Лебедев - Основы философии науки
Современная философия науки — весьма сложная, многоуровневая, разветвленная и плюралистичная область знания. И это вполне закономерно как с точки зрения сверхсложного характера современной науки, состоящей из огромного числа фундаментальных и прикладных наук, так и в отношении той огромной роли, которую играет наука в развитии материальной и духовной культуры человечества XXI в.
Конечно, влияние такой сверхсложной системы как наука на развитие общества имеет не только положительное значение, но и таит в себе определенные угрозы благодаря возможности использования огромного информационного и технологического потенциала современной науки в антигуманных целях (создание средств массового уничтожения, конструирование новых биологических структур с трудно предсказуемыми последствиями их широкого применения для эволюции человеческого вида и т. д.). Однако сегодня ясно одно: до сих пор наука приносила и продолжает приносить в целом огромную пользу развитию человечества. Позиции как сциентистов, видящих в науке только плюсы, так и антисциентистов, усматривающих в ней больше минусов, чем плюсов, представляются одинаково несостоятельными и бесперспективными.
Основы философии науки
Под ред. проф. С.А. Лебедева: Учебное пособие для вузов. — М.: Академический Проект, 2020.— 544 с.— («Gaudeamus»).
ISBN 978-5-8291-3320-7
Основы философии науки – Содержание
Предисловие
Тема 1. Взаимосвязь философии и науки. Предмет философии науки
Тема 2. Понятие науки
Тема 3. Структура и развитие научного знания
Тема 4. Методы научного исследования
Тема 5. Современная научная картина мира
Тема 6. Наука как социальный институт
Тема 7. Этика науки
Тема 8. Наука - основа инновационной системы современного общества
Тема 9. Будущее науки: интеграция естествознания и гуманитарных исследований
Приложение
Примерные темы докладов и рефератов
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