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Легостаева - Очерки православной психотерапии

Марина Легостаева Очерки православной психотерапии. На пути в землю Обетованную
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Данный труд — это попытка автора внести свой вклад в общее дело по созданию целостной концепции православной психотерапии, мировоззренчески основанной на вероучении Православной Церкви и святоотеческом учении о личности человека. Основная мысль автора заключается в том, что православная психотерапия как духовно ориентированная врачует всего человека (Ин. 7:23), а не отдельные проявления его болезни.

Марина Легостаева - Очерки православной психотерапии - На пути в землю Обетованную

М.: Издательство Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2018.— 320 с.
ISBN 978-5-7789-0306-7

Марина Легостаева - Очерки православной психотерапии - Содержание

  • Предисловие
  • От автора
  • ГЛАВА 1 Необходимость возникновения духовно ориентированной психотерапии, основанной на православных традициях
  • ГЛАВА 2 Психотерапия как путь к обретению смысла жизни
  • ГЛАВА 3 На пути в землю Обетованную
  • ГЛАВА 4 Выстраивание психотерапевтического процесса на основе христианского представления о человеке. Основные положения
  • ГЛАВА 5 Случаи из практики православной психотерапии
  • ГЛАВА 6 Возможности православной психотерапии с использованием аскетического подхода борьбы с гордыней
  • ГЛАВА 7 Возможности православной психотерапии в борьбе со страстью блуда
  • ГЛАВА 8 Выстраивание христианского мировоззрения как одна из составляющих психотерапевтического процесса
  • Заключение

Марина Легостаева Очерки православной психотерапии Предисловие

Грех в согласии со святоотеческим учением у автора — это болезнь души и подлинная причина невротических расстройств человеческой личности. Помогая клиенту осознать это, психолог открывает для него возможность покаяния, а значит, и исцеления его духовно-нравственной природы.
Через свою практику автор показывает, что исцеляющее воздействие православного психолога должно быть движимо чувством милосердия и сострадания; а взаимоотношения между психологом и клиентом должны стать диалогом Любви и привести к духовно-эмоциональному и нравственному созвучию, единомыслию. В этом случае согласно автору врачевание настолько успешно, насколько способно зажечь душу пациента любовью к добру и истине, обратиться к праведной жизни и возблагодарить Бога за болезнь, которая движет клиента по пути духовно-нравственного возрастания.
Views 515
Rating 5.0 / 5
Added 25.12.2019
Author brat Illya
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

B
brat Alexandr 6 years ago

Книга очень сомнительного содержания...  Автор пишет о всем и не о чем. Берут сомнения, что автор книги практикующий психолог.

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