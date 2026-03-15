Лехман - Израиль. Полная история страны

Книга Гершеля Лехмана «Израиль. Полная история страны» представляет собой масштабное историческое полотно, охватывающее путь еврейского народа от древнейших библейских времен до современности. Автор ставит задачу реконструировать сложную и многогранную летопись государства, объединяя в одном повествовании археологические данные, религиозные тексты, политические интриги и военные конфликты. Основная идея произведения заключается в том, что история Израиля — это уникальный пример выживания и возрождения национальной идентичности, где неразрывно переплетены духовное призвание и суровая геополитическая реальность.
Содержательная часть книги структурирована хронологически, начиная с эпохи патриархов и формирования колен Израилевых, через периоды Первого и Второго Храмов к долгому периоду рассеяния. Лехман уделяет значительное внимание возникновению современного сионистского движения, подробно описывая дипломатические усилия и драматические события, приведшие к провозглашению независимости в 1948 году. Автор не обходит стороной и болезненные темы: арабо-израильские войны, внутренние социальные противоречия между различными группами населения и непрекращающийся поиск путей к мирному сосуществованию в регионе. Особое внимание в работе уделено тому, как маленькая страна с ограниченными ресурсами сумела стать мировым технологическим и культурным центром.
Текст написан в строгом, но увлекательном научно-популярном стиле, что делает его доступным как для специалистов, так и для широкого круга читателей. Гершель Лехман стремится к объективности, представляя различные точки зрения на ключевые исторические споры, и при этом сохраняет глубокое уважение к предмету своего исследования. Работа служит отличным пособием для тех, кто хочет понять корни современных ближневосточных процессов и осознать историческую логику существования Государства Израиль. Это чтение помогает увидеть за заголовками новостей глубокие исторические пласты и вековую преемственность поколений.
Гершель Лехман - Израиль. Полная история страны
М.: Издательство АСТ, 2023. — 336 с. — (История на пальцах).
ISBN 978-5-17-151574-4
Гершель Лехман - Израиль. Полная история страны – Содержание
Ключевые даты истории Израиля
Топ-25. Самые знаменитые персонажи израильской истории
Предыстория
Глава первая. ИДЕЯ ТЕОДОРА ГЕРЦЛЯ И ДЕНЬГИ ЭДМОНА ДЕ РОТШИЛЬДА
Двенадцать вопросов Наполеона
Черта оседлости и «правила о евреях»
«Ховевей Цион»
Эдмон де Ротшильд и Теодор Герцль
Всемирный сионистский конгресс 1897 года
Начало репатриации и первые проблемы
Большие дела не делаются сразу
«Невозможно представить себе ничего более печального, чем настроение колонистов…»
Глава вторая. ИЗ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ ПОД БРИТАНСКИЙ МАНДАТ
Первая алия
«Ха-Шомер»
Палестинское еврейское бюро
«Ракушечная лотерея»
Квуца
Возрождение иврита
Вторая алия
Еврейский легион
Декларация Бальфура
Первое еврейско-арабское соглашение
Послевоенные проблемы
Глава третья. ПАЛЕСТИНА МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ
Белая книга 1922 года
Ревизионистский сионизм
Гистадрут
Четвертая алия
Еврейское агентство для Палестины
Восстание Западной стены и Белая книга Пассфилда
Пятая алия
Новое арабское восстание
Белые книги 1937 и 1939 годов
Глава четвертая. «МЫ БУДЕМ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ БРИТАНИИ В ВОЙНЕ ТАК, КАК БУДТО НЕТ БЕЛОЙ КНИГИ, И БОРОТЬСЯ ПРОТИВ БЕЛОЙ КНИГИ, КАК БУДТО НЕТ ВОЙНЫ»
Начало Второй мировой войны
Пальмах
Проблема беженцев
Еврейская бригада
Билтморская программа
Организация Лехи
Сложности с репатриацией европейских евреев
Судьбоносная резолюция Генеральной ассамблеи ООН
«Палестина будет охвачена огнем и кровью…»
Глава пятая. РОЖДЕНИЕ ИЗРАИЛЯ
Провозглашение государства Израиль
Арабская интервенция
Война продолжается
Соглашения о перемирии вместо мирных договоров
Глава шестая. СОТВОРЕНИЕ ЧУДА
Временное правительство
Почему у Израиля нет конституции?
Президент
Членство в ООН
Закон о гражданстве
Взаимоотношения с арабским населением складываются непросто
Закон о возвращении и новые репатрианты
Маабарот
Экономические проблемы
Суд над Эйхманом
Глава седьмая. НЮАНСЫ МЕЖВОЕННОГО ПЕРИОДА
Блокада, бойкот и дипломатические проблемы
Неспокойное перемирие
Глава восьмая. ВТОРАЯ АРАБО-ИЗРАИЛЬСКАЯ ВОЙНА
Гамаль Абдель Насер — новый лидер арабов
Соглашение с Францией и Великобританией
Операция «Кадеш»
Глава девятая. УСПЕХИ ИЗРАИЛЬСКОЙ ДИПЛОМАТИИ
Прорыв международной изоляции
Отношения с развивающимися странами
Отношения с Южно-Африканской Республикой
Главная проблема остается нерешенной
Глава десятая. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
Пакт о совместной обороне между Египтом и Сирией
Война, оказавшаяся шестидневной
Итоги Шестидневной войны
Глава одиннадцатая. ВОЙНА НА ИСТОЩЕНИЕ И ВОЙНА СУДНОГО ДНЯ
Реваншистские настроения Насера
Война на истощение
Война Судного дня
Нефтяной кризис
Женевская мирная конференция
Глава двенадцатая. КЭМП-ДЭВИДСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ
Изменение позиции Египта
Организация освобождения Палестины –- «единственный законный представитель
палестинского народа». Дорога к миру
Кэмп-Дэвидские соглашения
Глава тринадцатая. МНОГОГРАННАЯ КУЛЬТУРА ИЗРАИЛЯ И КОНЦЕПЦИЯ «ПЛАВИЛЬНОГО КОТЛА»
Организация израильской культуры
Литература
Театр
Кинематограф
Музыка и танец
Изобразительное искусство
Глава четырнадцатая. ОПЕРАЦИЯ «МИР ГАЛИЛЕЕ», ИЛИ ПЕРВАЯ ЛИВАНСКАЯ ВОЙНА
Фатхленд
Операция «Мир Галилее»
Движение «Хезболла»
Глава пятнадцатая. ВРЕМЯ НАДЕЖД
Первая интифада
Исламское движение сопротивления ХАМАС
Особенности интифады
Провозглашение создания Государства Палестина
Декларация принципов о временных мерах по самоуправлению
Израильско-Иорданский договор
Стены безопасности
Осло-2
Большая алия
Убийство премьер-министра Рабина
Проблема поселений
Хевронский протокол
Кэмп-Дэвидский саммит 2000 года
Вторая интифада
Одностороннее размежевание
Вторая ливанская война
«Железный купол»
Конфликт между ФАТХ и ХАМАС
Израильско-палестинский кризис 2021 года
