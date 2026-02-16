Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

ЛеФевер - Методы творческого обучения

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, History, Educational, Reference, Religious Studies Atheism

Книга Марлин ЛеФевер «Методы творческого обучения» является признанным классическим трудом в области педагогики, который бросает вызов традиционному лекционному подходу. Автор утверждает, что обучение наиболее эффективно тогда, когда оно вовлекает все органы чувств и опирается на индивидуальные особенности восприятия каждого ученика. В основе книги лежит идея о том, что творчество — это не врожденный дар немногих, а естественный инструмент познания, который учитель может и должен активировать в классе для глубокого усвоения материала.

Центральное место в работе занимает адаптация теории стилей обучения Дэвида Колба к контексту религиозного и общего образования. ЛеФевер выделяет четыре типа учеников: «воображалы», «аналитики», «практики» и «динамики». Она предлагает конкретные творческие методы для каждого типа — от ролевых игр и художественных проектов до дискуссий и практических экспериментов. Автор убеждена, что если учитель использует только один метод (например, только рассказ), он неизбежно теряет внимание трех четвертей своей аудитории.

Практическая ценность книги заключается в огромном количестве описанных техник: использование драмы, музыки, творческого письма, визуальных искусств и медиа-технологий. ЛеФевер дает пошаговые инструкции, как превратить сухой библейский текст или сложную теорию в живой опыт, который ученик не просто запомнит, но прочувствует и применит в жизни. Это руководство помогает педагогам выйти за рамки привычных шаблонов и сделать процесс обучения радостным, интерактивным и по-настоящему преображающим.

Марлин Д. ЛеФевер – Методы творческого обучения

Перевод с англ. - Одесса: Богомыслие, 2006. - 346 с.

ISBN 966-8434-34-X

Марлин Д. ЛеФевер – Методы творческого обучения – Содержание

Введение

  • Глава 1. Дерзайте творить

  • Глава 2. Творческий процесс

  • Глава 3. Творческая личность

  • Глава 4. Подмостки в классной комнате

  • Глава 5. Ролевая игра: «самодельная» пьеса

  • Глава 6. Пантомима -чудо в жестах

  • Глава 7. Игры-симуляции

  • Глава 8. Никогда не поздно сказать: "Расскажи мне историю"

  • Глава 9. Дискуссия как необходимый элемент обучения

  • Глава 10. Разбор ситуации: звенящая реальность в тишине класса

  • Глава 11. Письменное творчество: как помочь студентам удержать свои мысли

  • Глава 12. Радостные звуки

  • Глава 13. Искусство: какие краски есть у Бога?

  • Глава 14. Обучение без границ

Views 91
Rating
Added 16.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

