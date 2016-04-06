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ЛеИсраэль - ЗОАР - 4 - Бемидбар

ЛеИсраэль - ЗОАР - 4 - Бемидбар
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA, Philosophy, Religious Studies Atheism
Библиотека еврейских текстов - ЗОАР

במה אתפרשך בני נשא מסרם ופרד, בקדושה דגרמייהו, לאשתכחא שלימין ורשימיך מכלא.

כי במה נבדלים בני האדם מסוס ופרד, הוא רק בקדושה שלהם, להמצא שלמים ומצוינים מכל.

Чем отличаются люди от лошади, от мула? Только своей святостью - быть совершенными и выделенными из всего.

Хок ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР

которую нам передал Б-жественный Тана paбби Шимон Бap Йохай с комментарием "Сулам" Великого кабблиста и праведника Рабби Йегуды Лейб aЛeвu Ашлага

Хок ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР - 4 - книга Бемидбар

ИЗРАИЛЬ 5766
Книга Бемидбар из Хок леИсраэль в книге Зоhар с комментарием Святого Баал Сулама рабби Иегуды Лейб аЛеви Ашлага, благословенна память праведника. Перевод и комментарий р. Цви Элазар Давид Нисанзона
Автор - составитель книги "Зоар - Хок леИсраэль Рабби Симха Авраам aЛeвu Ашлаг (שליט״א)
Перевод и комментарий p.Цвu Элазар Давид Нисанзон (שליט״א)

Хок ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР - 4 - книга Бемидбар - От автора-составителя

Тема, предлагаемая вашему вниманию, - главы книги Бемидбар в Хок леИсраэль - Зоhар аКадош с комментарием Баал Сулама и объяснением терминов. Выше помещены тексты книги Зоhар с огласовками и комментарий Баал Сулама аКадош. А текст перевода и объяснение на русском языке - ниже. Для удобства читателей в текст включена транслитерация некоторых слов. Для более полного и глубокого проникновения в суть излагаемого материала рекомендуется читать текст также на иврите. Как свидетельствуют мудрецы, изучение книги Зоhар, даже без понимания, способствует очищению и приближает к Творцу. В этом и заключается цель написания книги. Правда, нужно помнить правило, которое дали нам мудрецы: יגעת ומצאת תאמין. То есть, изучение Святой Торы должно быть включено в желание укрепить святость и веру в Творца, исправлять качества человека, которые не соответствуют требованиям Торы. Прошу Вас, дорогой читатель, помнить об этом в работе, к которой мы приступаем.

Приложения исправлены и расширены. К примеру, к словарю добавлено около 300 новых терминов и около 100 каббалистических толкований цитат из ТаНаХа.

Приложение 1 предлагает вниманию читателя краткую биографию и другие рассказы о Рабби Шимоне бар Йохае.

В Приложении 2 вы найдёте словарь терминов Каббалы, употребляемых в книге, подготовленный автором. Словарь снабжен индексом, так что читатель без особого труда может найти каждое непонятное слово и получить на него объяснение. Добавлен индекс на иврите, что значительно облегчает поиск. Объяснения фрагментов ТаНаХа расположены отдельно и помогут читателю проникнуть в секреты произнесения брахот и раскрыть многие другие секреты Торы.

Приложение 3 содержит статьи:

  • каванот (намерения) при произнесении брахот.

  • каванот (намерения) при произнесении амен.

  • каванот (намерения) при зажигании субботних свечей.

Особое ощущение святости приходит к человеку при чтении текста книги Зоhар в оригинале. В Приложении 4 приведена транслитерация отрывка из книги ЗоЬар, чтобы дать возможность насладиться этим ощущением тем читателям, которые ещё не могут прочитать её на иврите.

Изучение Каббалы без постоянных уроков - малоэффективно. Поэтому в Приложении 5 приведены расписания очных и телефонных уроков.

Хок ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР - 4 - книга Бемидбар - День второй

ת״ח פקודי אורייתא וכוי:

Смотри, необыкновенно высоко ценятся наверху заповеди Торы. И когда человек выполняет какую-то мицву, эта мицва предстаёт перед Вс-вышним и коронуется перед Ним и говорит: такой-то человек

сотворил меня, я происхожу от него - так как это он пробудил её. Ведь когда человек пробуждается к мицве внизу, она пробуждается вверху и

Хок ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР - 4 - книга Бемидбар

устанавливает шалом между высшими и низшими ступенями. Иными словами, она является причиной единения Зеир-Анпин и Малхут, которые называются “вверху” и “внизу”. Об этом сказано: או יחזק במעוד יעשה שלום לי שלום 'עשה לי - укрепит Мою Мощь, принесёт шалом Мне, шалом принесёт Мне. עשה שלום לי' - Принесёт шалом Мне - это пробуждение вверху, в Зеир-Анпин, а שלום 'עשה לי - даст Мне шалом - внизу, в Малхут. Счастлива доля человека, выполняющего заповеди Торы.

שמחו את ירושלים וגוי:

Радуйте Иерусалим... Радость евреев возможна только в святой земле, где объединяется Жена со своим Мужем, то есть Малхут с Зеир-Анпин. И тогда есть радость у всех - вверху и внизу. Когда евреи не на святой земле, запрещено им радоваться и проявлять радость. Об этом написано: שמחו את ירושלים ועלו בה - радуйте

Иерусалим и ликуйте, находясь в нём. “Ликуйте, находясь в нём” говорит о времени, когда евреи живут в нём постоянно.

רבי אבא חמא וכוי:

Рабби Аба увидел... Рабби Абба увидел одного человека, который веселился в городе Би-Труния в Вавилоне, и дал ему пинка. Сказал. Написано : שמחו את ’ירושלים - радуйте Иерусалим. Когда

Иерусалим в радости, должны и люди радоваться, а не во времена

галута.

Рабби Элазар по-своему комментирует пасук שמחו את ירושלים - радуйте Иерусалим”, исходя из написанного: עבדו את 7' בשמחה - работайте для Вс-вышнего в радости. Из его объяснений следует, что Иерусалим - это Шхина, и нужно работать для неё и радовать её.

כתוב אחד אומר וכוי:

В одном месте написано... Есть видимое противоречие между двумя псуким из псалмов. В одном месте сказано: עבדו את ה' בשמחה - работайте для Вс-вышнего в радости, а в другом: עבדו את ה' ביראה ובילו ברעדהработайте для Вс-вышнего в страхе и ликуйте в содрогании. Объясняется, что “работа в радости” относится к периоду, когда евреи живут в Израиле, а “работа в страхе и ликование в содрогании” - ко времени, когда евреи живут на чужбине. Слова — עבדו את ה' ביראה - работайте для Вс-вышнего в страхе.

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Rating 5.0 / 5
Added 06.04.2016
Author brat Dorian
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