Наш мир необыкновенно сложно и премудро устроен. Одна клетка человеческого тела содержит информации больше, чем во всех тридцати томах энциклопедии «Британика». Когда мы видим какой-то предмет или объект, сделанный руками людей, мы сразу представляем себе, сколько труда, сил и разума вложено в него. Даже очень простая вещь — стол или стул — не может возникнуть сама собой, без приложения сил извне, не говоря уже о более сложных предметах. Например, жилой дом. Чтобы построить его, трудятся сотни людей: архитекторы, проектировщики, строители.

А ведь дом — это довольно простое творение человека, есть куда более сложные. Например, чтобы построить и отправить в космос космический корабль, потребуются годы человеческого труда, огромная работа целых научно-исследовательских институтов и специальных заводов. В основе создания любого космического корабля лежат тысячи изобретений и научных открытий. А Бог, обладая всесовершенным разумом и всемогуществом, сотворил все космические тела и планеты и запустил их по точно выверенным орбитам. Кстати, космос по-гречески порядок, устройство, стройность, красота: ведь все, что сотворено Богом, прекрасно и совершенно.

Но Бог не только создал этот мир, Он заботится о нем как о Своем любимом творении. Бог есть всесовершенная Любовь, Он творит этот мир и человека, как пишет известный богослов VII века преподобный Иоанн Дамаскин, «по преизбытку благости». Любовь всегда требует выражения, она должна на кого-то изливаться, любящий должен о ком-то заботиться. И Бог, сотворив мир по преизбытку любви, промышляет и заботится о нем. Бог участвует в жизни не только всего человечества, но и каждого человека.

Родители, когда в семье появляются дети, проявляют свою любовь, попечение, заботу о них. Так же Отец наш Небесный не оставляет Своим попечением нас, Своих чад. То, что мы имеем: пищу, питье, жизненные силы, способности, таланты, — все это получаем как дар от Самого Бога. Поэтому мы постоянно благодарим Бога.

Иеромонах Иов (Гумеров), священник Павел Гумеров, священник Александр Гумеров - Закон Божий

М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2014. 584 с. : ил.

ISBN 978-5-7533-0854-2

Иеромонах Иов (Гумеров), священник Павел Гумеров, священник Александр Гумеров - Закон Божий - Введение

Человек и его вера

ЧАСТЬ 1

Начальные понятия о Боге и духовной жизни Бог — Отец наш Небесный Без Бога ни до порога Откуда мы знаем о Боге Свойства Божии Где и как общаться с Богом. Крестное знамение Храм — дом Божий О Божией Матери Человек — образ Божий Семья — малая Церковь Православные — право славящие Бога



ЧАСТЬ 2

Молитва — дыхание души

Молитвенное правило

Детская молитва

Первые молитвы и объяснение их

Молитва Господня

Молитва Святому Духу

Молитва Пресвятой Богородице («Богородице Дево»)

Хвалебная песнь Богородице («Достойно есть»)

Архангельская песнь

Молитва Ангелу Хранителю

Молитва за живых

Молитва за усопших

Молитва перед учебой

Молитва после вкушения пищи

Молитва Иисусова

ЧАСТЬ 3

Священная и церковная история Божественное Откровение Священное Писание Богодухновенность Священного Писания Кто написал Библию Канон Священного Писания Библейские рукописи



СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Рождение Церкви Христовой

Церковь Христова в апостольское время

Преследование апостолов иудейскими начальниками

Об обобществлении имущества и избрании семи диаконов

Смерть первомученика Стефана. Начало гонений на Иерусалимскую Церковь

Обращение Савла

Крещение сотника Корнилия. Приход в Церковь первых язычников

Миссионерское путешествие Павла и Варнавы

Апостольский Собор

Апостольские труды Павла

Иаков, брат Божий, и его мученическая кончина

Гонения Нерона. Мученическая смерть апостолов Петра и Павла

Распространение Церкви Христовой

Распространение Церкви Христовой в Римской империи

Просвещение Грузии. Равноапостольная Нина

Просвещение славянских народов. Святые Кирилл и Мефодий

Крещение Руси

Герман Аляскинский и Православие в Америке

Рождение Японской Православной Церкви. Равноапостольный Николай Японский

Вселенская Православная Церковь в наши дни

Мученики и исповедники Христовы

Гонения на Церковь в Римской империи

Церковь мучеников

Новомученики и исповедники Российские

Святители — домостроители тайн Божиих

Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских

Три святителя: Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст

Московские святители: Петр, Алексий, Иона, Макарий, Филипп, Иов, Ермоген, Филарет и Тихон

Монашество. Преподобные и подвижники

История древнего монашества

Монашество в России

Преподобные и подвижники в России в XX веке

Спасение в миру. Святые праведники

Праведная Иулиания Лазаревская

Праведный Симеон Верхотурский

Блаженная Ксения Петербургская

Праведный воин Феодор Ушаков

Блаженная Матрона Московская

ЧАСТЬ 4

Вера христианская Вера в Бога и смысл человеческой жизни Символ веры Первый член Символа веры Второй член Символа веры Третий член Символа веры Четвертый член Символа веры Пятый член Символа веры Шестой член Символа веры Седьмой член Символа веры Восьмой член Символа веры Девятый член Символа веры Десятый член Символа веры Одиннадцатый член Символа веры Двенадцатый член Символа веры Кратко о церковных Соборах I Вселенский Cобор II Вселенский Собор III Вселенский Собор IV Вселенский Собор V Вселенский Собор VI Вселенский Собор VII Вселенский Собор Иноверие и инославие Мысли святителя Феофана Затворника Вера и наука



ЧАСТЬ 5

Духовная жизнь Грех и борьба с ним Почему добрые дела творить сложнее Что такое страсти Посты и их духовный смысл



ЧАСТЬ 6

О храме и богослужении Почему мы молимся в храме? Храм и его устройство Внутреннее устройство храма Колокольный звон Степени священства Многодневные посты Однодневные посты Заповеди Божии Первая заповедь Вторая заповедь Третья заповедь Четвертая заповедь Пятая заповедь Шестая заповедь Седьмая заповедь Восьмая заповедь Девятая заповедь Десятая заповедь Евангельские заповеди блаженства Первая заповедь Вторая заповедь Третья заповедь Четвертая заповедь Пятая заповедь Шестая заповедь Седьмая заповедь Восьмая заповедь Девятая заповедь Монашество и монастыри Богослужения суточного круга Всенощное бдение Божественная литургия Происхождение литургии Какие бывают литургии Последовательность и символическое значение литургии Проскомидия Значение поминовения на проскомидии Литургия оглашенных Литургия верных Семь Таинств Церкви Таинство крещения Таинство миропомазания Исповедь, или Таинство покаяния Как готовиться ребенку к первой исповеди Таинство причащения Таинство елеосвящения (соборование) Таинство венчания Таинство священства Молебен Освящение жилища Загробная участь души и поминовение усопших Как молиться за усопших Дни особого поминовения усопших



ЧАСТЬ 7

Церковные праздники Праздник в жизни православного христианина Пасха Христова и подвижный богослужебный круг Великий пост Вход Господень в Иерусалим Страстная седмица Пасха Христова и Светлая седмица Вознесение Господне Пятидесятница. День Святой Троицы Праздники месяцеслова (непереходящие) Рождество Пресвятой Богородицы Воздвижение Креста Господня Введение во храм Пресвятой Богородицы Рождество Христово Крещение Господне Сретение Господне Благовещение Пресвятой Богородицы Преображение Господне Успение Пресвятой Богородицы Дни памяти святых. Чины святости Икона — образ невидимого горнего мира



ЧАСТЬ 8

Духовный мир Мир ангельский Духовность истинная и темная Православная молитва против оккультизма Православные чудеса Схождение Благодатного огня Облако на горе Фавор Чудо крещенской воды Мироточивые иконы и святые мощи Туринская плащаница



Послесловие