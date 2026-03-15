Лехман - Израиль. Полная история страны

Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Biblical Studies, **Archaeology, History, **Jewish History

Книга Гершеля Лехмана «Израиль. Полная история страны» представляет собой масштабное историческое полотно, охватывающее путь еврейского народа от древнейших библейских времен до современности. Автор ставит задачу реконструировать сложную и многогранную летопись государства, объединяя в одном повествовании археологические данные, религиозные тексты, политические интриги и военные конфликты. Основная идея произведения заключается в том, что история Израиля — это уникальный пример выживания и возрождения национальной идентичности, где неразрывно переплетены духовное призвание и суровая геополитическая реальность.

Содержательная часть книги структурирована хронологически, начиная с эпохи патриархов и формирования колен Израилевых, через периоды Первого и Второго Храмов к долгому периоду рассеяния. Лехман уделяет значительное внимание возникновению современного сионистского движения, подробно описывая дипломатические усилия и драматические события, приведшие к провозглашению независимости в 1948 году. Автор не обходит стороной и болезненные темы: арабо-израильские войны, внутренние социальные противоречия между различными группами населения и непрекращающийся поиск путей к мирному сосуществованию в регионе. Особое внимание в работе уделено тому, как маленькая страна с ограниченными ресурсами сумела стать мировым технологическим и культурным центром.

Текст написан в строгом, но увлекательном научно-популярном стиле, что делает его доступным как для специалистов, так и для широкого круга читателей. Гершель Лехман стремится к объективности, представляя различные точки зрения на ключевые исторические споры, и при этом сохраняет глубокое уважение к предмету своего исследования. Работа служит отличным пособием для тех, кто хочет понять корни современных ближневосточных процессов и осознать историческую логику существования Государства Израиль. Это чтение помогает увидеть за заголовками новостей глубокие исторические пласты и вековую преемственность поколений.

Гершель Лехман - Израиль. Полная история страны

М.: Издательство АСТ, 2023. — 336 с. — (История на пальцах).

ISBN 978-5-17-151574-4

Гершель Лехман - Израиль. Полная история страны – Содержание

Ключевые даты истории Израиля

Топ-25. Самые знаменитые персонажи израильской истории

Предыстория

Глава первая. ИДЕЯ ТЕОДОРА ГЕРЦЛЯ И ДЕНЬГИ ЭДМОНА ДЕ РОТШИЛЬДА

  • Двенадцать вопросов Наполеона

  • Черта оседлости и «правила о евреях»

  • «Ховевей Цион»

  • Эдмон де Ротшильд и Теодор Герцль

  • Всемирный сионистский конгресс 1897 года

  • Начало репатриации и первые проблемы

  • Большие дела не делаются сразу

  • «Невозможно представить себе ничего более печального, чем настроение колонистов…»

Глава вторая. ИЗ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ ПОД БРИТАНСКИЙ МАНДАТ

  • Первая алия

  • «Ха-Шомер»

  • Палестинское еврейское бюро

  • «Ракушечная лотерея»

  • Квуца

  • Возрождение иврита

  • Вторая алия

  • Еврейский легион

  • Декларация Бальфура

  • Первое еврейско-арабское соглашение

  • Послевоенные проблемы

Глава третья. ПАЛЕСТИНА МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ

  • Белая книга 1922 года

  • Ревизионистский сионизм

  • Гистадрут

  • Четвертая алия

  • Еврейское агентство для Палестины

  • Восстание Западной стены и Белая книга Пассфилда

  • Пятая алия

  • Новое арабское восстание

  • Белые книги 1937 и 1939 годов

Глава четвертая. «МЫ БУДЕМ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ БРИТАНИИ В ВОЙНЕ ТАК, КАК БУДТО НЕТ БЕЛОЙ КНИГИ, И БОРОТЬСЯ ПРОТИВ БЕЛОЙ КНИГИ, КАК БУДТО НЕТ ВОЙНЫ»

  • Начало Второй мировой войны

  • Пальмах

  • Проблема беженцев

  • Еврейская бригада

  • Билтморская программа

  • Организация Лехи

  • Сложности с репатриацией европейских евреев

  • Судьбоносная резолюция Генеральной ассамблеи ООН

  • «Палестина будет охвачена огнем и кровью…»

Глава пятая. РОЖДЕНИЕ ИЗРАИЛЯ

  • Провозглашение государства Израиль

  • Арабская интервенция

  • Война продолжается

  • Соглашения о перемирии вместо мирных договоров

Глава шестая. СОТВОРЕНИЕ ЧУДА

  • Временное правительство

  • Почему у Израиля нет конституции?

  • Президент

  • Членство в ООН

  • Закон о гражданстве

  • Взаимоотношения с арабским населением складываются непросто

  • Закон о возвращении и новые репатрианты

  • Маабарот

  • Экономические проблемы

  • Суд над Эйхманом

Глава седьмая. НЮАНСЫ МЕЖВОЕННОГО ПЕРИОДА

  • Блокада, бойкот и дипломатические проблемы

  • Неспокойное перемирие

Глава восьмая. ВТОРАЯ АРАБО-ИЗРАИЛЬСКАЯ ВОЙНА

  • Гамаль Абдель Насер — новый лидер арабов

  • Соглашение с Францией и Великобританией

  • Операция «Кадеш»

Глава девятая. УСПЕХИ ИЗРАИЛЬСКОЙ ДИПЛОМАТИИ

  • Прорыв международной изоляции

  • Отношения с развивающимися странами

  • Отношения с Южно-Африканской Республикой

  • Главная проблема остается нерешенной

Глава десятая. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА

  • Пакт о совместной обороне между Египтом и Сирией

  • Война, оказавшаяся шестидневной

  • Итоги Шестидневной войны

Глава одиннадцатая. ВОЙНА НА ИСТОЩЕНИЕ И ВОЙНА СУДНОГО ДНЯ

  • Реваншистские настроения Насера

  • Война на истощение

  • Война Судного дня

  • Нефтяной кризис

  • Женевская мирная конференция

Глава двенадцатая. КЭМП-ДЭВИДСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ

  • Изменение позиции Египта

  • Организация освобождения Палестины –- «единственный законный представитель

  • палестинского народа». Дорога к миру

  • Кэмп-Дэвидские соглашения

Глава тринадцатая. МНОГОГРАННАЯ КУЛЬТУРА ИЗРАИЛЯ И КОНЦЕПЦИЯ «ПЛАВИЛЬНОГО КОТЛА»

  • Организация израильской культуры

  • Литература

  • Театр

  • Кинематограф

  • Музыка и танец

  • Изобразительное искусство

Глава четырнадцатая. ОПЕРАЦИЯ «МИР ГАЛИЛЕЕ», ИЛИ ПЕРВАЯ ЛИВАНСКАЯ ВОЙНА

  • Фатхленд

  • Операция «Мир Галилее»

  • Движение «Хезболла»

Глава пятнадцатая. ВРЕМЯ НАДЕЖД

  • Первая интифада

  • Исламское движение сопротивления ХАМАС

  • Особенности интифады

  • Провозглашение создания Государства Палестина

  • Декларация принципов о временных мерах по самоуправлению

  • Израильско-Иорданский договор

  • Стены безопасности

  • Осло-2

  • Большая алия

  • Убийство премьер-министра Рабина

  • Проблема поселений

  • Хевронский протокол

  • Кэмп-Дэвидский саммит 2000 года

  • Вторая интифада

  • Одностороннее размежевание

  • Вторая ливанская война

  • «Железный купол»

  • Конфликт между ФАТХ и ХАМАС

  • Израильско-палестинский кризис 2021 года

