Лем - Абсолютная пустота

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Philology Literature, *Fantasy/Science Fiction
Series Эксклюзивная классика (36 books)

Сборник «Абсолютная пустота» Станислава Лема — это уникальный литературный эксперимент, состоящий из рецензий на несуществующие книги. В этом произведении Лем доводит идею литературной мистификации до совершенства, создавая критические статьи на труды, которые никогда не были написаны. Это позволяет автору в сжатой форме изложить десятки дерзких философских, научных и футурологических идей, не тратя времени на написание целых романов. Каждая «рецензия» становится плацдармом для обсуждения парадоксов культуры, границ человеческого познания и нелепости некоторых интеллектуальных мод.

Произведение пронизано тонкой иронией и глубоким скепсисом в отношении будущего человечества и развития науки. Лем пародирует различные стили — от академических предисловий до пафосных манифестов французских структуралистов. Одной из самых известных глав является рецензия на книгу «Новая космогония», в которой выдвигается гипотеза о том, что законы физики являются результатом деятельности сверхцивилизаций. Лем мастерски демонстрирует, что человеческий разум часто оказывается заперт в клетке собственных интерпретаций, принимая за объективную реальность лишь ограниченный набор доступных ему смыслов.

Книга требует от читателя высокой интеллектуальной вовлеченности, превращая чтение в своего рода игру между автором и аудиторией. «Абсолютная пустота» доказывает, что отсутствие текста книги не мешает существованию её смысла, а критика может быть более содержательной, чем сам предмет обсуждения. Это блестящее интеллектуальное упражнение, в котором Лем исследует «пустоту» как пространство бесконечных возможностей, одновременно высмеивая человеческую претенциозность и страсть к созданию сложных систем там, где их, возможно, и нет.

Лем Станислав - Абсолютная пустота

пер. с польского

Москва : Издательство АСТ, 2019, 288 с.

Серия "Эксклюзивная классика"

ISBN 978-5-17-115633-6

Лем Станислав - Абсолютная пустота - Содержание

  • Абсолютная пустота. Перевод К. Душенко

  • Робинзонады. Перевод В. Кулагиной-Ярцевой

  • Гигамеш. Перевод К. Душенко

  • Сексотрясение. Перевод К. Душенко

  • Группенфюрер Луи XVI. Перевод Е. Вайсброта

  • Ничто, или последовательность. Перевод В. Кулагиной-Ярцевой

  • Перикалипсис. Перевод К. Душенко

  • Идиот. Перевод К. Душенко

  • «Do Yourself a Book». Перевод Е. Калявиной

  • Одиссей из Итаки. Перевод К. Душенко

  • Ты. Перевод В. Кулагиной-Ярцевой

  • Корпорация «Бытие». Перевод К. Душенко

  • Культура как ошибка. Перевод Л. Векслера

  • О невозможности жизни; о невозможности прогнозирования. Перевод К. Душенко

  • He буду служить. Перевод К. Душенко

  • Новая Космогония. Перевод Л. Векслера

Related Books

All Books