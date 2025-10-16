Ледбитер - Сокровенная жизнь в масонстве
Истоки масонства теряются в тумане древности. В прошлом веке многие считали, что историю его появления можно проследить не далее средневековых гильдий оперативных каменщиков, хотя некоторые, в свою очередь, считали эти гильдии последователями римских коллегий. Возможно, еще и существуют люди, довольствующиеся этим знанием, но все исследователи Древних Мистерий, одновременно являющиеся Масонами, знают, что именно от них мы ведем свою истинную философскую родословную; ибо в наших церемониях и учениях присутствует многое из того, что могло бы не иметь никакого значения для простого оперативного каменщика, но когда оно рассматривается в свете знаний, полученных в Мистериях, оно наполняется смыслом. Многие пишущие на тему Масонства называют различный возраст нашего Ремесла, некоторые приписывают его основание царю Соломону, а как минимум один из них дерзко заявляет, что мудрость Ремесла - это все, что осталось от божественного знания, которым обладал Адам до своего падения. Однако существует множество не столь мифических свидетельств и я могу добавить фрагмент личного опыта довольно необычного рода. Посвятив несколько лет исследованиям и еще много лет практике, я смог развить определенные психические способности, упомянутые в предисловии, которые, среди прочего, позволяют мне помнить предыдущие воплощения, через которые я когда-то прошел. Идея предыдущих воплощений может быть новой для некоторых из моих читателей*. Я не предлагаю сейчас приводить аргументы в пользу этой идеи, хотя их достаточно много, а просто констатирую, что как для меня, так и для многих других людей это факт из личного опыта. Одна из моих прошлых жизней, о которой мы здесь упомянем, была прожита примерно за четыре тысячи лет до Рождества Христова в стране, которую сегодня мы называем Египтом.
Когда я был посвящен в масонство в моей нынешней жизни, то при первом взгляде на Ложу внутри меня родилось великое и радостное изумление, поскольку я обнаружил, что прекрасно знаком со всем ее устройством и что оно идентично тому, которое я узнал шесть тысяч лет назад через Египетские Мистерии. Я вполне отдаю себе отчет в том, что это утверждение может показаться удивительным. Я могу лишь сказать, что оно совершенно соответствует действительности. Ошибка невозможна: простым совпадением такого не объяснишь. Три главных офицера располагаются в Ложе особым образом; символы значительны и характерны, а их сочетание своеобразно; и все же все они пришли из Древнего Египта и я хорошо знал их там. Почти все церемонии остались неизменными; есть лишь несколько отличий в незначительных моментах. Исполнение ш...ов, СТ...0В - все это имеет символическое значение, которое я отчетливо помню.
Чарльз У. Ледбитер — Сокровенная жизнь в масонстве
М.: Эдитус, 2023. - 320 с.
ISBN 978-5-00217-107-1
Чарльз У. Ледбитер — Сокровенная жизнь в масонстве - Содержание
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
ПРЕДИСЛОВИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Глава I. Вступление
Глава II. Ложа
Глава III. Убранство Ложи
Глава IV. Предварительные церемонии
Глава V. Открытие Ложи
Глава VI. Посвящение
Глава VII. Вторая степень
Глава VIII. Третья степень
Глава IX. Высшие степени
Глава X. Два замечательных ритуала
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