужения суточного круга

    • Всенощное бдение

    • Божественная литургия

    • Происхождение литургии

    • Какие бывают литургии

    • Последовательность и символическое значение литургии

    • Проскомидия

    • Значение поминовения на проскомидии

    • Литургия оглашенных

    • Литургия верных

    • Семь Таинств Церкви

    • Таинство крещения

    • Таинство миропомазания

    • Исповедь, или Таинство покаяния

    • Как готовиться ребенку к первой исповеди

    • Таинство причащения

    • Таинство елеосвящения (соборование)

    • Таинство венчания

    • Таинство священства

    • Молебен

    • Освящение жилища

    • Загробная участь души и поминовение усопших

    • Как молиться за усопших

    • Дни особого поминовения усопших

ЧАСТЬ 7

  • Церковные праздники

    • Праздник в жизни православного христианина

    • Пасха Христова и подвижный богослужебный круг

    • Великий пост

    • Вход Господень в Иерусалим

    • Страстная седмица

    • Пасха Христова и Светлая седмица

    • Вознесение Господне

    • Пятидесятница. День Святой Троицы

    • Праздники месяцеслова (непереходящие)

    • Рождество Пресвятой Богородицы

    • Воздвижение Креста Господня

    • Введение во храм Пресвятой Богородицы

    • Рождество Христово

    • Крещение Господне

    • Сретение Господне

    • Благовещение Пресвятой Богородицы

    • Преображение Господне

    • Успение Пресвятой Богородицы

    • Дни памяти святых. Чины святости

    • Икона — образ невидимого горнего мира

ЧАСТЬ 8

  • Духовный мир

    • Мир ангельский

    • Духовность истинная и темная

    • Православная молитва против оккультизма

    • Православные чудеса

    • Схождение Благодатного огня

    • Облако на горе Фавор

    • Чудо крещенской воды

    • Мироточивые иконы и святые мощи

    • Туринская плащаница

Послесловие

Views 1 479
Rating 5.0 / 5
Added 16.10.2023
Author brat Andron
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5.0/5 (3)

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