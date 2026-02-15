В этом учебном пособии Глисон Лэдярд предлагает систематический метод изучения Библии, доступный как для начинающих, так и для зрелых христиан. Автор исходит из принципа, что Писание является самодостаточным и способно объяснять само себя, если читатель использует правильные инструменты наблюдения и толкования. Книга обучает базовым навыкам герменевтики: как учитывать исторический контекст, анализировать жанр текста и находить взаимосвязи между Ветхим и Новым Заветами. Лэдярд призывает читателя переходить от пассивного чтения к активному исследованию, где каждый стих рассматривается через призму Божьего плана спасения.

Особое внимание в руководстве уделяется практическому применению полученных знаний. Автор настаивает на том, что понимание Слова Божьего не должно ограничиваться накоплением информации, а обязано вести к изменению характера и образа жизни. Книга снабжена наглядными схемами, таблицами и упражнениями, которые помогают структурировать изученный материал и вырабатывать дисциплину ежедневного размышления. Лэдярд показывает, как Библия становится живым ориентиром в решении современных этических и духовных вопросов, если подходить к её изучению со смирением и молитвенной зависимостью от Духа Святого.

Глисон Х. Лэдярд – Руководство по пониманию Слова Божия

Издание христианского общества «БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ» (Санкт-Петербург) по заказу CHRISTIAN LITERATURE INTERNATIONAL (Canby, Oregon), 1993. – 194 с.

Глисон Х. Лэдярд – Руководство по пониманию Слова Божия - Содержание