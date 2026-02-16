Книга Марлин ЛеФевер «Методы творческого обучения» является признанным классическим трудом в области педагогики, который бросает вызов традиционному лекционному подходу. Автор утверждает, что обучение наиболее эффективно тогда, когда оно вовлекает все органы чувств и опирается на индивидуальные особенности восприятия каждого ученика. В основе книги лежит идея о том, что творчество — это не врожденный дар немногих, а естественный инструмент познания, который учитель может и должен активировать в классе для глубокого усвоения материала.
Центральное место в работе занимает адаптация теории стилей обучения Дэвида Колба к контексту религиозного и общего образования. ЛеФевер выделяет четыре типа учеников: «воображалы», «аналитики», «практики» и «динамики». Она предлагает конкретные творческие методы для каждого типа — от ролевых игр и художественных проектов до дискуссий и практических экспериментов. Автор убеждена, что если учитель использует только один метод (например, только рассказ), он неизбежно теряет внимание трех четвертей своей аудитории.
Практическая ценность книги заключается в огромном количестве описанных техник: использование драмы, музыки, творческого письма, визуальных искусств и медиа-технологий. ЛеФевер дает пошаговые инструкции, как превратить сухой библейский текст или сложную теорию в живой опыт, который ученик не просто запомнит, но прочувствует и применит в жизни. Это руководство помогает педагогам выйти за рамки привычных шаблонов и сделать процесс обучения радостным, интерактивным и по-настоящему преображающим.
Марлин Д. ЛеФевер – Методы творческого обучения
Перевод с англ. - Одесса: Богомыслие, 2006. - 346 с.
ISBN 966-8434-34-X
Марлин Д. ЛеФевер – Методы творческого обучения – Содержание
Введение
Глава 1. Дерзайте творить
Глава 2. Творческий процесс
Глава 3. Творческая личность
Глава 4. Подмостки в классной комнате
Глава 5. Ролевая игра: «самодельная» пьеса
Глава 6. Пантомима -чудо в жестах
Глава 7. Игры-симуляции
Глава 8. Никогда не поздно сказать: "Расскажи мне историю"
Глава 9. Дискуссия как необходимый элемент обучения
Глава 10. Разбор ситуации: звенящая реальность в тишине класса
Глава 11. Письменное творчество: как помочь студентам удержать свои мысли
Глава 12. Радостные звуки
Глава 13. Искусство: какие краски есть у Бога?
Глава 14. Обучение без границ
No comments yet. Be the first!