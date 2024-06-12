Лем - Фантастика и футурология - Шафиков - Философская фантастика Станислава Лема

Выдать определение фантастичности — одна из самых трудных задач, которые можно перед собой поставить. Границы этого понятия размыты, так что для многих вещей само решение, фантастичен данный объект или нет, уже превращается в дилемму. Квадратная радуга — это бесспорно фантастический объект, но можно ли назвать фантастическим такое сложение, в котором два плюс два дает семь? Мне кажется, что такая операция может приобрести оттенок фантастичности, если будет помещена в определенный контекст. Это означает, что фантастичность не может быть свойством изолированных понятий, однако она может соответствовать этим понятиям при условии их включения в определенную целостную систему.

Фантастические названия обозначают классы понятий, частично нереальных, а частично — реальных. Так, например, понятия объектов, не существующих в действительности и фантастичных — это гном, житель Юпитера или летающая улитка. В то же время африканский божок, компьютер, гипнотизирующий людей, или двухголовая собака — это названия реально существующих объектов (то есть объектов, могущих реально существовать), которые многие люди считают фантастическими.

Что же касается наименований нереальных фантастических объектов, то эти понятия весьма неоднородны. Гномы не существуют, но не существуют по иным, так сказать, принципам, чем летающие улитки. Такую улитку я только сейчас выдумал ad hoc, комбинируя друг с другом элементы реальных объектов, а вот гнома выдумать не удастся, так как это понятие постоянно присутствует в коллективном сознании и в определенной культуре. Вероятно, и оно возникло когда-то благодаря комбинаторным операциям, но не имело определенного автора, во всяком случае, нам о нем ничего не известно. Таким образом, нереальные фантастические наименования обозначают как понятия, присутствующие в коллективном сознании, благодаря чему каждый член такого сообщества в состоянии описать иллюзорный объект, соответствующий своему наименованию, так и объекты, которые до настоящего момента никто еще не придумал, но которые можно сконструировать комбинаторными операциями. В этом и состоит различие, что от меня не зависит внешность гнома как маленького бородатого человечка, зато от меня зависит образ летающей улитки (которой я мог бы придать любые особенности, например, снабдить ее оперением, крыльями птиц или насекомых). Далее, для меня не подлежит сомнению абсолютная нереальность гномов, в то время как существование обитателей Юпитера я считаю лишь малоправдоподобным. Здесь мы сталкиваемся с пробабилистической градацией экзистенциального статуса фантастических объектов. Если бы удалось обнаружить обитателей Юпитера и общественное сознание осознало реальность их существования, то они перестали бы считаться фантастическими объектами.

Лем, Станислав - Фантастика и футурология - Том 1

Пер. с пол. В. Борисова. — Москва: Издательство АСТ, 2024. — 512 с. — (Лем — собрание сочинений (Nео)).

ISBN 978-5-17-162466-8 (Т. 1)

ISBN 978-5-17-160080-8 (общ.)

Лем, Станислав - Фантастика и футурология - Том 1 – Содержание

Предисловие

Предисловие ко второму изданию

Введение

СТРУКТУРЫ

I. Язык литературного произведения Вступление Языковые проблемы фантастики Структура представления и структура Представленного Неизменные структуры представления Четыре структуры литературного произведения Буквальность и сигнальность мира произведения

II. Мир литературного произведения Сравнительная онтология фантастики Эпистемология фантастики Вступление 1. Открытие миру 2. Введение в теорию творчества 3. Парадигматика футурологии 4. Бессилие футурологии 5. Ложные существенные прогнозы 6. Системная этика 7. Фантомология 8. Филип К. Дик, или Фантоматика поневоле 9. Поиски парадигм

III. Структура литературного творчества Вступление: эмпирия и культура Генерирующие структуры фантастики Структура мира и структура произведения. I. Повествовательное сечение ситуации. Реализм Структура мира и структура произведения. II. Фантастика. Структуральные классификаторы Science Fiction

IV. От структурализма к традиционализму

V. Социология Science Fiction

Примечания

Лем, Станислав - Фантастика и футурология - Том 2

Пер. с пол. Е. Вайсброта. — Москва: Издательство АСТ, 2024. — 608 с. — (Лем — собрание сочинений (Nео)).

SBN 978-5-17-162467-5 (Т. 2)

SBN 978-5-17-160080-8 (общ.)

Лем, Станислав - Фантастика и футурология - Том 2 – Содержание

ПРОБЛЕМНЫЕ ПОЛЯ ФАНТАСТИКИ

I. Катастрофа

II. Роботы и люди

III. Космос и фантастика Вступление Space fiction Космогоническая фантастика Science fiction и структуры повествования

IV. Метафизика Science Fiction и футурология веры

V. Эротика и секс Вступление Культура, эмпирия и секс Порнография и фантастика Половая жизнь космоса

VI. Человек и сверхчеловек

VII. Остатки

VIII. Эксперимент в Science Fiction От Брэдбери до «New Wave»

IX. Утопия и футурология Вступление От фантастической философии к историософической фантастике Борхес и Стэплдон Эвтопия и дистопия Science Fiction Мифотворческое и социологическое воображение Модели социоинволюции Техническая и культурная предикция: модели Метафутурологическое окончание Метафантастическое окончание



Послесловие

Примечания

Ежи Яжембский. Забавы и обязанности научной фантастики

Именной указатель

Шафиков С.Г. - Философская фантастика Станислава Лема

Электронный ресурс - монография. — М. : ФЛИНТА, 2019. — 288 с.

ISBN 978-5-9765-3974-7

Шафиков С.Г. - Философская фантастика Станислава Лема – Содержание

Вместо предисловия: феномен Станислава Лема

Глава 1. ФАНТАСТИКА И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

1.1. Определение фантастики

1.2. Типология смежных жанров

1.3. Феномен научной фантастики и семейные сходства

1.4. Принципы научной фантастики

1.5. Тематическое разнообразие научной фантастики

1.6. Жанровые задачи и функции научной фантастики

1.7. Герой в научной фантастике

1.8. Сила и слабость научной фантастики

Глава 2. СОЦИАЛЬНАЯ ФАНТАЗИЯ В НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКЕ

2.1. Утопия и антиутопия как варианты социальной фантазии

2.2. Естественная утопия в литературном процессе

2.3. Фантастическая утопия в литературном процессе

2.4. Антиутопия в научной фантастике

Глава 3. ПРОБЛЕМЫ БУДУЩЕГО В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ С. ЛЕМА

3.1. ЧТО и КАК пишет Лем

3.2. Фантастика, философская фантастика и предвидение

3.3. Проблема веры в эпоху сверхцивилизации

3.4. Проблема взаимопонимания между разумами

3.5. Проблема искусственного интеллекта

3.6. Проблема манипулирования информацией

Глава 4. АНТИУТОПИЯ В ФАНТАСТИКЕ С. ЛЕМА

4.1. Катастрофа, социальная катастрофа и антиутопия

4.2. Эсхатология и девальвация эсхатологической темы в фантастике

4.3. Обесчеловечивание войны как фактор глобального страха

4.4. Глобальная эсхатология.

4.5. Автоэволюция человека

4.6. Бессмертие тела

4.7. Информационный взрыв

4.8. Компьютерное воздействие на мозг, или Фантоматика

4.9. Воздействие на мозг как средство предотвращения зла

4.10. Фильтрация зла как способ осчастливливания мира

4.11. Пресыщение благополучием

4.12. Дегуманизация общества

ПРИЛОЖЕНИЕ. Афоризмы и высказывания Станислава Лема

ЛИТЕРАТУРА

Список цитируемых литературных произведений

Научно-фантастические произведения С. Лема