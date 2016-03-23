Библиотека еврейских текстов דאי בהאי לא ישרי דחילו על רישיה דבר נש , לא רחיל ליה דאי בהאי לא ישרי דחילו על רישיה דבר נש , לא רחיל ליה לקודשא בדיך הוא לעלמין בשאר פקודוי . ואם בזו , בשמירת הברית , לא יטיל האדם מורא על ראשו , לא יירא ואם בזו , בשמירת הברית , לא יטיל האדם מורא על ראשו , לא יירא עוד מפני הקב״ה לעולם בשאר המצוות . .Если у человека нет страха в обязанности сберечь обрезание, то он никогда не будет бояться нарушать и остальные заповеди Творца

Хок ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР

которую нам передал Б-жественный Тана paбби Шимон Бap Йохай с комментарием "Сулам" Великого кабблиста и праведника Рабби Йегуды Лейб aЛeвu Ашлага

Хок ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР - 2 - книга Шмот ИЗРАИЛЬ 5766 Книга Шмот из Хок леИсраэль в книге Зоhар с комментарием Святого Баал Сулама рабби Иегуды Лейб аЛеви Ашлага, благословенна память праведника. Перевод и комментарий р. Цви Элазар Давид Нисанзона Автор - составитель книги "Зоар - Хок леИсраэль Рабби Симха Авраам aЛeвu Ашлаг (שליט״א)

Перевод и комментарий p.Цвu Элазар Давид Нисанзон (שליט״א)

Хок ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР - 2 - книга Шмот - От автора-составителя

Тема, предлагаемая вашему вниманию, - главы книги Шмот в Хок леИсраэль - Зоhар аКадош с комментарием Баал Сулама и объяснением терминов. Выше помещены тексты книги Зоhар с огласовками и комментарий Баал Сулама аКадош. А текст перевода и объяснение на русском языке - ниже. Для удобства читателей, в текст включена транслитерация некоторых слов. Для более полного и глубокого проникновения в суть излагаемого материала рекомендуется читать текст также на иврите. Как свидетельствуют мудрецы, изучение книги Зоhар, даже без понимания, способствует очищению и приближает к Творцу. В этом и заключается цель написания книги. Правда, нужно помнить правило, которое дали нам мудрецы: ומצאת תאמין יגעת . То есть, изучение Святой Торы должно быть включено в желание укрепить святость и веру в Творца, исправлять качества человека, которые не соответствуют требованиям Торы. Прошу Вас, дорогой читатель, помнить об этом в работе, к которой мы приступаем.

Приложении 1 предлагает вниманию читателя краткую биографию Рабби Шимона бар Йохая.

В Приложении 2 вы найдёте словарь терминов Каббалы, употребляемых в книге, подготовленный автором. Словарь снабжен индексом, так что читатель без особого труда может найти каждое непонятное слово и получить на него объяснение.

Приложение 3 содержит статью о каванот (намерениях) при произнесении амен.

Приложение 4 содержит статью о каванот (намерениях) при зажигании субботних свечей.

Особое ощущение святости приходит к человеку при чтении текста книги Зоhар в оригинале. В Приложении 5 приведена транслитерация отрывка из книги Зоhар, чтобы дать возможность насладиться этим ощущением тем читателям, которые ещё не могут прочитать её на иврите.

Изучение Каббалы без постоянных уроков - малоэффективно. Поэтому в Приложении 6 приведены расписания очных и телефонных уроков.

Хок ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР - 2 - книга Шмот - Введение

Данная статья адресована начинающим изучение книги Зоhap с целью помочь читателю познакомиться с кругом основных понятий, необходимых с самого начала учебы, тогда как краткие и, по возможности, точные определения терминов содержатся в словаре. В основу статьи легли труды Святого Баал Сулама, его книга Предисловий, и в частности. Введение в "Талмуд эсер сфирот".

Сказали мудрецы: Тора дана, чтобы очистить евреев. По словам Рабби Ханания бен Акашия, Вс-вышний хотел очистить евреев и поэтому дал им много Торы и заповедей. Это главная цель изучения Торы, ее сокровенной внутренней части, Каббалы - очиститься, удостоиться раскрытия Света Творца. Поэтому, изучая книги Каббалы, где каждое слово - это Святое Имя, мы, даже многого не понимая, постепенно идем к назначенной цели. Все же терминологическая база необходима, как и при изучении любого другого материала.

Людям свойственно как абстрактное мышление, так и мышление посредством образов, отражающих материальные предметы. При изучении Каббалы преимущественно используется абстрактное мышление и отвергается овеществление каббалистических терминов.

При этом тексты Каббалы подчас глубоко эмоциональны, образны и даже поэтичны, то есть, они воздействуют одновременно на сознание и эмоциональную сферу человека с целью освятить, то есть, очистить его и сделать достойным сосудом для Света Творца.

Приступая к занятиям Каббалой, следует помнить о ее духовной сути и не воспринимать термины как житейские понятия; напротив, к ним надо относиться, как можно более абстрагируясь от их предметного содержания. Еще и поэтому так важно уделить особое внимание изучению терминов.

Нужно понять, что Тора предназначена для восстановления связи между нами и Творцом, вплоть до полного единения с Ним. При этом, бесспорно, что суть Творца для нас абсолютно непостижима, а значит, ей невозможно дать имя или определение. Каббала принимает за основу, что от Творца исходит Свет, который при этом остается единым с Ним. Все, что в мире ощущается нами как проявление святости, в Каббале определяется понятием יש פ״יש - еш ми еш, в противоположность понятию יש מאין - еш ми айн.

Еш ми еш включает всё то, что мы получаем от Творца непосредственно, силой влияния Его Света. Еш ми айн, напротив, определяет всё то, что мы ощущаем в результате ухода Света Творца от нас. Значит ощущение близости Творца к нам связано с термином יש מיש. То есть, ощущение близости Творца, ощущение, что Он с нами, это и есть Свет Творца.

Однако Свет не может быть воспринят без сосуда. Как если мы напишем белыми чернилами на белом листе, то, очевидно, не сможем прочитать написанное, потому что не увидим разницы между буквами и фоном. Подобно этому, если бы сосуд имел природу, сходную с природой Света, то мы не могли бы воспринять Свет в данном сосуде. Из этого следует вывод, что если природа Света близка к определению еш ми еш, то есть, если Свет - это ощущение близости Творца, Его присутствия, то сосуд как раз наоборот - близок к понятию еш ми айн и связан с ощущением удаления от Творца.

В духовных мирах объекты считаются близкими, если они подобны по форме, и далёкими, если они разнятся по форме. Когда же они противоположны по форме, это говорит о их наибольшем отдалении, они далеки друг от друга, как отдалён восток от запада. Представьте себе, что мы словами желаем описать Творца и Его Свет. Наше ощущение Его присутствия, того, что Вс-вышний хорош, приходит с осознанием, что Его единственное желание - дать наслаждение творению, дать нам Свой Свет, и это желание давать - полное, ничем не ограниченное.

Ещё одно важнейшее положение Каббалы - у Творца нет желания получать. От кого и зачем Ему получать, ведь Он дающий, у Него всего достаточно, что выражается Именем ש-ז־-י. А значит, и Свет, если он един с Творцом, не отличается от сути Творца, и желание получать в нём не может быть выражено на физическом уровне, а выражается только абстрактно. Физического желания получать в этом Свете не может быть, иначе он не был бы единым с Творцом, а отделился бы от него из-за разницы в форме. Сосуд должен быть противоположным Свету по свойствам, иначе он не в состоянии его оттенить, а значит, Свет не может быть в нем воспринят. Следовательно, сосуд как раз и должен быть противоположным желанию давать, поэтому термин "сосуд” (кяи) определяется как "желание получать".

Вс-вышний не имеет совершенно никакого отношения к желанию получать. Он абсолютно нематериален. И отсюда следует то определение, которое дает Святой Баал Сулам, что вся материя - это и есть желание получать. А Вс-вышнему свойственно только желание давать. Весь материальный мир - это сосуд, который в конечном итоге должен быть наполнен Светом Творца. Из определения мудрецов Торы следует, что Вс-вышний есть единственная реальность, как сказано: эйн од милъвадо.

А если только Вс-вышний - единственная реальность, то материя - это иллюзия. И потому Он не имеет никакого отношения к материи, то есть, к желанию получать. Не являясь реальностью, материя необходима нам, чтобы постигать Вс-вышнего на доступном нам уровне, работать над единением и раскрытием Его Имён, постигать свою душу. Подобно тому, как, глядя на тень, мы лишь условно можем судить о предмете, отбрасывающем эту тень, так и материя дает лишь самое первое и отдаленное представление об истинной реальности. Именно эта нереальность материи противопоставлена Свету и становится сосудом для него.

Может возникнуть вполне закономерный вопрос. Не противоречим ли мы сами себе? С одной стороны, сосуд противоположен Свету по сути, и контрастно оттеняет его, выполняя тем самым свою функцию - способствовать постижению Света. Но с другой стороны, такой сосуд не может воспринять Свет в силу той же причины - противоположности свойств сосуда и Света, так как есть правило, что два противоположных по форме духовных объекта несовместимы. Главное, что их разделяет, это желание получать, присущее сосуду. Противоречие разрешается благодаря тому, что существует особая форма получения, суть которой заложена уже в Замысле творения, - получение ради отдачи. Благодаря этому и возможно исправление мира. Иными словами, творение, созданное на физическом уровне, несёт в себе потенциал, совершенствуясь указанным в Торе образом, достигнуть духовного уровня, на котором возможно восприятие бесконечного Света Творца.

Когда человек знакомится с этой концепцией, осознает ее, его работа с собственными желаниями становится более осмысленной. Работа по трансформации желания получать ради себя в желание получать ради того, чтобы отдавать, становится образом жизни человека. К чему это приводит? Это приводит к возможности получать Свет, ведь такая форма получения уже является, собственно, не получением, но отдачей.

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