В данном учебном пособии дано изложение основных тем новой дисциплины кандидатского минимума по истории и философии науки: генезис науки и основные исторические этапы ее развития, понятие науки, структура и динамика научного знания, развитие научной картины мира. Эти темы входят в федеральную программу данного кандидатского минимума.

В последние годы в издательстве «Академический Проект» вышла серия наших учебников по философии науки. Это: «Философия науки. Общий курс». М., 2006; «Философия естественных наук». М., 2006; «Философия социальных и гуманитарных наук». М., 2006; «Философия математики и технических наук». М., 2006; С.А. Лебедев «Философия науки: словарь основных терминов». М., 2006. Они явятся хорошим дополнением к данному учебному пособию, раскрывая более подробно содержание курса по истории и философии науки.

Лебедев - Введение в историю и философию науки - Учебное пособие для вузов

Изд. 2-е, испр. и доп. — М. : Академический Проект, 2020. — 384 с. — (Gaudeamus).

ISBN 978-5-8291-3321-4

Лебедев - Введение в историю и философию науки - Учебное пособие для вузов - Содержание

Предисловие

Тема 1. Генезис и основные исторические этапы развития науки

Тема 2. Взаимосвязь философии и науки. Предмет философии науки

Тема 3. Понятие науки

Тема 4. Структура и развитие научного знания

Тема 5. Методы научного исследования

Тема 6. Научная картина мира в ее развитии

Приложение. Примерные темы докладов и рефератов