Несколько лет тому назад ко мне обратились с предложением восполнить и как бы освежить в отдельных местах курс «Пастырского богословия», читаемый ныне в духовных школах. Как я понял, это было сделано из пастырского попечения обо мне самом, ибо хорошо было известно, какими недугами я страдаю. Поэтому все, что мне удалось почерпнуть из книг по данному предмету, из собственного двадцатилетнего пастырского опыта (более отрицательного, чем положительного), а также из того, что благоволил Господь дать увидеть и понять моему по- темненному уму, послужит назиданием прежде всего мне самому. Но если и кто-то еще почерпнет из написанного мною хоть какую-нибудь пользу, да будет это во славу Божию, благодать Которого врачует и восполняет даже такие немощи и оскудение, как мои!

Академические, или «школьные» курсы «Пастырского богословия» как старинные, так и относительно современные, страдают рядом слишком серьезных недостатков, так что иногда ставится под сомнение правомерность самого существования этой дисциплины как науки, как особой области православного богословия. Если сказать кратко, то, во-первых, в «Пастырском богословии» богословия в собственном смысле почти и нет или чрезвычайно мало. Во-вторых, здесь очень мало учтены условия современной жизни, в которой приходится проходить служение нынешнему пастырю Русской Православной Церкви.

В первой, сугубо богословской части, слушателям предлагается достаточно обширный набор свидетельств Священного Писания Ветхого и Нового Заветов о пастырстве как Богоустановленном учреждении, о его высоте, достоинстве, особенностях, целях и т.д. Однако в этом, бесспорно, ценнейшем и основополагающем материале не выделено до сих пор чего-то самого существенного, этот материал не осмыслен должным образом, так что наше «Пастырское богословие» остается в значительной мере безответным перед лицом протестантизма, отрицающего священство как таинство, его сакральную сторону, и пользующегося при этом теми же самыми текстами Священного Писания...

У нас в «Пастырском богословии» немало внимания уделено также учению святых Отцов о священстве, но и этот материал богословски обработан настолько недостаточно, что даже определение предмета данной науки нельзя считать окончательно выясненным и сформулированным.

Протоиерей Лев Лебедев – Заметки по пастырскому богословию

Сан-Франциско: Русский пастырь, 1999. – 164 с.

Протоиерей Лев Лебедев – Заметки по пастырскому богословию – Содержание

Предисловие

Часть 1-я Чисто теоретическая

Вступление

О предмете науки «Пастырского богословия»

Что такое таинство?

Что есть таинство Священства?

«Христологический» и «пневматологический» аспекты священства

Священство как Божие избрание

О природе Церкви и ее иерархии

Священство как сообразность Христу

О уподоблении Христу в таинстве Священства

Часть 2-я Богословское обоснование жизни и служения пастыря

Канонические условия священства

Пастырское самосознание

Личная жизнь

Богослужение

Общий взгляд на современные церковные проблемы

Учительная деятельность пастыря

Экклезиологическое сознание пастыря

Заключение

Литература и примечания

Приложение

Открытое письмо мірянину