Лефевр - Они предали Его

Лефевр - Они предали Его
Category Theology, Religious Studies

Архиепископ Марсель Лефевр - Они предали Его. От либерализма к отступничеству

СПб : Издательство «Владимир Даль», 2007. - 354 с.

ISBN 2-903122-30-Х

Архиепископ Марсель Лефевр - Они предали Его. От либерализма к отступничеству - Содержание

А. Шаргунов - Архиепископ Марсель Лефевр. Вступительная статья

Вступление

Введение

Часть I. ЛИБЕРАЛИЗМ, ЕГО ПРИНЦИПЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ

  • Глава I. Истоки либерализма

  • Глава II. Естественный порядок и либерализм

  • Глава III. Господь Наш Иисус Христос и либерализм

  • Глава IV. Сковывает ли закон свободу?

  • Глава V. Благотворное принуждение

  • Глава VI. Необходимое неравенство

  • Глава VII. Иисус Христос — царь республик?

  • Глава VIII. Либерализм, или Общество без Бога

  • Глава IX. Свобода совести и вероисповеданий

  • Глава X. Религиозная свобода в осуждении Пап

  • Глава XI. Свобода прессы

  • Глава XII. Свобода обучения

  • Глава XIII. Существует ли публичное право Церкви?

  • Глава XIV. Как случилось, что они предали Иисуса Христа?

Часть II. ЛИБЕРАЛЬНЫЙ КАТОЛИЦИЗМ

  • Глава XV. Великая измена

  • Глава XVI. Католическо-либеральное мировоззрение

  • Глава XVII. Папы и либеральный католицизм

  • Глава XVIII. Миф об исключительности свободы. От Ламенне до Санье

  • Глава XIX. Мираж плюрализма. От Жака Маритена к Иву Конгару

  • Глава XX. Смысл истории

Часть III. ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ЗАГОВОР САТАНЫ ПРОТИВ ЦЕРКВИ И ПАПСТВА

  • Глава XXI. Заговор «Верховной венты» карбонариев

  • Глава XXII. Папы раскрывают заговор сектантов

  • Глава XXIII. Церковный переворот, осуществленный Собором

Часть IV. РЕВОЛЮЦИЯ В ТИАРЕ И СУТАНЕ

  • Глава XXIV. Смута II Ватиканского Собора

  • Глава XXV. Дух Собора

  • Глава XXVI. Поиск и диалог. Конец миссионерского духа

  • Глава XXVII. II Ватиканский Собор в свете традиции

  • Глава XXVIII. Религиозная свобода II Ватиканского Собора

  • Глава XXIX. Пацифистский Собор

  • Глава XXX. II Ватиканский Собор — триумф «католического» либерализма

  • Глава XXXI. Павел VI, либеральный Папа

  • Глава XXXII. Самоубийственный либерализм: постсоборные реформы

  • Глава XXXIII. Средство против либерализма: «Восстановить всё во Христе»

  • Глава XXXIV. Возведем заново вселенский град

Приложение. Проект Конституции о Церкви, предложенный Теологической комиссией во главе с кардиналом А. Оттавиани

Литература

Added 24.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

zalservik 6 days ago
Благодарю.

