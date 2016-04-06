ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР - 3 - книга Ваикра
Хок ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР
Хок ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР - 3 - книга Ваикра
Хок ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР - 3 - книга Ваикра - От автора-составителя
- каванот (намерения) при произнесении брахот.
- каванот (намерения) при произнесении амен.
- каванот (намерения) при зажигании субботних свечей.
Хок ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР - 3 - книга Ваикра - Четвертый день
И поэтому Петух называется שכוי - смотрящий. И еще называется גבר - Мужчина, потому что пробуждается от пламени Гвуры, приходит со стороны ступени Гвура, чтобы пробудить мир. Тогда дети Веры встают и со всем героизмом и мужеством служат Кнесет Исраэль, Малхут. И это называется Песней Торы. И Давид удостоился королевства на все поколения - навечно, в заслугу того, что вставал в полночь заниматься Торой.
А если Петух зовёт, а люди спят в своих кроватях и не пробуждаются .... Зовёт Петух, а затем говорит то, что говорит, и уже объясняли. А потом хлопает Крыльями и произносит: ой этому человеку, он осужден своим Господином, Господин оставил его, ибо дух его не пробудился и не воздал почестей Королю.
Когда только брезжит рассвет, о таком человеке выходит провозглашение: ולא אמר איה אלוה עושי נותן זמירות בלילה - и не сказал:
“Где Вс-вышний, Творящий меня, Устанавливающий песнопения ночью?”, - чтобы помочь ему этими восхвалениями - помощью одной.
Объясняет Святой Баал Сулам. Ночью Малхут дарит свои Песнопения Зеир-Анпин, чтобы помочь человеку. И человек пробуждается благодаря этим восхвалениям. А когда человек восхваляет Высших и занимается Торой, то поднимает ман, и это помогает Малхут. И так получается, что человек и Малхут помогают друг другу. Спрашивает. Почему написано “Творящий”? Надо было написать - Сотворивший. И отвечает. Если человек встаёт в полночь и занимается Песней* Торы, то затем, когда начинает светить день, Вс- вышний и Кнесет Исраэль украшают его “Нитью Хеседа”, чтобы спасти его от всех бед и осветить ему высшие и низшие ступени.
Сказал Рабби Йуда. Я слышал от Рабби Абы объяснение пасука ולא אמר איה אלוה עושי נותן זמירות בלילה - и не сказал: “Где Вс- вышний, Творящий меня, Устанавливающий песнопения ночью?". Он задался вопросом, почему написано “Творящий, Делающий меня”? Надо было бы написать - “Делающий мне”. И отвечает. Когда человек встаёт в полночь и занимается Торой, то утром пробуждается Авраам Нитью своего Хеседа, как написано о нём;אם מחוט ועד שרוך נעל וגוי - не возьму от нитки до шнурка. А Вс-вышний и Кнесет Исраэль исправляют и создают его вновь, делают его новым творением каждый день. И поэтому написано: “Вс-вышний, Творящий меня ”.
* ночные занятия Торой называются Песней Торы
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