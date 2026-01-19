Лебедев - Основы философии науки

Современная философия науки — весьма сложная, многоуровневая, разветвленная и плюралистичная область знания. И это вполне закономерно как с точки зрения сверхсложного характера современной науки, состоящей из огромного числа фундаментальных и прикладных наук, так и в отношении той огромной роли, которую играет наука в развитии материальной и духовной культуры человечества XXI в.

Конечно, влияние такой сверхсложной системы как наука на развитие общества имеет не только положительное значение, но и таит в себе определенные угрозы благодаря возможности использования огромного информационного и технологического потенциала современной науки в антигуманных целях (создание средств массового уничтожения, конструирование новых биологических структур с трудно предсказуемыми последствиями их широкого применения для эволюции человеческого вида и т. д.). Однако сегодня ясно одно: до сих пор наука приносила и продолжает приносить в целом огромную пользу развитию человечества. Позиции как сциентистов, видящих в науке только плюсы, так и антисциентистов, усматривающих в ней больше минусов, чем плюсов, представляются одинаково несостоятельными и бесперспективными.

Основы философии науки

Под ред. проф. С.А. Лебедева: Учебное пособие для вузов. — М.: Академический Проект, 2020.— 544 с.— («Gaudeamus»).

ISBN 978-5-8291-3320-7

Основы философии науки – Содержание

Предисловие

Тема 1. Взаимосвязь философии и науки. Предмет философии науки

Тема 2. Понятие науки

Тема 3. Структура и развитие научного знания

Тема 4. Методы научного исследования

Тема 5. Современная научная картина мира

Тема 6. Наука как социальный институт

Тема 7. Этика науки

Тема 8. Наука - основа инновационной системы современного общества

Тема 9. Будущее науки: интеграция естествознания и гуманитарных исследований

Приложение

Примерные темы докладов и рефератов