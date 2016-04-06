которую нам передал Б-жественный Тана paбби Шимон Бap Йохай с комментарием "Сулам" Великого кабблиста и праведника Рабби Йегуды Лейб aЛeвu Ашлага

Перевод и комментарий p.Цвu Элазар Давид Нисанзон (שליט״א)

Хок ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР - 4 - книга Бемидбар - От автора-составителя

Тема, предлагаемая вашему вниманию, - главы книги Бемидбар в Хок леИсраэль - Зоhар аКадош с комментарием Баал Сулама и объяснением терминов. Выше помещены тексты книги Зоhар с огласовками и комментарий Баал Сулама аКадош. А текст перевода и объяснение на русском языке - ниже. Для удобства читателей в текст включена транслитерация некоторых слов. Для более полного и глубокого проникновения в суть излагаемого материала рекомендуется читать текст также на иврите. Как свидетельствуют мудрецы, изучение книги Зоhар, даже без понимания, способствует очищению и приближает к Творцу. В этом и заключается цель написания книги. Правда, нужно помнить правило, которое дали нам мудрецы: יגעת ומצאת תאמין. То есть, изучение Святой Торы должно быть включено в желание укрепить святость и веру в Творца, исправлять качества человека, которые не соответствуют требованиям Торы. Прошу Вас, дорогой читатель, помнить об этом в работе, к которой мы приступаем.

Приложения исправлены и расширены. К примеру, к словарю добавлено около 300 новых терминов и около 100 каббалистических толкований цитат из ТаНаХа.

Приложение 1 предлагает вниманию читателя краткую биографию и другие рассказы о Рабби Шимоне бар Йохае.

В Приложении 2 вы найдёте словарь терминов Каббалы, употребляемых в книге, подготовленный автором. Словарь снабжен индексом, так что читатель без особого труда может найти каждое непонятное слово и получить на него объяснение. Добавлен индекс на иврите, что значительно облегчает поиск. Объяснения фрагментов ТаНаХа расположены отдельно и помогут читателю проникнуть в секреты произнесения брахот и раскрыть многие другие секреты Торы.

Приложение 3 содержит статьи:

каванот (намерения) при произнесении брахот.

каванот (намерения) при произнесении амен.

каванот (намерения) при зажигании субботних свечей.

Особое ощущение святости приходит к человеку при чтении текста книги Зоhар в оригинале. В Приложении 4 приведена транслитерация отрывка из книги ЗоЬар, чтобы дать возможность насладиться этим ощущением тем читателям, которые ещё не могут прочитать её на иврите.

Изучение Каббалы без постоянных уроков - малоэффективно. Поэтому в Приложении 5 приведены расписания очных и телефонных уроков.

Хок ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР - 4 - книга Бемидбар - День второй

ת״ח פקודי אורייתא וכוי : Смотри, необыкновенно высоко ценятся наверху заповеди Торы. И когда человек выполняет какую-то мицву , эта мицва предстаёт перед Вс-вышним и коронуется перед Ним и говорит: такой-то человек сотворил меня, я происхожу от него - так как это он пробудил её. Ведь когда человек пробуждается к мицве внизу, она пробуждается вверху и устанавливает шалом между высшими и низшими ступенями. Иными словами, она является причиной единения Зеир-Анпин и Малхут, которые называются “вверху” и “внизу”. Об этом сказано: או יחזק במעוד י עשה שלום לי שלום ' עשה לי - укрепит Мою Мощь, принесёт шалом Мне, шалом принесёт Мне. עשה שלום לי ' - Принесёт шалом Мне - это пробуждение вверху, в Зеир-Анпин, а שלום ' עשה לי - даст Мне шалом - внизу, в Малхут. Счастлива доля человека, выполняющего заповеди Торы.

שמחו את ירושלים וגוי :

Радуйте Иерусалим... Радость евреев возможна только в святой земле, где объединяется Жена со своим Мужем, то есть Малхут с Зеир-Анпин. И тогда есть радость у всех - вверху и внизу. Когда евреи не на святой земле, запрещено им радоваться и проявлять радость. Об этом написано: שמחו את ירושלים ועלו בה - радуйте

Иерусалим и ликуйте, находясь в нём. “Ликуйте, находясь в нём” говорит о времени, когда евреи живут в нём постоянно.

רבי אבא חמא וכוי :

Рабби Аба увидел... Рабби Абба увидел одного человека, который веселился в городе Би-Труния в Вавилоне, и дал ему пинка. Сказал. Написано : שמחו את ’ירושלים - радуйте Иерусалим. Когда

Иерусалим в радости, должны и люди радоваться, а не во времена

галута.

Рабби Элазар по-своему комментирует пасук “ שמחו את ירושלים - радуйте Иерусалим”, исходя из написанного: עבדו את 7 ' בשמחה - работайте для Вс-вышнего в радости. Из его объяснений следует, что Иерусалим - это Шхина, и нужно работать для неё и радовать её.

כתוב אחד אומר וכוי :