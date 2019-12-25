Данный труд — это попытка автора внести свой вклад в общее дело по созданию целостной концепции православной психотерапии, мировоззренчески основанной на вероучении Православной Церкви и святоотеческом учении о личности человека. Основная мысль автора заключается в том, что православная психотерапия как духовно ориентированная врачует всего человека (Ин. 7:23), а не отдельные проявления его болезни.

Марина Легостаева - Очерки православной психотерапии - На пути в землю Обетованную

М.: Издательство Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2018.— 320 с.

ISBN 978-5-7789-0306-7

Марина Легостаева - Очерки православной психотерапии - Содержание

Предисловие

От автора

ГЛАВА 1 Необходимость возникновения духовно ориентированной психотерапии, основанной на православных традициях

ГЛАВА 2 Психотерапия как путь к обретению смысла жизни

ГЛАВА 3 На пути в землю Обетованную

ГЛАВА 4 Выстраивание психотерапевтического процесса на основе христианского представления о человеке. Основные положения

ГЛАВА 5 Случаи из практики православной психотерапии

ГЛАВА 6 Возможности православной психотерапии с использованием аскетического подхода борьбы с гордыней

ГЛАВА 7 Возможности православной психотерапии в борьбе со страстью блуда

ГЛАВА 8 Выстраивание христианского мировоззрения как одна из составляющих психотерапевтического процесса

Заключение

Марина Легостаева Очерки православной психотерапии Предисловие

Грех в согласии со святоотеческим учением у автора — это болезнь души и подлинная причина невротических расстройств человеческой личности. Помогая клиенту осознать это, психолог открывает для него возможность покаяния, а значит, и исцеления его духовно-нравственной природы.

Через свою практику автор показывает, что исцеляющее воздействие православного психолога должно быть движимо чувством милосердия и сострадания; а взаимоотношения между психологом и клиентом должны стать диалогом Любви и привести к духовно-эмоциональному и нравственному созвучию, единомыслию. В этом случае согласно автору врачевание настолько успешно, насколько способно зажечь душу пациента любовью к добру и истине, обратиться к праведной жизни и возблагодарить Бога за болезнь, которая движет клиента по пути духовно-нравственного возрастания.