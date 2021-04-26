Карташев – Вселенские соборы
История вселенских соборов христианской церкви, начиная со знаменитого Никейского (325 г.), принявшего общехристианский Символ веры, и кончая Парижским (825 г.), – это одна из самых интересных и в то же время самых сложных тем для исследования.
Ее реализация требует глубоких знаний эпохи, скрупулёзного анализа первоисточников, владения древними языками. Этим в значительной степени объясняется немногочисленность фундаментальных трудов, специально посвящённых вселенским соборам. В нашей стране за последние несколько десятилетий практически не было серьёзных научных изданий, всесторонне освещающих эпоху вселенских соборов и историю самих соборов.
Предлагаемая вниманию читателей книга известного православного историка церкви и богослова А. В. Карташева поможет, хотя бы отчасти, заполнить эту лакуну. Российский читатель получает возможность ознакомиться с важнейшими страницами истории христианской церкви, полными захватывающих, порой драматических и даже трагических эпизодов. На вселенских соборах – этих собраниях высшего духовенства – разрабатывалась и утверждалась система вероучения и культа, формировались канонические нормы и богослужебные правила, оценивались различные богословские концепции, определялись способы борьбы с ересями. «Соборы для Востока, – пишет А. В. Карташев, – это громоотводы, паллиативы и лекарства от догматических лихорадок, снимавшие на какой-то период остроту болезни и способствовавшие ее залечиванию с ходом времени».
Как серьёзный исследователь А. В. Карташев не мог, конечно, ограничиться рамками непосредственной истории вселенских соборов. Он представляет ее на широком фоне социально-политической и культурной жизни той эпохи. A эпоха, охваченная в труде А. В. Карташева, поистине уникальна. Это эпоха перехода от поздней античности к раннему средневековью, когда в ареале Римской империи закладывались экономические, социальные, политические и духовные основы европейской цивилизации, которые в значительной степени определили и пути ее дальнейшего развития.
«Вселенские соборы» – фундаментальный исторический труд, которому автор посвятил многие годы. Но эта значительная растяженность во времени процесса создания книги не могла не отразиться на языке и стилистике разных ее частей: одни из них ближе к нормам современного русского языка, другие – дальше. Нередко автор пользуется оборотами и словами, непривычными для современного русского читателя, кажущимися архаичными. Однако, начав читать книгу, вскоре перестаёшь замечать эту «несовременность» манеры изложения и целиком погружаешься в переживания острейших коллизий, которыми так богата древняя история христианской церкви и которые так ярко сумел донести до нас автор книги.
Антон Карташев – Вселенские соборы
Минск, Белорусский Экзархат, Харвест, 2008 г. 640 стр.
ISBN 978-985-511-083-6
ISBN 978-985-511-083-6
Также второе издание книги:
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 630 с.
ISBN 978-5-4475-2750-1
Антон Карташев – Вселенские соборы - Содержание
От редакции
Предисловие
I Вселенский собор в Никее 325 г.
- Арианство
- Внешний ход событий
- Антиохийский собор 324–325 гг.
- Вселенский собор в Никее
- Процедура собора
- Пределы Никейского богословствования
- Непосредственные итоги Никейского собора
- Антиникейская реакция. Отступление Константина
- Борьба св. Афанасия
- Тирский собор 335 г.
- Маркелл Анкирский
- Богословствование Маркелла
- После Маркеллова соблазна
- Наследники Константина
- Интервенция папы Юлия
- Антиохийский собор 341 г.
- Итоги Антиохийских соборов
- Сердикский собор 342–343 гг.
- Сердикский собор без «восточных»
- Фотин
- Церковная политика Констанция
- Сирмийские формулы
- Собор 353 г. в Арле
- Миланский собор 355 г.
- Погоня за Афанасием
- 2-я Сирмийская формула и ее последствия
- Группировки «восточных»
- Аномеи
- Поворот «восточных» к Никее: омоусиане
- «Вселенский собор» в Ариминиуме – Селевкии
- B Селевкии Исаврийской (359 г.)
- Александрийский собор 362 г.
- Антиохийский Павлинианский раскол
- Борьба партий после Юлиана
- Свобода борьбы партий
- Церковная политика Валента (364–378 гг.) на востоке
- Переход омиусиан к Никейской вере
- Предварительный собор в Тианах
- Пневматомахи
- Изживание арианства на западе
- Великие каппадокийцы
- Организаторский подвиг Василия Великого
- Помеха делу – Антиохийский раскол
- Евстафий Севастийский
- Победа православия
II Вселенский собор в Константинополе 381 г
- Никео-Цареградский символ
- Церковная политика Феодосия I Великого после собора 381–382 гг.
- Арианство у готов
- Арианство на западе
- Переходное время от триадологических споров к христологическим
- Положение церкви в Малой Азии
- Сирия. Антиохия
- Попытки ликвидации Антиохийской распри
- Иерусалимская церковь
- Начальная история монашества
- Блаженный Иероним
- Оригенистские споры
- Государственная обстановка
- Св. Иоанн Златоуст
- Смута в церкви из-за насилия над Златоустом
- Христологические споры
- Аполлинарий Лаодикийский
- Христология у возражателей Аполлинарию
- Антиохийская христология (Диодор Тарсский и Феодор Мопсуестийский)
- Несторианство
- Св. Кирилл Александрийский
III Вселенский собор 431 г.
- Открытие III-го Вселенского Ефесского собора 431 г.
- Завершение Ефесского собора 431 г. миром 433 г.
- Согласительное исповедание 433 г.
- Новая полоса борьбы школ антиохийской и александрийской
- Феодор Мопсуестийский
- Монофизитство
- Ефесский Вселенский собор 449 г. («Разбойничий» – «Latrocinium Ephesinum»)
IV Вселенский собор 451 г. в Халкидоне
- Конец Нестория
- Халкидон (451 г.)
- Победа 28-го правила Халкидонского собора в истории
- Халкидонская проблема в понимании русских мыслителей
- Монофизитство Востока после Халкидона
- Волнения в Палестине
- B Египте
- Перемены на троне и шатания императоров
- Императоры Зинон (474–491 гг.) и Василиск (475–476 гг.). 1-е отступление от Халкидонского собора
- Энкиклион1 (475 г.)
- Падение Василиска и возвращение Зинона (476 г.). Поворот к Халкидону
- Второе отступление от Халкидона
- Энотикон (Ενωτικον)
- 35-летнее разделение церквей (484–519 гг.) из-за Энотикона
- Рост монофизитства в Константинополе. Севир
- Конец 34-летнего раскола с Римом (484–518 гг.)
- Конец разрыва
- Движение монахов-скифов
- Первый приезд римского папы в Константинополь
- Юстиниан I Великий (527–565 гг.)
- Непредвиденный богословский указ Юстиниана 533 г.
- Зарождение идеи V-го Вселенского собора
- «О Трех главах» (544 г.)
- Необходимость вселенского собора
V-й Вселенский собор (553 г.)
- Оригенизм и Ориген
- Вопрос о принятии V Вселенского собора на западе
- Волнения и расколы на западе из-за V Вселенского Собора
- Церковно-государственная система Юстиниана
- Строительство Юстиниана
- Внутренние движения в монофизитстве, разделявшие его
- Тритеистские споры
- Политическая рама церковных событий от Юстиниана I (†565 г.) до Ираклия (610–641 гг.)
- Спор о титуле «вселенский»
- Отход от Православия по национальным мотивам. Отпадение Армении
- Армения от Юстиниана до Ираклия (565–610 гг.)
- Церкви сирского языка в Персии. Персидские (халдейские) христиане (поздние несториане)
- Яковиты
- Копты
- Яковиты в Персии
- Религиозная политика Ираклия (так называемые унии). Начало монофелитства
- Воссоединение части армянской церкви (630–632 гг.)
- Воссоединение сирских яковитов (630 г.)
- Воссоединение александрийских монофизитов (632 г.)
- Еретичество папы Гонория
- «Эктезис»
- Ислам
- Преемники Ираклия
- Положение в Египте
- Реабилитация Рима. Папа Иоанн IV
- Отношение к монофелитству на западе
- Св. Максим Исповедник
- Типос (648 г.)
- Папа Мартин I и Латеранский собор 649 г.
- Суд над преподобным Максимом Исповедником
- Конец Консты (668г.). Дипломатические отношения между Римом и Константинополем
- Константин Погонат (668–685 гг.)
VI Вселенский собор (680–681гг.)
- Окончание собора 680–681 гг.
- Монофелитство после VI Вселенского собора. Последние Ираклиды. (Политическая обстановка)
- Дела церковные, «пято-шестой», или Трулльский собор 691–692 гг.
- Каноны Трулльского собора и Римская церковь
- Рецидив монофелитства
- Установившееся отношение Рима к Трулльскому собору
- Марониты
- Отношения с армянской церковью во время монофелитских смут
VII Вселенский собор 787 г.
- Иконоборчество
- Начало иконоборчества при Льве Исавре (717–741 гг.)
- Обострение конфликта с Западом
- Константин V (741–775 гг.)
- Иконоборческий собор 754 г.
- Константиново гонение
- Защита икон вне империи
- На Западе
- Император
- Лев IV Хазар (775–780 гг.)
- Царствование Ирины совместно с сыном Константином VI (780–790 гг.)
- Подготовка к VII Вселенскому собору
- Попытка открыть в 786 г. Вселенский собор
VII Вселенский собор (787 г.)
- Иконоборчество после VII Вселенского собора
- Второй период иконоборчества
- Император Никифор (802–811 гг.)
- Михаил I Рангаве (811–813 гг.), бывший министром двора (Курапалат)
- Новое иконоборчество.
- Лев V Армянин (813–820 гг.)
- Второй иконоборческий собор 815 г.
- Михаил II Травл (Косноязычный, 820–829 гг.)
- Феофил (829–842 гг.)
- Феодора и Михаил III
- Торжество православия
- Отражение иконоборческих споров после VII Вселенского собора на западе
- Парижский собор 825 г.
- Конец иконоборчества во Франкской империи
- Отражение иконоборчества в армянской церкви
Антон Карташев – Вселенские соборы – Предисловие
Догматы вечны и неисчерпаемы. Этапы их раскрытия в сознании и истории церкви, определения, «оросы» вселенских соборов не есть могильные плиты, приваленные к дверям запечатанного гроба навеки закристаллизованной и окаменелой истины. Наоборот, это верстовые столбы, на которых начертаны руководящие безошибочные указания, куда и как уверенно и безопасно должна идти живая христианская мысль, индивидуальная и соборная, в ее неудержимых и беспредельных поисках ответов на теоретически-богословские и прикладные жизненно-практические вопросы.
История церкви, как и предшествующая ей библейская история, есть развёртывание ступеней все нараставшего откровения Божия в судьбах земного человечества и, ещё точнее, – в судьбах некоторых его частей, т.е. отдельных народов. При взгляде на эти народы очами веры они предстают перед нами как избранные сосуды и органы откровения. Таким провиденциальным предызбранием эти народы, со свойственными им качествами и их культурами, нимало не стеснялись в их естественном свободном развитии, в увлечениях, крайностях, страстях, ошибках, грехопадениях и восстаниях. История избранных народов не останавливается в ее натуральном движении, не коченеет и не мертвеет, подобно механическому инструменту в руках Провидения. Божественное откровение не нуждается в упразднении свободы. Естественная эволюция данных народов служила лишь наиболее целесообразным фоном и средой, на которых перст Провидения навёртывал потребные в домостроительстве спасения мира письмена. «Многочастне и многообразне, древле, Бог, глаголавый отцем во пророцех» (Евр. 1:1) моментами выправлял ход событий вторжениями в него чудесных воздействий свыше, «чудотворяй иногда».
Священная библейская и церковная история могли быть в конкретных формах и иными, при всей их неизменности по существу. Это – царство свободы, a не физической, мертвящей необходимости, фатального предопределения. Мыслимость и других вариантов истории церкви блестяще иллюстрируется различиями вселенской церковной эволюции латинской и эллинской ее половинах, приведших в конце концов к роковому распаду церкви на две, врознь разошедшихся ветви.
Метафизическая эллинская мысль не могла удержать себя от утончённых спекуляций, заданных ей христианским откровением: о Св. Троице и Боговоплощении. Западная, латинская половина церкви лишь поневоле вовлекалась Востоком в эти спекуляции, к которым сама была неспособна. По своей же инициативе она богословствовала о других вопросах, о вопросах морально-практических: интересовалась сочетанием свободы человека с благодатными силами, подаваемыми свыше в акте спасения. Ta же тайна спасения, та же сотериология, интересовала две культуры с разных сторон и по-разному. Если Восток увлекала сторона теологическая, то Запад – антропологическая. На Востоке были свои уклонения от нормы ортодоксии, свои ереси, на Западе – свои.
Самая форма разрешения спорных вопросов и умиротворения взволнованной церкви путём так называемых вселенских соборов была не теоретически, не предумышленно, a торитету римской кафедры, нужды в соборах вселенских не чувствовалось. Организованные императорами, по сговору с восточным епископатом, вселенские соборы неохотно посещались западными представителями. Сами папы даже не удостаивали их личным присутствием. Еретические треволнения Востока психологически казались на Западе чем-то досадным, чуждым и болезненным, без чего можно бы, как и без вселенских соборов, спокойно обойтись.
Словом, будь Римская империя монотонно латинской или эллинской пo pace, языку и культуре, лик истории церкви был бы один. Теперь, в фактической данности, он другой, раздвоенный. Но эта данность не абсолютная, a относительная, зависящая от переменных условий исторической почвы, среды и обстановки, в которых протекала жизнь церкви. Состарились, ослабели, умерли очаги древних культур, римской и греческой, отпали и свойственные им постановки вероучительных и моральных вопросов. У новых христианских народов сложилась своя расовая, культурная и религиозная ментальность, на почве которой пробудились в сознании новые вопросы, a старые, так тяжко волновавшие древнюю церковь, заснули, потеряли интерес или ожили в сознании европейских христиан в неузнаваемо новой форме.
Титанический и неповторимый труд по истории христианской церкви. Проанализированы соборы, начиная с Никейского (325 г.), и заканчивая Парижским (825 г.). Именно те соборы, на которых разрабатывалась и утверждалась система вероучения, формировались канонические нормы и богослужебные правила, оценивались различные богословские принципы и концепции, определялись (а не только осуждались) способы и методы борьбы с ересями.
Огромная благодарность за ценный труд!!!
Дякую! Одна з найкращих книг по цій темі!