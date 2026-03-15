Лехман - Израиль. Полная история страны

Книга Гершеля Лехмана «Израиль. Полная история страны» представляет собой масштабное историческое полотно, охватывающее путь еврейского народа от древнейших библейских времен до современности. Автор ставит задачу реконструировать сложную и многогранную летопись государства, объединяя в одном повествовании археологические данные, религиозные тексты, политические интриги и военные конфликты. Основная идея произведения заключается в том, что история Израиля — это уникальный пример выживания и возрождения национальной идентичности, где неразрывно переплетены духовное призвание и суровая геополитическая реальность.

Содержательная часть книги структурирована хронологически, начиная с эпохи патриархов и формирования колен Израилевых, через периоды Первого и Второго Храмов к долгому периоду рассеяния. Лехман уделяет значительное внимание возникновению современного сионистского движения, подробно описывая дипломатические усилия и драматические события, приведшие к провозглашению независимости в 1948 году. Автор не обходит стороной и болезненные темы: арабо-израильские войны, внутренние социальные противоречия между различными группами населения и непрекращающийся поиск путей к мирному сосуществованию в регионе. Особое внимание в работе уделено тому, как маленькая страна с ограниченными ресурсами сумела стать мировым технологическим и культурным центром.

Текст написан в строгом, но увлекательном научно-популярном стиле, что делает его доступным как для специалистов, так и для широкого круга читателей. Гершель Лехман стремится к объективности, представляя различные точки зрения на ключевые исторические споры, и при этом сохраняет глубокое уважение к предмету своего исследования. Работа служит отличным пособием для тех, кто хочет понять корни современных ближневосточных процессов и осознать историческую логику существования Государства Израиль. Это чтение помогает увидеть за заголовками новостей глубокие исторические пласты и вековую преемственность поколений.

М.: Издательство АСТ, 2023. — 336 с. — (История на пальцах).

ISBN 978-5-17-151574-4

Гершель Лехман - Израиль. Полная история страны – Содержание

Ключевые даты истории Израиля

Топ-25. Самые знаменитые персонажи израильской истории

Предыстория

Глава первая. ИДЕЯ ТЕОДОРА ГЕРЦЛЯ И ДЕНЬГИ ЭДМОНА ДЕ РОТШИЛЬДА

Двенадцать вопросов Наполеона

Черта оседлости и «правила о евреях»

«Ховевей Цион»

Эдмон де Ротшильд и Теодор Герцль

Всемирный сионистский конгресс 1897 года

Начало репатриации и первые проблемы

Большие дела не делаются сразу

«Невозможно представить себе ничего более печального, чем настроение колонистов…»

Глава вторая. ИЗ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ ПОД БРИТАНСКИЙ МАНДАТ

Первая алия

«Ха-Шомер»

Палестинское еврейское бюро

«Ракушечная лотерея»

Квуца

Возрождение иврита

Вторая алия

Еврейский легион

Декларация Бальфура

Первое еврейско-арабское соглашение

Послевоенные проблемы

Глава третья. ПАЛЕСТИНА МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ

Белая книга 1922 года

Ревизионистский сионизм

Гистадрут

Четвертая алия

Еврейское агентство для Палестины

Восстание Западной стены и Белая книга Пассфилда

Пятая алия

Новое арабское восстание

Белые книги 1937 и 1939 годов

Глава четвертая. «МЫ БУДЕМ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ БРИТАНИИ В ВОЙНЕ ТАК, КАК БУДТО НЕТ БЕЛОЙ КНИГИ, И БОРОТЬСЯ ПРОТИВ БЕЛОЙ КНИГИ, КАК БУДТО НЕТ ВОЙНЫ»

Начало Второй мировой войны

Пальмах

Проблема беженцев

Еврейская бригада

Билтморская программа

Организация Лехи

Сложности с репатриацией европейских евреев

Судьбоносная резолюция Генеральной ассамблеи ООН

«Палестина будет охвачена огнем и кровью…»

Глава пятая. РОЖДЕНИЕ ИЗРАИЛЯ

Провозглашение государства Израиль

Арабская интервенция

Война продолжается

Соглашения о перемирии вместо мирных договоров

Глава шестая. СОТВОРЕНИЕ ЧУДА

Временное правительство

Почему у Израиля нет конституции?

Президент

Членство в ООН

Закон о гражданстве

Взаимоотношения с арабским населением складываются непросто

Закон о возвращении и новые репатрианты

Маабарот

Экономические проблемы

Суд над Эйхманом

Глава седьмая. НЮАНСЫ МЕЖВОЕННОГО ПЕРИОДА

Блокада, бойкот и дипломатические проблемы

Неспокойное перемирие

Глава восьмая. ВТОРАЯ АРАБО-ИЗРАИЛЬСКАЯ ВОЙНА

Гамаль Абдель Насер — новый лидер арабов

Соглашение с Францией и Великобританией

Операция «Кадеш»

Глава девятая. УСПЕХИ ИЗРАИЛЬСКОЙ ДИПЛОМАТИИ

Прорыв международной изоляции

Отношения с развивающимися странами

Отношения с Южно-Африканской Республикой

Главная проблема остается нерешенной

Глава десятая. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА

Пакт о совместной обороне между Египтом и Сирией

Война, оказавшаяся шестидневной

Итоги Шестидневной войны

Глава одиннадцатая. ВОЙНА НА ИСТОЩЕНИЕ И ВОЙНА СУДНОГО ДНЯ

Реваншистские настроения Насера

Война на истощение

Война Судного дня

Нефтяной кризис

Женевская мирная конференция

Глава двенадцатая. КЭМП-ДЭВИДСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ

Изменение позиции Египта

Организация освобождения Палестины –- «единственный законный представитель

палестинского народа». Дорога к миру

Кэмп-Дэвидские соглашения

Глава тринадцатая. МНОГОГРАННАЯ КУЛЬТУРА ИЗРАИЛЯ И КОНЦЕПЦИЯ «ПЛАВИЛЬНОГО КОТЛА»

Организация израильской культуры

Литература

Театр

Кинематограф

Музыка и танец

Изобразительное искусство

Глава четырнадцатая. ОПЕРАЦИЯ «МИР ГАЛИЛЕЕ», ИЛИ ПЕРВАЯ ЛИВАНСКАЯ ВОЙНА

Фатхленд

Операция «Мир Галилее»

Движение «Хезболла»

Глава пятнадцатая. ВРЕМЯ НАДЕЖД