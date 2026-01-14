Легенды и мифы еврейского народа
Эта книга — уникальная возможность прикоснуться к духовной сокровищнице одного из древнейших народов мира. В сборник вошли предания из Талмуда и Мидрашей — тех священных текстов, что веками формировали этический кодекс и мировоззрение иудеев. Если Тора — это Закон, то легенды, собранные здесь (так называемая Агада), — это Душа народа, живая и поэтичная.
Вы узнаете, о чем спорили великие мудрецы, как трактовались библейские сюжеты за пределами канонического текста и какие притчи воспитывали стойкость и милосердие в самые темные времена. Особую ценность изданию придают более 200 иллюстраций Джеймса Тиссо. Этот знаменитый художник XIX века совершил несколько путешествий на Святую Землю, чтобы с документальной точностью воссоздать быт, костюмы и пейзажи библейской эпохи. Его работы превращают чтение в настоящее путешествие во времени. Книга станет прекрасным подарком для тех, кто ищет истоки общечеловеческой морали и интересуется историей религии.
Легенды и мифы еврейского народа
Свыше 200 иллюстраций Джеймса Тиссо к собранию сказаний и притч из Талмуда и более поздних Мидрашей
Санкт-Петербург: СЗКЭО, 2020. — 552 с., ил. – (Библиотека мировой литературы.)
ISBN 978-5-9603-0540-2 (7БЦ)
ISBN 978-5-9603-0541-9 (кожаный переплет)
Легенды и мифы еврейского народа - Содержание
Свыше 200 иллюстраций Джеймса Тиссо к собранию сказаний и притч из Талмуда и более поздних Мидрашей
Предисловие
Введение
Несколько слов о Талмуде и Мидраше
О притче
Часть I. Сотворение мира и первые поколения
Праотцы - Рабство и Исход - В пустыне - Судьи. Цари. Пророки - Разрушение Первого храма - От Первого до Второго храма - Эпоха Второго Храма - Разрушение Второго храма
Часть II
Раби Симеон бен-Шетах - Хони Гамеагель и его потомки - Гиллель-старший - Школа Шаммая и школа Гиллеля - Ионатан бен-Узиэль - Р. Акавия бен-Магалалэл - Рабан Иоханан бен-Заккай - Р. Ханин бен-Доса - Рабан Гамлиель II, Ямнийский - Р. Элиезер (Великий) бен-Гиркан - Р. Иошуа бен-Ханания - Нахум иш‑Гамзо - Р. Тарфон - Р. Акиба Бен-Иосиф - Десять великомучеников - Р. Меир (Негораи) - Р. Симеон бен-Иохай и сын его Элазар - Р. Пинхас бен-Яир - Р. Иуда‑Наси (Раби, Рабену Га‑Кадош) - Р. Хия - Р. Иоханан и р. Симеон бен-Лакиш (Реш‑Лакиш) - Рав (рав Аба) - Самуил (Ярхинай) - Рав Гуна - Рав Шешет - Раба бар-Нахмани - Р. Иосе из Юкрата - Прежние и нынешние - В честь учителя – Сапданы
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