Лем - Маска
Сборник «Маска. Не только фантастика» выдающегося польского мыслителя Станислава Лема — это уникальное издание, представляющее автора не только как мастера научной фантастики, но и как глубокого философа и футуролога. Книга объединяет в себе художественную прозу, ироничные притчи и серьезные публицистические эссе. В центре внимания автора — пределы человеческого познания, этические проблемы искусственного интеллекта и место человека в бескрайней Вселенной.
Особенностью книги является её междисциплинарный характер. Составители разделили материал на три части: от классической фантастики до «рецензий» на несуществующие книги будущего и критических разборов таких феноменов, как НЛО и парапсихология. Это делает сборник незаменимым инструментом для тех, кто хочет понять Лемовский метод рационального анализа, где фантазия служит лишь инструментом для зондирования реальности и прогнозирования путей развития цивилизации.
Лем Станислав - Маска. Не только фантастика: Сборник
М. : Наука, 1990. — 318 с.
Б-ка журнала «Химия и жизнь». Составитель: К. В. Душенко. Художник: В. С. Любаров.
Лем Станислав - Маска - Содержание
Художественные шедевры: Повесть «Маска» — философский триллер о самосознании программы-убийцы, и сатирическая история «Профессор А. Донда».
Футурологические апокрифы: Фрагменты вымышленных энциклопедий будущего и анализ систем вооружения XXI века, предсказывающий современные конфликты.
Научная публицистика: Честный и рациональный взгляд на проблемы поиска внеземного разума (SETI) и критику околонаучных мифов.
Автобиографический очерк: Впервые опубликованная на русском языке биография «Моя жизнь», написанная самим Лемом в 1983 году.
No comments yet. Be the first!