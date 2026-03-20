Лем - Лабиринты и маски

Сначала я познакомился со Станиславом Лемом заочно. Фантастику (начиная с Жюля Верна, Уэллса и Беляева) я исправно читал, начиная с 9 лет — помню, в доме приятеля, прижимая носы к оконному стеклу, мы, два третьеклассника, обсуждали, что делали бы мы, получив в руки машину времени. Первые рассказы Лема (по-моему, «Мышь в лабиринте») попались мне в 1960 году, вскоре после того как я начал читать по-польски. Тогда же, осмелев, я написал сердитое письмо в редакцию научной фантастики при издательстве «Молодая гвардия», допытываясь, почему они издают смердящих Немцова и Казанцева, когда на свете есть восхитительный и вдохновляющий Лем.

Редактор Белла Клюева в ответ призналась, что впервые слышит имя Лема, и предложила мне самому перевести что-нибудь и прислать им «для ознакомления». Так началось мое знакомство с Лемом в качестве переводчика, которое на долгие годы привело меня в фантастику. Мы с Евгением Вайсбротом перевели его (первый на русском) роман «Возвращение со звезд», потом были «Рассказы о пилоте Пирксе» и, наконец, «Глас Бога».

Когда Лем приехал в Москву (чтобы там поссориться с Мосфильмом из-за извращенного — и упрощенного — Тарковским «Соляриса»), я познакомился с ним в третий раз — уже лично.

Лем - Нудельман - Лабиринты и маски

Лем - Нудельман - Лабиринты и маски - Содержание

Введение (Р. Нудельман)

От составителя. Примечание к Введению

О статьях Р. Нудельмана, 1964 г. (С. Лем)

Разговор в купе (Р. Нудельман)

Переписка С. Лема и Р. Нудельмана (1965–1988):

Письма за август и сентябрь 1965 г.

Письма за 1970–1971 гг., включая обсуждение работ Лема «Фантастика и футурология» и «Голос неба»

Письма за 1972–1975 гг., в которых обсуждаются произведения Стругацких, фильм Тарковского «Солярис» и теоретические вопросы фантастики

Письма за 1985–1988 гг., написанные после эмиграции Р. Нудельмана в Израиль, посвященные журналу «22», новым романам Лема «Фиаско» и «Мир на Земле»

Статьи и материалы:

Фантастика и научный прогресс (Р. Нудельман)

О работах Р. Нудельмана, 1969–1970 гг. (С. Лем)

Об эмиграции Р. Нудельмана, 1975–1984 гг. (С. Лем)

Лабиринт и подмена в фантастике Станислава Лема и приложение к статье (Р. Нудельман)

Умер Станислав Лем, умерла эпоха (Р. Нудельман)

Послесловие (П. Амнуэль):

I. Возвращение из будущего

II. Годы, книги, жизнь

Приложение:

Станислав Лем: «Я остаюсь рационалистом и скептиком» (интервью С. Подражанского)

Визит (С. Лем)

Именной указатель