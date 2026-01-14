Эта книга — уникальная возможность прикоснуться к духовной сокровищнице одного из древнейших народов мира. В сборник вошли предания из Талмуда и Мидрашей — тех священных текстов, что веками формировали этический кодекс и мировоззрение иудеев. Если Тора — это Закон, то легенды, собранные здесь (так называемая Агада), — это Душа народа, живая и поэтичная.

Вы узнаете, о чем спорили великие мудрецы, как трактовались библейские сюжеты за пределами канонического текста и какие притчи воспитывали стойкость и милосердие в самые темные времена. Особую ценность изданию придают более 200 иллюстраций Джеймса Тиссо. Этот знаменитый художник XIX века совершил несколько путешествий на Святую Землю, чтобы с документальной точностью воссоздать быт, костюмы и пейзажи библейской эпохи. Его работы превращают чтение в настоящее путешествие во времени. Книга станет прекрасным подарком для тех, кто ищет истоки общечеловеческой морали и интересуется историей религии.

Легенды и мифы еврейского народа

Свыше 200 иллюстраций Джеймса Тиссо к собранию сказаний и притч из Талмуда и более поздних Мидрашей

Санкт-Петербург: СЗКЭО, 2020. — 552 с., ил. – (Библиотека мировой литературы.)

ISBN 978-5-9603-0540-2 (7БЦ)

ISBN 978-5-9603-0541-9 (кожаный переплет)

Легенды и мифы еврейского народа - Содержание

Свыше 200 иллюстраций Джеймса Тиссо к собранию сказаний и притч из Талмуда и более поздних Мидрашей

Предисловие

Введение

Несколько слов о Талмуде и Мидраше

О притче

Часть I. Сотворение мира и первые поколения

Праотцы - Рабство и Исход - В пустыне - Судьи. Цари. Пророки - Разрушение Первого храма - От Первого до Второго храма - Эпоха Второго Храма - Разрушение Второго храма

Часть II