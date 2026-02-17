Лем - Непобедимый

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Philology Literature, *Fantasy/Science Fiction
Series Эксклюзивная классика (36 books)

«Непобедимый», крейсер второго класса, самое крупное судно, которым располагала База в созвездии Лиры, шел на фотонной тяге через крайний квадрант созвездия. Восемьдесят три человека, составлявшие команду корабля, спали в тоннельном гибернаторе центральной палубы. Рейс был относительно недолгим, поэтому вместо полной гибернации применили углубленный сон, при котором температура тела не падает ниже десяти градусов.

В рулевой работали только автоматы. В их поле зрения, на крестовине визира, лежал диск солнца, которое было немногим горячее обычного красного карлика. Когда диск этот занял половину экрана, аннигиляционная реакция была приостановлена. Некоторое время на всем корабле стояла мертвая тишина. Беззвучно работали климатизаторы и цифровые машины. Прекратилась тончайшая вибрация, сопутствующая эмиссии светового столба, который ранее вырывался из кормы и, как бесконечно длинная шпага пронзая мрак, отдачей двигал корабль. «Непобедимый» шел все на той же субсветовой скорости, беззвучный, глухой, кажущийся пустым.

Станислав Лем - Непобедимый

М., «Издательство АСТ», 2009.

Серия "Эксклюзивная классика (АСТ)"

ISBN 978-5-17-096300-3

Станислав Лем - Непобедимый - Содержание

  • Черный дождь

  • Среди руин

  • «Кондор»

  • Первый

  • Туча

  • Гипотеза лауды

  • Группа рогана

  • Поражение

  • Долгая ночь

  • Разговор

  • «Непобедимый»

