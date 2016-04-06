Хок ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР

Тема, предлагаемая вашему вниманию, - главы книги Ваикра в Хок леИсраэль - Зоhар аКадош с комментарием Баал Сулама и объяснением терминов. Выше помещены тексты книги ЗоЬар с огласовками и комментарий Баал Сулама аКадош. А текст перевода и объяснение на русском языке - ниже. Для удобства читателей в текст включена транслитерация некоторых слов. Для более полного и глубокого проникновения в суть излагаемого материала рекомендуется читать текст также на иврите. Как свидетельствуют мудрецы, изучение книги Зоhар, даже без понимания, способствует очищению и приближает к Творцу. В этом и заключается цель написания книги. Правда, нужно помнить правило, которое дали нам мудрецы: יגעת ומצאת תאמין. То есть, изучение Святой Торы должно быть включено в желание укрепить святость и веру в Творца, исправлять качества человека, которые не соответствуют требованиям Торы. Прошу Вас, дорогой читатель, помнить об этом в работе, к которой мы приступаем.

Приложения исправлены и расширены. К примеру, к словарю добавлено около 300 новых терминов и каббалистических толкований цитат из ТаНаХа.

Приложение 1 предлагает вниманию читателя краткую биографию и другие рассказы о Рабби Шимоне бар Йохае.

В Приложении 2 вы найдёте словарь терминов Каббалы, употребляемых в книге, подготовленный автором. Словарь снабжен индексом, так что читатель без особого труда может найти каждое непонятное слово и получить на него объяснение. Добавлен индекс на иврите, что значительно облегчает поиск. Объяснения фрагментов ТаНаХа расположены отдельно и помогут читателю проникнуть в секреты произнесения брахот и раскрыть многие другие секреты Торы.

Приложение 3 содержит статьи:

каванот (намерения) при произнесении брахот.

каванот (намерения) при произнесении амен.

каванот (намерения) при зажигании субботних свечей.

Особое ощущение святости приходит к человеку при чтении текста книги Зо h ар в оригинале. В Приложении 4 приведена транслитерация отрывка из книги Зо h ар, чтобы дать возможность насладиться этим ощущением тем читателям, которые ещё не могут прочитать её на иврите.

Хок ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР - 3 - книга Ваикра - Четвертый день

: ועל דא אקרי וכוי

И поэтому Петух называется שכוי - смотрящий. И еще называется גבר - Мужчина, потому что пробуждается от пламени Гвуры, приходит со стороны ступени Гвура, чтобы пробудить мир. Тогда дети Веры встают и со всем героизмом и мужеством служат Кнесет Исраэль, Малхут. И это называется Песней Торы. И Давид удостоился королевства на все поколения - навечно, в заслугу того, что вставал в полночь заниматься Торой.

וכד תרנגולא וכוי :

А если Петух зовёт, а люди спят в своих кроватях и не пробуждаются .... Зовёт Петух, а затем говорит то, что говорит, и уже объясняли. А потом хлопает Крыльями и произносит: ой этому человеку, он осужден своим Господином, Господин оставил его, ибо дух его не пробудился и не воздал почестей Королю.

כד נהיר יממא וכוי :

Когда только брезжит рассвет, о таком человеке выходит провозглашение: ולא אמר איה אלוה עושי נותן זמירות בלילה - и не сказал:

“ Где Вс-вышний, Творящий меня, Устанавливающий песнопения ночью?”, - чтобы помочь ему этими восхвалениями - помощью одной.

Объясняет Святой Баал Сулам. Ночью Малхут дарит свои Песнопения Зеир-Анпин, чтобы помочь человеку. И человек пробуждается благодаря этим восхвалениям. А когда человек восхваляет Высших и занимается Торой, то поднимает ман, и это помогает Малхут. И так получается, что человек и Малхут помогают друг другу. Спрашивает. Почему написано “Творящий”? Надо было написать - Сотворивший. И отвечает. Если человек встаёт в полночь и занимается Песней * Торы, то затем, когда начинает светить день, Вс- вышний и Кнесет Исраэль украшают его “Нитью Хеседа”, чтобы спасти его от всех бед и осветить ему высшие и низшие ступени.

רבי יהודה אמר וכוי :

Сказал Рабби Йуда. Я слышал от Рабби Абы объяснение пасука ולא אמר איה אלוה עושי נותן זמירות בלילה - и не сказал: “Где Вс- вышний, Творящий меня, Устанавливающий песнопения ночью?". Он задался вопросом, почему написано “Творящий, Делающий меня”? Надо было бы написать - “Делающий мне”. И отвечает. Когда человек встаёт в полночь и занимается Торой, то утром пробуждается Авраам Нитью своего Хеседа, как написано о нём; אם מחוט ועד שרוך נעל וגוי - не возьму от нитки до шнурка. А Вс-вышний и Кнесет Исраэль исправляют и создают его вновь, делают его новым творением каждый день. И поэтому написано: “ Вс-вышний, Творящий меня ”.