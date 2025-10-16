Истоки масонства теряются в тумане древности. В прошлом веке многие считали, что историю его появления можно проследить не далее средневековых гильдий оперативных каменщиков, хотя некоторые, в свою очередь, считали эти гильдии последователями римских коллегий. Возможно, еще и существуют люди, довольствующиеся этим знанием, но все исследователи Древних Мистерий, одновременно являющиеся Масонами, знают, что именно от них мы ведем свою истинную философскую родословную; ибо в наших церемониях и учениях присутствует многое из того, что могло бы не иметь никакого значения для простого оперативного каменщика, но когда оно рассматривается в свете знаний, полученных в Мистериях, оно наполняется смыслом. Многие пишущие на тему Масонства называют различный возраст нашего Ремесла, некоторые приписывают его основание царю Соломону, а как минимум один из них дерзко заявляет, что мудрость Ремесла - это все, что осталось от божественного знания, которым обладал Адам до своего падения. Однако существует множество не столь мифических свидетельств и я могу добавить фрагмент личного опыта довольно необычного рода. Посвятив несколько лет исследованиям и еще много лет практике, я смог развить определенные психические способности, упомянутые в предисловии, которые, среди прочего, позволяют мне помнить предыдущие воплощения, через которые я когда-то прошел. Идея предыдущих воплощений может быть новой для некоторых из моих читателей*. Я не предлагаю сейчас приводить аргументы в пользу этой идеи, хотя их достаточно много, а просто констатирую, что как для меня, так и для многих других людей это факт из личного опыта. Одна из моих прошлых жизней, о которой мы здесь упомянем, была прожита примерно за четыре тысячи лет до Рождества Христова в стране, которую сегодня мы называем Египтом.

Когда я был посвящен в масонство в моей нынешней жизни, то при первом взгляде на Ложу внутри меня родилось великое и радостное изумление, поскольку я обнаружил, что прекрасно знаком со всем ее устройством и что оно идентично тому, которое я узнал шесть тысяч лет назад через Египетские Мистерии. Я вполне отдаю себе отчет в том, что это утверждение может показаться удивительным. Я могу лишь сказать, что оно совершенно соответствует действительности. Ошибка невозможна: простым совпадением такого не объяснишь. Три главных офицера располагаются в Ложе особым образом; символы значительны и характерны, а их сочетание своеобразно; и все же все они пришли из Древнего Египта и я хорошо знал их там. Почти все церемонии остались неизменными; есть лишь несколько отличий в незначительных моментах. Исполнение ш...ов, СТ...0В - все это имеет символическое значение, которое я отчетливо помню.

Чарльз У. Ледбитер — Сокровенная жизнь в масонстве

М.: Эдитус, 2023. - 320 с.

ISBN 978-5-00217-107-1

Чарльз У. Ледбитер — Сокровенная жизнь в масонстве - Содержание