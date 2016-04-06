ЛеИсраэль - ЗОАР - 4 - Бемидбар
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במה אתפרשך בני נשא מסרם ופרד, בקדושה דגרמייהו, לאשתכחא שלימין ורשימיך מכלא.
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כי במה נבדלים בני האדם מסוס ופרד, הוא רק בקדושה שלהם, להמצא שלמים ומצוינים מכל.
Хок ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР
Хок ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР - 4 - книга Бемидбар
Хок ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР - 4 - книга Бемидбар - От автора-составителя
Тема, предлагаемая вашему вниманию, - главы книги Бемидбар в Хок леИсраэль - Зоhар аКадош с комментарием Баал Сулама и объяснением терминов. Выше помещены тексты книги Зоhар с огласовками и комментарий Баал Сулама аКадош. А текст перевода и объяснение на русском языке - ниже. Для удобства читателей в текст включена транслитерация некоторых слов. Для более полного и глубокого проникновения в суть излагаемого материала рекомендуется читать текст также на иврите. Как свидетельствуют мудрецы, изучение книги Зоhар, даже без понимания, способствует очищению и приближает к Творцу. В этом и заключается цель написания книги. Правда, нужно помнить правило, которое дали нам мудрецы: יגעת ומצאת תאמין. То есть, изучение Святой Торы должно быть включено в желание укрепить святость и веру в Творца, исправлять качества человека, которые не соответствуют требованиям Торы. Прошу Вас, дорогой читатель, помнить об этом в работе, к которой мы приступаем.
Приложения исправлены и расширены. К примеру, к словарю добавлено около 300 новых терминов и около 100 каббалистических толкований цитат из ТаНаХа.
Приложение 1 предлагает вниманию читателя краткую биографию и другие рассказы о Рабби Шимоне бар Йохае.
В Приложении 2 вы найдёте словарь терминов Каббалы, употребляемых в книге, подготовленный автором. Словарь снабжен индексом, так что читатель без особого труда может найти каждое непонятное слово и получить на него объяснение. Добавлен индекс на иврите, что значительно облегчает поиск. Объяснения фрагментов ТаНаХа расположены отдельно и помогут читателю проникнуть в секреты произнесения брахот и раскрыть многие другие секреты Торы.
Приложение 3 содержит статьи:
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каванот (намерения) при произнесении брахот.
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каванот (намерения) при произнесении амен.
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каванот (намерения) при зажигании субботних свечей.
Особое ощущение святости приходит к человеку при чтении текста книги Зоhар в оригинале. В Приложении 4 приведена транслитерация отрывка из книги ЗоЬар, чтобы дать возможность насладиться этим ощущением тем читателям, которые ещё не могут прочитать её на иврите.
Изучение Каббалы без постоянных уроков - малоэффективно. Поэтому в Приложении 5 приведены расписания очных и телефонных уроков.
Хок ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР - 4 - книга Бемидбар - День второй
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ת״ח פקודי אורייתא וכוי:
Смотри, необыкновенно высоко ценятся наверху заповеди Торы. И когда человек выполняет какую-то мицву, эта мицва предстаёт перед Вс-вышним и коронуется перед Ним и говорит: такой-то человек
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сотворил меня, я происхожу от него - так как это он пробудил её. Ведь когда человек пробуждается к мицве внизу, она пробуждается вверху и
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устанавливает шалом между высшими и низшими ступенями. Иными словами, она является причиной единения Зеир-Анпин и Малхут, которые называются “вверху” и “внизу”. Об этом сказано: או יחזק במעוד יעשה שלום לי שלום 'עשה לי - укрепит Мою Мощь, принесёт шалом Мне, шалом принесёт Мне. עשה שלום לי' - Принесёт шалом Мне - это пробуждение вверху, в Зеир-Анпин, а שלום 'עשה לי - даст Мне шалом - внизу, в Малхут. Счастлива доля человека, выполняющего заповеди Торы.
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שמחו את ירושלים וגוי:
Радуйте Иерусалим... Радость евреев возможна только в святой земле, где объединяется Жена со своим Мужем, то есть Малхут с Зеир-Анпин. И тогда есть радость у всех - вверху и внизу. Когда евреи не на святой земле, запрещено им радоваться и проявлять радость. Об этом написано: שמחו את ירושלים ועלו בה - радуйте
Иерусалим и ликуйте, находясь в нём. “Ликуйте, находясь в нём” говорит о времени, когда евреи живут в нём постоянно.
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רבי אבא חמא וכוי:
Рабби Аба увидел... Рабби Абба увидел одного человека, который веселился в городе Би-Труния в Вавилоне, и дал ему пинка. Сказал. Написано : שמחו את ’ירושלים - радуйте Иерусалим. Когда
Иерусалим в радости, должны и люди радоваться, а не во времена
галута.
Рабби Элазар по-своему комментирует пасук “שמחו את ירושלים - радуйте Иерусалим”, исходя из написанного: עבדו את 7' בשמחה - работайте для Вс-вышнего в радости. Из его объяснений следует, что Иерусалим - это Шхина, и нужно работать для неё и радовать её.
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כתוב אחד אומר וכוי:
В одном месте написано... Есть видимое противоречие между двумя псуким из псалмов. В одном месте сказано: עבדו את ה' בשמחה - работайте для Вс-вышнего в радости, а в другом: עבדו את ה' ביראה ובילו ברעדה — работайте для Вс-вышнего в страхе и ликуйте в содрогании. Объясняется, что “работа в радости” относится к периоду, когда евреи живут в Израиле, а “работа в страхе и ликование в содрогании” - ко времени, когда евреи живут на чужбине. Слова — עבדו את ה' ביראה - работайте для Вс-вышнего в страхе.
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