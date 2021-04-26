История вселенских соборов христианской церкви, начиная со знаменитого Никейского (325 г.), принявшего общехристианский Символ веры, и кончая Парижским (825 г.), – это одна из самых интересных и в то же время самых сложных тем для исследования.

Ее реализация требует глубоких знаний эпохи, скрупулёзного анализа первоисточников, владения древними языками. Этим в значительной степени объясняется немногочисленность фундаментальных трудов, специально посвящённых вселенским соборам. В нашей стране за последние несколько десятилетий практически не было серьёзных научных изданий, всесторонне освещающих эпоху вселенских соборов и историю самих соборов.

Предлагаемая вниманию читателей книга известного православного историка церкви и богослова А. В. Карташева поможет, хотя бы отчасти, заполнить эту лакуну. Российский читатель получает возможность ознакомиться с важнейшими страницами истории христианской церкви, полными захватывающих, порой драматических и даже трагических эпизодов. На вселенских соборах – этих собраниях высшего духовенства – разрабатывалась и утверждалась система вероучения и культа, формировались канонические нормы и богослужебные правила, оценивались различные богословские концепции, определялись способы борьбы с ересями. «Соборы для Востока, – пишет А. В. Карташев, – это громоотводы, паллиативы и лекарства от догматических лихорадок, снимавшие на какой-то период остроту болезни и способствовавшие ее залечиванию с ходом времени».

Как серьёзный исследователь А. В. Карташев не мог, конечно, ограничиться рамками непосредственной истории вселенских соборов. Он представляет ее на широком фоне социально-политической и культурной жизни той эпохи. A эпоха, охваченная в труде А. В. Карташева, поистине уникальна. Это эпоха перехода от поздней античности к раннему средневековью, когда в ареале Римской империи закладывались экономические, социальные, политические и духовные основы европейской цивилизации, которые в значительной степени определили и пути ее дальнейшего развития.

«Вселенские соборы» – фундаментальный исторический труд, которому автор посвятил многие годы. Но эта значительная растяженность во времени процесса создания книги не могла не отразиться на языке и стилистике разных ее частей: одни из них ближе к нормам современного русского языка, другие – дальше. Нередко автор пользуется оборотами и словами, непривычными для современного русского читателя, кажущимися архаичными. Однако, начав читать книгу, вскоре перестаёшь замечать эту «несовременность» манеры изложения и целиком погружаешься в переживания острейших коллизий, которыми так богата древняя история христианской церкви и которые так ярко сумел донести до нас автор книги.

Антон Карташев – Вселенские соборы

Минск, Белорусский Экзархат, Харвест, 2008 г. 640 стр.

ISBN 978-985-511-083-6

Также второе издание книги:

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 630 с. ISBN 978-5-4475-2750-1

Антон Карташев – Вселенские соборы - Содержание

От редакции

Предисловие

I Вселенский собор в Никее 325 г.

Арианство

Внешний ход событий

Антиохийский собор 324–325 гг.

Вселенский собор в Никее

Процедура собора

Пределы Никейского богословствования

Непосредственные итоги Никейского собора

Антиникейская реакция. Отступление Константина

Борьба св. Афанасия

Тирский собор 335 г.

Маркелл Анкирский

Богословствование Маркелла

После Маркеллова соблазна

Наследники Константина

Интервенция папы Юлия

Антиохийский собор 341 г.

Итоги Антиохийских соборов

Сердикский собор 342–343 гг.

Сердикский собор без «восточных»

Фотин

Церковная политика Констанция

Сирмийские формулы

Собор 353 г. в Арле

Миланский собор 355 г.

Погоня за Афанасием

2-я Сирмийская формула и ее последствия

Группировки «восточных»

Аномеи

Поворот «восточных» к Никее: омоусиане

«Вселенский собор» в Ариминиуме – Селевкии

B Селевкии Исаврийской (359 г.)

Александрийский собор 362 г.

Антиохийский Павлинианский раскол

Борьба партий после Юлиана

Свобода борьбы партий

Церковная политика Валента (364–378 гг.) на востоке

Переход омиусиан к Никейской вере

Предварительный собор в Тианах

Пневматомахи

Изживание арианства на западе

Великие каппадокийцы

Организаторский подвиг Василия Великого

Помеха делу – Антиохийский раскол

Евстафий Севастийский

Победа православия

II Вселенский собор в Константинополе 381 г

Никео-Цареградский символ

Церковная политика Феодосия I Великого после собора 381–382 гг.

Арианство у готов

Арианство на западе

Переходное время от триадологических споров к христологическим

Положение церкви в Малой Азии

Сирия. Антиохия

Попытки ликвидации Антиохийской распри

Иерусалимская церковь

Начальная история монашества

Блаженный Иероним

Оригенистские споры

Государственная обстановка

Св. Иоанн Златоуст

Смута в церкви из-за насилия над Златоустом

Христологические споры

Аполлинарий Лаодикийский

Христология у возражателей Аполлинарию

Антиохийская христология (Диодор Тарсский и Феодор Мопсуестийский)

Несторианство

Св. Кирилл Александрийский

III Вселенский собор 431 г.

Открытие III-го Вселенского Ефесского собора 431 г.

Завершение Ефесского собора 431 г. миром 433 г.

Согласительное исповедание 433 г.

Новая полоса борьбы школ антиохийской и александрийской

Феодор Мопсуестийский

Монофизитство

Ефесский Вселенский собор 449 г. («Разбойничий» – «Latrocinium Ephesinum»)

IV Вселенский собор 451 г. в Халкидоне

Конец Нестория

Халкидон (451 г.)

Победа 28-го правила Халкидонского собора в истории

Халкидонская проблема в понимании русских мыслителей

Монофизитство Востока после Халкидона

Волнения в Палестине

B Египте

Перемены на троне и шатания императоров

Императоры Зинон (474–491 гг.) и Василиск (475–476 гг.). 1-е отступление от Халкидонского собора

Энкиклион1 (475 г.)

Падение Василиска и возвращение Зинона (476 г.). Поворот к Халкидону

Второе отступление от Халкидона

Энотикон (Ενωτικον)

35-летнее разделение церквей (484–519 гг.) из-за Энотикона

Рост монофизитства в Константинополе. Севир

Конец 34-летнего раскола с Римом (484–518 гг.)

Конец разрыва

Движение монахов-скифов

Первый приезд римского папы в Константинополь

Юстиниан I Великий (527–565 гг.)

Непредвиденный богословский указ Юстиниана 533 г.

Зарождение идеи V-го Вселенского собора

«О Трех главах» (544 г.)

Необходимость вселенского собора

V-й Вселенский собор (553 г.)

Оригенизм и Ориген

Вопрос о принятии V Вселенского собора на западе

Волнения и расколы на западе из-за V Вселенского Собора

Церковно-государственная система Юстиниана

Строительство Юстиниана

Внутренние движения в монофизитстве, разделявшие его

Тритеистские споры

Политическая рама церковных событий от Юстиниана I (†565 г.) до Ираклия (610–641 гг.)

Спор о титуле «вселенский»

Отход от Православия по национальным мотивам. Отпадение Армении

Армения от Юстиниана до Ираклия (565–610 гг.)

Церкви сирского языка в Персии. Персидские (халдейские) христиане (поздние несториане)

Яковиты

Копты

Яковиты в Персии

Религиозная политика Ираклия (так называемые унии). Начало монофелитства

Воссоединение части армянской церкви (630–632 гг.)

Воссоединение сирских яковитов (630 г.)

Воссоединение александрийских монофизитов (632 г.)

Еретичество папы Гонория

«Эктезис»

Ислам

Преемники Ираклия

Положение в Египте

Реабилитация Рима. Папа Иоанн IV

Отношение к монофелитству на западе

Св. Максим Исповедник

Типос (648 г.)

Папа Мартин I и Латеранский собор 649 г.

Суд над преподобным Максимом Исповедником

Конец Консты (668г.). Дипломатические отношения между Римом и Константинополем

Константин Погонат (668–685 гг.)

VI Вселенский собор (680–681гг.)

Окончание собора 680–681 гг.

Монофелитство после VI Вселенского собора. Последние Ираклиды. (Политическая обстановка)

Дела церковные, «пято-шестой», или Трулльский собор 691–692 гг.

Каноны Трулльского собора и Римская церковь

Рецидив монофелитства

Установившееся отношение Рима к Трулльскому собору

Марониты

Отношения с армянской церковью во время монофелитских смут

VII Вселенский собор 787 г.

Иконоборчество

Начало иконоборчества при Льве Исавре (717–741 гг.)

Обострение конфликта с Западом

Константин V (741–775 гг.)

Иконоборческий собор 754 г.

Константиново гонение

Защита икон вне империи

На Западе

Император

Лев IV Хазар (775–780 гг.)

Царствование Ирины совместно с сыном Константином VI (780–790 гг.)

Подготовка к VII Вселенскому собору

Попытка открыть в 786 г. Вселенский собор

VII Вселенский собор (787 г.)

Иконоборчество после VII Вселенского собора

Второй период иконоборчества

Император Никифор (802–811 гг.)

Михаил I Рангаве (811–813 гг.), бывший министром двора (Курапалат)

Новое иконоборчество.

Лев V Армянин (813–820 гг.)

Второй иконоборческий собор 815 г.

Михаил II Травл (Косноязычный, 820–829 гг.)

Феофил (829–842 гг.)

Феодора и Михаил III

Торжество православия

Отражение иконоборческих споров после VII Вселенского собора на западе

Парижский собор 825 г.

Конец иконоборчества во Франкской империи

Отражение иконоборчества в армянской церкви

Антон Карташев – Вселенские соборы – Предисловие

Догматы вечны и неисчерпаемы. Этапы их раскрытия в сознании и истории церкви, определения, «оросы» вселенских соборов не есть могильные плиты, приваленные к дверям запечатанного гроба навеки закристаллизованной и окаменелой истины. Наоборот, это верстовые столбы, на которых начертаны руководящие безошибочные указания, куда и как уверенно и безопасно должна идти живая христианская мысль, индивидуальная и соборная, в ее неудержимых и беспредельных поисках ответов на теоретически-богословские и прикладные жизненно-практические вопросы. Догматы вечны и неисчерпаемы. Этапы их раскрытия в сознании и истории церкви, определения, «оросы» вселенских соборов не есть могильные плиты, приваленные к дверям запечатанного гроба навеки закристаллизованной и окаменелой истины. Наоборот, это верстовые столбы, на которых начертаны руководящие безошибочные указания, куда и как уверенно и безопасно должна идти живая христианская мысль, индивидуальная и соборная, в ее неудержимых и беспредельных поисках ответов на теоретически-богословские и прикладные жизненно-практические вопросы.

История церкви, как и предшествующая ей библейская история, есть развёртывание ступеней все нараставшего откровения Божия в судьбах земного человечества и, ещё точнее, – в судьбах некоторых его частей, т.е. отдельных народов. При взгляде на эти народы очами веры они предстают перед нами как избранные сосуды и органы откровения. Таким провиденциальным предызбранием эти народы, со свойственными им качествами и их культурами, нимало не стеснялись в их естественном свободном развитии, в увлечениях, крайностях, страстях, ошибках, грехопадениях и восстаниях. История избранных народов не останавливается в ее натуральном движении, не коченеет и не мертвеет, подобно механическому инструменту в руках Провидения. Божественное откровение не нуждается в упразднении свободы. Естественная эволюция данных народов служила лишь наиболее целесообразным фоном и средой, на которых перст Провидения навёртывал потребные в домостроительстве спасения мира письмена. «Многочастне и многообразне, древле, Бог, глаголавый отцем во пророцех» (Евр. 1:1) моментами выправлял ход событий вторжениями в него чудесных воздействий свыше, «чудотворяй иногда».

Священная библейская и церковная история могли быть в конкретных формах и иными, при всей их неизменности по существу. Это – царство свободы, a не физической, мертвящей необходимости, фатального предопределения. Мыслимость и других вариантов истории церкви блестяще иллюстрируется различиями вселенской церковной эволюции латинской и эллинской ее половинах, приведших в конце концов к роковому распаду церкви на две, врознь разошедшихся ветви.

Метафизическая эллинская мысль не могла удержать себя от утончённых спекуляций, заданных ей христианским откровением: о Св. Троице и Боговоплощении. Западная, латинская половина церкви лишь поневоле вовлекалась Востоком в эти спекуляции, к которым сама была неспособна. По своей же инициативе она богословствовала о других вопросах, о вопросах морально-практических: интересовалась сочетанием свободы человека с благодатными силами, подаваемыми свыше в акте спасения. Ta же тайна спасения, та же сотериология, интересовала две культуры с разных сторон и по-разному. Если Восток увлекала сторона теологическая, то Запад – антропологическая. На Востоке были свои уклонения от нормы ортодоксии, свои ереси, на Западе – свои.

Самая форма разрешения спорных вопросов и умиротворения взволнованной церкви путём так называемых вселенских соборов была не теоретически, не предумышленно, a торитету римской кафедры, нужды в соборах вселенских не чувствовалось. Организованные императорами, по сговору с восточным епископатом, вселенские соборы неохотно посещались западными представителями. Сами папы даже не удостаивали их личным присутствием. Еретические треволнения Востока психологически казались на Западе чем-то досадным, чуждым и болезненным, без чего можно бы, как и без вселенских соборов, спокойно обойтись.

Словом, будь Римская империя монотонно латинской или эллинской пo pace, языку и культуре, лик истории церкви был бы один. Теперь, в фактической данности, он другой, раздвоенный. Но эта данность не абсолютная, a относительная, зависящая от переменных условий исторической почвы, среды и обстановки, в которых протекала жизнь церкви. Состарились, ослабели, умерли очаги древних культур, римской и греческой, отпали и свойственные им постановки вероучительных и моральных вопросов. У новых христианских народов сложилась своя расовая, культурная и религиозная ментальность, на почве которой пробудились в сознании новые вопросы, a старые, так тяжко волновавшие древнюю церковь, заснули, потеряли интерес или ожили в сознании европейских христиан в неузнаваемо новой форме.