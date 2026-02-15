Лэдярд - Руководство по пониманию Слова Божия

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Educational

В этом учебном пособии Глисон Лэдярд предлагает систематический метод изучения Библии, доступный как для начинающих, так и для зрелых христиан. Автор исходит из принципа, что Писание является самодостаточным и способно объяснять само себя, если читатель использует правильные инструменты наблюдения и толкования. Книга обучает базовым навыкам герменевтики: как учитывать исторический контекст, анализировать жанр текста и находить взаимосвязи между Ветхим и Новым Заветами. Лэдярд призывает читателя переходить от пассивного чтения к активному исследованию, где каждый стих рассматривается через призму Божьего плана спасения.

Особое внимание в руководстве уделяется практическому применению полученных знаний. Автор настаивает на том, что понимание Слова Божьего не должно ограничиваться накоплением информации, а обязано вести к изменению характера и образа жизни. Книга снабжена наглядными схемами, таблицами и упражнениями, которые помогают структурировать изученный материал и вырабатывать дисциплину ежедневного размышления. Лэдярд показывает, как Библия становится живым ориентиром в решении современных этических и духовных вопросов, если подходить к её изучению со смирением и молитвенной зависимостью от Духа Святого.

Глисон Х. Лэдярд – Руководство по пониманию Слова Божия

Издание христианского общества «БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ» (Санкт-Петербург) по заказу CHRISTIAN LITERATURE INTERNATIONAL (Canby, Oregon), 1993. – 194 с.

Глисон Х. Лэдярд – Руководство по пониманию Слова Божия - Содержание

  • 1. Чему Слово Божие учит о Боге

  • 2. Чему Слово Божие учит о себе

  • 3. Чему Слово Божие учит о Христе

  • 4. Чему Слово Божие учит о Духе Святом

  • 5. Чему Слово Божие учит о Ангелах и бесах

  • 6. Чему Слово Божие учит о человеке

  • 7. Чему Слово Божие учит о грехе

  • 8. Чему Слово Божие учит о Церкви

  • 9. Чему Слово Божие учит о Последних Событиях

Added 15.02.2026
Author AlexDigger
zalservik 1 month ago
Благодарю.

